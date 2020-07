Lo Wang demonstrirao svoje vještine u novom prikazu za Shadow Warrior 3

Prije malo više od tjedan dana su razvojni tim Flying Wild Hog i izdavač Devolver Digital odradili prvi konkretan prikaz za novi nastavak u poznatom i ekstravagantnom FPS serijalu Shadow Warrior. Za vrijeme prezentacije koju je ove godine Devolver pripremio umjesto sajma E3, koja je uz, sada već standardno ismijavanje načina poslovanja igraće industrije i solidne količine nasilja, uključivala i igru imena Devolverland Expo dobili smo priliku vidjeti više detalja za svaku najavljenu igru.

Svima kojima to nije bilo dovoljno i koji s nestrpljenjem čekaju nove avanture Lo Wanga, koje prema prva dva trailera izgledaju još luđe nego prije, razvojni tim je pripremio novi prikaz koji donosi više od 17 minuta ekspozicije i gameplayja šarene, ali krvave igre. Nakon najave i spomenutog trailera kojeg smo vidjeli na Devolverovoj prezentaciji, činilo se da se Flying Wild Hogu sviđa pristup id Softwarea s Doom Eternalom uz dodatak prepoznatljivog djetinjasto/vulgarnog humora.

To nam je potvrdio i novi prikaz igre za koju službeni opis glasi ovako: "Shadow Warrior 3 prati Lo Wanga i njegovog bivšeg poslodavca Orochi Zille, koji mu je bio neprijatelj, pa postao saveznik, na suludoj misiji u kojoj će pokušati uhvatiti drevnog zmaja kojeg su zabunom oslobodili iz zatvora u kojem je bio zatočen za sve vjekove. U tom pothvatu trebat će im maska umrlog boga, jaje zmaja, malo magije i dovoljno velik arsenal s kojim će raznijeti rastući Shadowlands". Sasvim normalno i razumno, a oni koji žele vidjeti tu dinamiku, mogu pogledati dio misije Way to Motoko.

Shadow Warrior 3 je trenutno najavljen samo za računala i izaći će nekad iduće godine, a svi igrači koji žele mogu igru već sada dodati na popis želja na Steamu. Uz poznata oružja i raznošenja demona u sitne komadiće, Lo Wang ima neke nove vještine, borbene arene su dinamičnije, krvi ima u izobilju i istražuje se malo drugačija verzija feudalnog Japana. Sve što je tim objavio do sada možete potražiti na službenim stranicama, a kako su krenuli, sigurni smo da će nas redovito obavještavati o svemu što planiraju za ovu krvavu pucačinu.