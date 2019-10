Još jedan dan krcat indie igrama

Kao što smo u utorak spomenuli, i današnji dan je prilično bogat novim indie igrama. Ako ćemo biti precizni, svaki dan je bogat novim indie igrama, zato što ih samo na Steamu izađe približno 30, ali ovo se odnosi na naslove koji su ili malo poznatiji ili koji je određeni broj igrača pratio nekoliko godina koliko su bile u razvoju. Žanrovi su opet raznoliki, pa postoji mogućnost da pronađete nešto novo što će vas ovog vikenda zabavljati.

Mistover

„Ogroman vrtlog poznat kao Pillar of Despair ispustio je gustu maglu koja je obavila čitavo malo kraljevstvo Arta i uništila nekad bujne krajolike. Iz vrtloga su izašla i ogromna stvorenja espers koja su uništila sve pred sobom. Arta je bila pred uništenjem kada su napadi samo prestali, a sada Expedition Corps regrutiraju nove članove koji su spremni otkriti smrtonosne tajne koji se kriju unutar nečega što zovu Misfortune Mist“, kaže službeni opis igre Mistover iza koje stoji tim i izdavač Krafton Game Union (PUBG i Tera).

Radi se o roguelike RPG-u s borbama na poteze koji je inspiraciju za izgled i gameplay pronašao i u zapadnim i u Azijskim igrama. Igrači će sklepati svoj tim, zaputiti se u proceduralno generirane tamnice i istražiti pet regija. Tim je pripremio pet klasa, razne vještine i opremu za poboljšavanje tima i sustav koji se temelji na reguliranju želja između zadovoljstva i pohlepe. Mistover ima nekoliko težina, a oni koji žele posebne izazove mogu uključiti permadeath. Prvi dojmovi na Steamu su podijeljeni, a većina negativnih ocjena napisana je na korejskom i kineskom, tako da nismo sigurni što im točno smeta. Više detalja možete pronaći na službenim stranicama, ako ste zainteresirani, a prije kupovine na sve tri platforme možete preuzeti demo verziju.

Proizvođač/Izdavač: Krafton, Inc.

Platforme: PC, PS4, Switch

Cijena: 27,99 eura

We Were Here Together

Razvojni tim Total Mayhem Games posvetio se izradi kooperativnih logičkih igara, a We Were Here Together je treća i najveća u serijalu We Were Here. Prva je izašla u veljači 2017. godine i bila besplatna, druga je izašla u veljači prošle godine, a sada je dostupno novo istraživanje smrznutih područja i pokušaj spašavanja žive glave. Kao i prethodna dva naslova, i ovaj možete igrati isključivo u kooperativnom modu s još jednom osobom, pa imajte to na umu.

Jedini način da se izvučete, pronađete svoje kolege na Antarktiku i otkrijete tajne Castle Rocka je komuniciranje s partnerom koji igra s vama. Morate opisivati svoja okruženja i zajedno rješavati zagonetke na koje ćete naići. Tim kaže da će ljubitelje serijala dočekati veća količina mozgalica, nove mehanike i nastavak priče vezane uz ekspediciju. Ako želite mozgati i znate još jednu takvu osobu, ovo bi moglo biti zanimljivo iskustvo. Sve što je tim objavio o igri nalazi se na ovim stranicama, gdje možete vidjeti i što su prijašnji nastavci donijeli. Ako ste zainteresirani za prvu besplatnu igru, možete je preuzeti na Steamu.

Proizvođač/Izdavač: Total Mayhem Games

Platforme: PC

Cijena: 12,99 eura

Deliver Us The Moon

Želi li netko biti astronaut, pita igrače KeokeN Interactive u svojoj igr Deliver Us The Moon. Ipak, u ovom slučaju ne običan astronaut, već jedan koji se našao u apokaliptičnom okruženju u bliskoj budućnosti gdje su prirodni resursi na Zemlji potrošeni i zadatak mu je na mjesecu spasiti čovječanstvo od izumiranja. Tim kaže da se radi o znanstveno-fantastičnom trileru koji se bavi aktualnim temama poput klimatskih promjena i problemima s resursima.

Ipak, u igri nećete samo pratiti priču, nego ćete iz gameplay iskusiti iz dvije perspektive (prvo i treće lice), istraživati mjesec na nekoliko načina, otkrivati što se događalo na mjesecu prije nego što ste vi došli, koristiti razne tehnologije i alate za rješavanje problema na koje naletite, paziti na kisik, te uživati u glazbi i grafici koju pogoni Unreal Engine 4. Deliver Us The Moon je bio u razvoju četiri godine, a oni koji su već nabavili igru će od danas moći nastaviti priču tamo gdje je stala. Sve ostale igrače čeka cijelo iskustvo, a ako vam treba više informacija o njemu zaputite se ovdje.

