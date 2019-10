Kultni PC RPG-ovi od danas dostupni i na konzolama

Vlasnici PlayStationa 4, Xboxa One i Switcha mogu istražiti četiri kompleksna svijeta, dok će se za Neverwinter Nights morati još malo strpjeti

Prvog dana u lipnju saznali smo da Beamdog, razvojni tim poznat po oživljavanju starih naslova i njihovom prilagođavanju modernim sustavima, i Skybound Games, izdavač i studio vezan uz The Walking Dead, planiraju konzolaške verzije kultnih RPG-ova kao što su Baldur's Gate i nastavak, Icewind Dale, Planescape: Torment i Neverwinter Nights. Tada nam je bilo rečeno da će 15. rujna postati dostupne prve četiri igre, ali je došlo do odgode od mjesec dana. Budući da je ona sada prošla, svi zainteresirani konzolaši mogu vidjeti u čemu su brojni PC igrači do sada uživali.

Kao što su najavili, trenutno za PlayStation 4, Xbox One i Switch možete nabaviti dva paketa. Prvi je Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack kojim se slavi 20. obljetnica tog serijala i koji uključuje poboljšane verzije za Baldur's Gate, Baldur's Gate II i Baldur's Gate: Siege of Dragonspear ekspanziju, uz neke nove sadržaje koje je Beamdog pripremio.

Drugi paket uključuje Planescape: Torment Enhanced Edition i Icewind Dale: Enhanced Edition, zajedno sa svim DLC-ovima i ekspanzijama. Razvojni tim je prilagodio sve igre za konzole, što obuhvaća kontrole, podršku za widescreen ekrane, redizajnirano korisničko sučelje, rješavanje bugova i balansiranje uz dodatak novih sadržaja, likova, klasa i mogućnosti za izradu likova.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition je također najavljen, a ako ne dođe do odgoda, ova bi igra zajedno sa svim dodacima i poboljšanjima trebala izaći 3. prosinca. Što se cijena tiče, u PSN trgovini ćete pronaći oba dostupna paketa za 400 kuna, u Nintendovom eShopu za 50 eura i u Microsoftovoj trgovini za 50 američkih dolara. Predbilježbe za Ultimate Collection verziju koja osim igara uključuje kocke, kartu, lubanju, posudu za kocke u obliku beholdera i još neke dodatke trenutno su zatvorene, ali možda će ga Skybound nekad opet prodavati.

Ako se želite više informirati o ovim RPG-ovima, Beamdog je sve detalje pripremio na službenim stranicama, kao što je Skybound objavio više detalja o svakom paketu uz mogućnost kupovine igara putem njihove trgovine.