Krenula je velika Halloween rasprodaja na Steamu

Steam tijekom godine organizira četiri velike rasprodaje te nekoliko tematskih, koje su vezane za određena razdoblja i blagdane. Jedna od njih je i popularna „Halloween sale,“ tijekom koje se uz određene popuste nude naslovi s barem nekim horor elementima.

Ovogodišnja Halloween rasprodaja nosi službeni naziv Steam Scream 3D i traje do 4. studenog. Tijekom nje igrači mogu nabaviti velik broj naslova, među kojima i one koji dosad nisu bili ponuđeni po privremeno nižim cijenama. Prema službenoj ljestvici najprodavanijih, igrači najčešće kupuju Dead by Daylight za 7,99 eura, Sons of the Forest za 15,94 eura te DayZ za 23,99 eura.

Spominjući DayZ, valja naglasiti da je ovaj naslov već više od deset godina prisutan na Steamu, a prošli je tjedan dobio novu ekspanziju Frostline, koja je ponovno privukla veliki broj igrača. Prema podacima developera Bohemia Interactive, DayZ je postavio novi rekord jer ga je, nakon izlaska Frostlinea, u isto vrijeme igralo 501.522 igrača — od toga 235.618 putem Steama, 152.037 na Xboxu i 113.897 na PlayStationu, što je zaista izvrstan rezultat.