Krenuo Epic Games MEGA Sale 2022, a i besplatno se dijeli Borderlands 3

Na Epic Games Storeu je započeo Epic Games MEGA Sale 2022, a u sklopu tjedne rotacije besplatnih igara, do idućeg četvrtka nam se nudi odlični Borderlands 3

Kao što smo navikli, svakog četvrtka nas Epic Games Store podari novim besplatnim igrama, a od jučer nam je na raspolaganju Borderlands 3. Svakako prilika koju ne bi trebali propustiti obzirom da je riječ o odličnom looter shooteru čiji su prethodnici na neki način popularizirali ovaj p odžanr pucačina. U Borderlandsu 3 imamo prigodu odabrati nove Vault Huntere koje će regrutirati organizacija Crimson Raiders of Pandora kako bi se obračunali s blizancima Calypso i njihovim kultom koji želi prigrabiti moći nepoznate vanzemaljske rase razasute diljem galaksije.

Sama priča baš i nije nešto, no milijuni kombinacija oružja, mješavina RPG-a i akcije, kao i otkačeni humor su svakako mamac za igrače željne zabave. Dakako, iako je solo igranje omogućeno, preporuka je zaigrati kooperativno s prijateljima, a spomenut ćemo i kako je u samo pet dana na tržištu, Borderlands 3 prodan u isto toliko milijuna primjeraka što ga čini najuspješnijim u ovom serijalu kojeg potpisuje Gearbox Software.

Koji će naslov ili više njih smijeniti Borderlands 3, trenutno nije poznato, no valja spomenuti kako je na Epic Games Storeu u tijeku Epic Games MEGA Sale 2022. Za ovu rasprodaju iz Epica kažu da je najveća ove godine uz popuste do 75 posto na odabrane igre, pa tako Far Cry 6 možete nabaviti upola cijene, odnosno za tridesetak eura koliko koštaju i Red Dead Redemption 2 i Cyberpunk 2077, dok ćete za Assassin's Creed Valhallu platiti samo 23,99 eura.

Da stvar bude bolja, u igri je ponovo i kupon s dodatnih 25 posto popusta kojeg je moguće primijeniti na sve igre iznad 14,99 dolara, a nakon svake takve kupovine dobit ćete novi i tako u nedogled. U svakom slučaju, isplati se posjetiti Epic Games Store, a ponudu igara na popustu provjerite ovdje.