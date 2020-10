Kineski RPG Genshin Impact u dva tjedna pokrio troškove izrade

Prije dva tjedna globalno je postao dostupan free-to-play RPG imena Genshin Impact. Kineski razvojni tim MiHoYo pripremio je igru koju su igrači vrlo brzo počeli zvati "waifu verzija igre The Legend of Zelda Breath of the Wild" i koja je jako brzo stekla popularnost i na zapadu. Koliku popularnost? Toliku da je razvojnom timu to vrijeme bilo dobro da pokrije troškove izrade koji su bili približno 100 milijuna američkih dolara.

Genshin Impact je RPG s otvorenim svijetom i modelom plaćanja koji je sličan loot boxevima. Na istoku je on poznat kao gacha i primarno se koristi u mobilnim igrama u Japanu, Južnoj Koreji i Kini, a ima nekoliko vrsta. Ovaj koji je implementiran u ovom lijepom RPG-u sadrži pakete čijom kupovinom imate šansu za dobivanje likova koje je moguće otključati igranjem, ali vam za to treba puno vremena. Također, šanse za dobivanje lika kojeg baš želite dosta su male, pa igrači na kockanje troše više novaca nego što su možda mislili.

Ipak, u odnosu na igre koje koštaju 60 eura i uz to su prepune mikrotransakcija, Genshin Impact možete u cijelosti igrati besplatno, i ako ste strpljivi i ne želite potrošiti ni lipu, imate tu opciju. Kritičari koji su uskočili u ovaj veoma lijep cel-shaded svijet prilično su oduševljeni kvalitetom iskustva, raznolikošću likova, količinom sadržaja koje igra ima, kao i planom razvojnog tima za dodavanje novosti.

Svi koji žele, mogu se zaputiti u Teyvat kroz kampanju za jednog igrača ili mogu pozvati prijatelje da se bore s njima protiv opasnih beštija u cross-play kooperativnom modu za četiri igrača. U igri ćete naučiti vješto baratati sa sedam elemenata u raznim borbama i okupiti tim likova koji vam se najviše dopada. Dok istražujete ovaj fantazijski svijet, mijenjate između četiri aktivna lika po potrebi i prilagođavate postavu kako napredujete kroz igru. Trenutno ih ima više od 20, a MoHiYo je već počeo s pripremom novih.

Genshin Impact dostupan je za PC, PlayStation 4, iOS i Android uređaje, a za besplatno preuzimanje se zaputiti na službene stranice. Registraciju ne morate odraditi odmah, ali vam je za samo igranje potrebna. Osim spomenutog gacha platnog modela, igra ima još pretplatu za 5 američkih dolara koja vam daje nešto novaca za kupovinu stvari unutar igre odmah i zatim tijekom mjesec dana svakog dana, kao i Battle Pass koji možete kupiti kad dođete do Adventure Rank 20 i koji vam nudi razne resurse.