Proizvođač/Izdavač: KeokeN Interactive/Wired Productions

Platforme: PC

Cijena: 24,99 eura

A Knight's Quest

Protagonist akcijske avanture A Knight's Quest, Rusty, malčice je smotan. Radi njegovih postupaka svijet kakav poznaje mogao bi nestati, pa mu je naravno zadatak pokušati popraviti ono što je zeznuo. Regalia je raznolik svijet u kojem će Rusty, nakon skromnih početaka koji uključuju samo mač i štit, uskoro otključati vještine kao što su upravljanje elementima.

Osim toga će vas na putovanju kroz smrznute Peaky Peaks, Cursed Swamp i druge lokacije dočekati hrpa neprijatelja, zamki i borbi kroz koje ćete moći demonstrirati svoje vještine upravljanja junakom i korištenja njegovih akrobatskih napada. Razvojni tim Sky 9 Games i izdavač Curve Digital pripremili su verzije za sve četiri glavne platforme, a verziju za PC ćete pronaći ekskluzivno putem Epic Games Storea. Za više detalja o Rustyjevim avanturama posjetite službene stranice, gdje ćete pronaći poveznice i na ostale trgovine ako želite igru nabaviti.

Proizvođač/Izdavač: Sky 9 Games/Curve Digital

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Cijena: 24,99

Pine

Akcijska avantura s otvorenim svijetom imena Pine je u bila u izradi protekle tri i pol godine, a na njoj je radio sedmeročlani tim Twirlbound. Posebnost njihove igre je da se nalazite u svijetu Albamare u kojoj je čovječanstvo na dnu prehrambenog lanca. Vaše je ime Hue i morat ćete pronaći način za nadmudriti stvorenja na koja ćete nailaziti.

Opcije su vam istraživanje, trgovanja, borba, crafting i pričanje dok istražujete šest različitih predjela u potrazi za novim domom. Još jedna zanimljivost je da se u svijetu sve odvija i bez vas. Dok vi radite svoje stvari, druga stvorenja također rade sve što je u njihovoj moći kako bi preživjeli. Vi ćete imati mogućnost sprijateljiti se s nekima i zajedno s njima napadati druge, ili ih jednostavno napasti, opljačkati i natjerati da se presele. Premisa zvuči prilično zanimljivo, pa ako se i vama dopada, možete je nabaviti samo za PC, dok će idućeg mjeseca biti dostupna i za Switch. Sve što je tim objavio o svojem projektu možete proučiti ovdje, a igru možete kupiti na servisima Steam, GOG i Kartridge.

Proizvođač/Izdavač: Twirlbound/Kongregate

Platforme: PC

Cijena: 24,99 eura

Taste of Power

Razvojni tim OneOcean opisuje svoju igru Taste of Power kao „alternativni srednjovjekovni RTS“. Ova je strategija provela proteklih godinu dana u Early Accessu, a danas je tim završio s radom na verziji 1.0. Tim je zamislio da u njihovoj viziji povijesti možete odabrati jednu od tri frakcije (Europa, Kina i Bliski istok) koje se bore za svjetsku dominaciju. Cijeli kontinent je veliko bojište, što znači da ćete graditi gradove, regrutirati vojnike, proučavati i istraživati nove tehnologije i uništiti svoje protivnike

Najvažniji dio igre je taktiziranje, pa to što vam protivnik ima hrpu jedinica ne znači ništa ako ga dočekate s artiljerijom. Pozicije možete utvrđivati po želji, a dobro će vam doći i podzemni tuneli za brže i efikasnije micanje jedinica po mapi. Taste of Power je dostupan samo za PC, a osim što možete igrati sami, ima podršku i za multiplayer. Službene stranice kriju više detalja, a za kupovinu se zaputite na Valveov servis.

Proizvođač/Izdavač: OneOcean LLC

Platforme: PC

Cijena: 14,99 eura

Valfaris

Heavy metal, vanzemaljci, nabrijana oružja i 2D platformerska akcija je najjednostavniji način za opisati Valfaris. Razvojni tim Steel Mantis već ima iskustva s tri od četiri te stvari, budući da su zaslužni za Slain: Back From Hell. Vjerujemo da su iz tog prvog projekta nešto naučili, zato što je prva verzija bila problematična, ali su kasnije popravili sve što su trebali i time zadovoljili one koji su kupili igru i podržali ih.

Mjesto radnje je istoimeni dvorac iz naslova koji se nakon nestajanja iznenada pojavio u orbiti oko umirućeg sunca. Ova nekoć grandiozna lokacija je sada dom svakakvim čudovištima, a sin Therion vraća se u svoju kuću kako bi pokušao uništiti ono što se pojavilo. Ako ste željni krvave retro akcije, pripremite svoje oči na psihodeliju i uši na metal, ruke na raznolika oružja i mozak na pamćenje napada neprijatelja i bosseva. Valfaris je danas stigao na PC i Switch, dok će na PS4 i Xbox One stići početkom, odnosno sredinom studenog. Iako je igra tek izašla, tim već radi na New Game+ modu o kojem će više detalja podijeliti uskoro. Sve ostalo možete pronaći na službenim stranicama.