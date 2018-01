Isporučeno 5 milijuna primjeraka Monster Hunter: Worlda

Monster Hunter: World, nova igra u RPG serijalu u kojem lovite ogromne beštije kako biste nabavili bolju opremu da možete loviti još veće beštije, izašla je prošlog petka za aktualne Microsoftove i Sonyjeve konzole. Kritičari su svoje dojmove počeli objavljivati dan ranije, a konsenzus je da je ovo najbolji i najpristupačniji Monster Hunter do sada.

Očito se i igrači slažu s tim, budući da je serijal koji je do sada uglavnom bio popularan na istoku zainteresirao i one koji dosad nisu baš vidjeli njegovu privlačnost. Capcom to može potvrditi i brojkom - u samo tri dana od izlaska isporučili su 5 milijuna primjeraka. To se obično odnosi na kopije koje šalju u trgovine, no izdavač je ovog puta odlučio uključiti i digitalnu prodaju, čime cijela stvar postaje jako dobra za njih.

Ako do sada niste igrali ni jedan Monster Hunter, ovaj je navodno najbolji za početak upoznavanja sa svijetom. Osim što sve možete odigrati sami, dosta će vam fanova reći kako je velik dio zabave igranja s prijateljima. Monster Hunter: World podržava co-op za četiri igrača, a ako volite multiplayer možete se pridružiti klanovima.

Trenutno je ova igra dostupna za PlayStation 4 i Xbox One, dok je verzija za PC u pripremi i trebala bi izaći krajem ove godine. Capcom je odlučio da želi da port bude što bolji, zbog čega im treba više vremena za izvršavanje tog cilja. Osnovne informacije o igri možete pronaći na službenim stranicama, a najnoviji trailer se nalazi ispod teksta.