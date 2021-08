Life is Strange Remastered Collection odgođen u iduću godinu, True Colors prema planu

Ljubitelji franšize Life is Strange, među koje i sami pripadamo, su prema prvotnom planu idući mjesec trebali dobiti dva svježa izdanja, Life is Strange: True Colors 10. rujna i Life is Strange Remastered Collection 30. rujna. U svom novom obraćanju javnosti, autori su otkrili kako uslijed "tekućih izazova uslijed pandemije" ne žele vršiti pritisak na tim koji radi na igrama, pa su im odlučili dati više prostora između izlazaka spomenutih. Dobra vijest je da novo poglavlje ove sage, Life is Strange: True Colors, izlazi prema postojećem rasporedu, no Life is Strange Remastered Collection je pomaknut u iduću godinu, pa ćemo na grafički osvježene verzije originala i njegovog nastavka Before the Storm koji mu pričom prethodi morati još malo pričekati.

Life is Strange: True Colors nam donosi novu priču o Alex Chen, djevojke koja ima sposobnost osjetiti i manipulirati osjećajima osoba oko sebe, a svoj talent odluči iskoristiti kada joj brat, s kojim se napokon sastala u gradiću znakovitog imena Heaven Springs, pogine u hotelu pod misterioznim okolnostima. Emocije osoba oko sebe Alex vidi kao plamteće aure i može ih iskoristiti kako bi se s njima zbližila, no prekomjerno korištenje ove nadnaravne moći će nakon nekog vremena početi utjecati i na nju samu. U svojoj objavi na Twitteru, autori su spomenuli i kako će Life is Strange: Wavelengths, DLC za True Colors, biti objavljen 30. rujna, a donosi dodatnu epizodu u kojoj preuzimamo ulogu Steph Gingrich koju smo upoznali u Before the Stormu koja je u ovom dijelu priče postala radijski voditelj. Life is Strange: Wavelengths će kupci standardnog izdanja True Colorsa moći nabaviti zasebno, dok je isto sastavni dio Ultimate i Deluxe verzija igre.