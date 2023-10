Igrač The Time Traveller završio Valheim na najvećoj težini u manje od osam sati

Valheim je sam po sebi iznimno brutalan i težak i na klasičnoj težini, a u kolovozu je ekipa Iron Gatea uvela dodatne težine, od kojih je ona niža namijenjena pustolovima koji ne žele pretjerano umirati, te višu, Hard Mode u kojem protivnici imaju više zdravlja, brži su i nanose veću štetu. Kako bi dodatno potaknuli igrače da ga zaigraju, autori su organizirali natjecanje Hand of Tyr u kojem je u što kraćem roku potrebno poraziti svih šest bosseva na Hard Modeu bez umiranja uz video zapis bez prekidanja kao dokaz, a isto je završilo prije par dana uz tri impresivna rezultata.

Na trećem mjestu završio je Mr. ADEL kojem je za ovaj pothvat trebalo 13 sati, 4 minute i 7 sekundi, dok je na drugom završio ThreadMenace s 10 sati, 52 minute i 1 sekundom. Pobjednik je pak kineski igrač The Time Traveler kojem je trebalo 7 sati, 54 minute i 22 sekunde, što nam, kada se prisjetimo svojih patnji, zvuči totalno nerealno. Spomenuti će kao nagradu dobiti vikinšku kriglu s ugraviranim imenom i vremenom prijelaza igre.

U kratkom intervjuu developera s The Time Travelerom isti napominje kako je u Valheim do sada utukao preko 4.500 sati i progovorio je o svojim počecima, kao i pripremama za ovaj pothvat vrijedan pažnje. Priznaje kako se prije završnog bossa poslužio malim trikom kako bi se dokopao vrijednih materijala u Mistlandsu, no ništa ilegalno. U svakom slučaju, ukoliko imate viška vremena, pogledajte kako to majstori rade i ne pokušavajte ponoviti njihove avanture bez šteke Apaurina i gomile slobodnog vremena.