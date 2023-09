Jagex uveo Hero Pass u ostarjeli RuneScape i razbjesnio igrače koji ga masovno napuštaju

U poplavi MMORPG-ova prije dvadeset godina našlo se mjesta i za RuneScape koji je uspio zadržati igrače do današnjih dana. Ova u osnovi besplatna masovka je pokrenuta kao igra u internetskom pregledniku i korisničke račune je napravilo preko 300 milijuna igrača, a osim te brojke, mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda su joj autori omogućili gomilom nadogradnji. Prelazak na novi grafički sustav se dogodio 2011. pod kodnim imenom RuneScape 2, dok je treće osvježenje objavljeno u srpnju ove godine.

Dakako, poduži život RuneScape može zahvaliti upravo stalnim nadogradnjama koje svako malo isporučuje ekipa Jagexa i premda su sve više-manje dočekane s odobravanjem, svježa koja je stigla u ponedjeljak bi mogla biti katastrofalna. Naime, njome su developeri predstavili Hero Pass, u osnovi sezonsku propusnicu koja ne bi bila niša neobično da već ne postoji klasična pretplata.

Možda bi se ista i provukla ispod radara uz manje prašine da poznati kreator sadržaja Asmongold kojeg prate milijuni nije objavio video pod imenom " RuneScape is ****ED. How Jagex is lying to you" u kojem je zbog pretplate povrh pretplate na inače free-to-play igru pozvao na bojkot.

Dok se neki ne slažu s njegovim stavom, masa igrača je najavila kako napušta igru nakon deset, pa čak i petnaest godina koliko se s njom druže, a negativne reakcije pristižu i dalje.

Jagex je očekivao određen broj nezadovoljnika, ali se nije pripremio na tolike kritike zbog čega su brzinski sklepali priopćenja u stilu da je Hero Pass shvaćen pogrešno, zahvalama za konstruktivne povratne informacije, pa do posljednjeg jučerašnjeg koje potpisuje izvršni producent RuneScapea: "Uz žaljenje zbog nedavnog pokretanja Hero Passa u ponedjeljak, 4. rujna; čujemo vas jasno i glasno. Još uvijek nismo gotovi i dodatne detalje ćemo objaviti sutra".

Kako god bilo, ili će se posuti pepelom i ispričati, ili će se slijepo držati (pogrešne) politike, što će u konačnici odlučiti daljnju sudbinu RuneScapea.