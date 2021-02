Mass Effect: Legendary Edition izlazi u svibnju, BioWare objavio više detalja i novi trailer

Početkom studenog su EA i BioWare najavili nove verzije kultne RPG trilogije Mass Effect, da bi jučer podijelili više informacija o promjenama uz datum izlaska. Najprije najvažnija vijest - Mass Effect: Legendary Edition izlazi 14. svibnja za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a konzolaške verzije su kompatibilne s PlayStationom 5 i Xbox Series X/S.

Kad je nova verzija bila najavljena, znali smo da se ne radi o remakeovima, odnosno detaljnim preradama igara, nego remasterima koji su uz manje promjene u gameplayju više usmjereni na dorađivanje izgleda. Najveće promjene doživjet će prva igra, pa je tako poznato vozilo Mako brže i drugačije se ponaša za vrijeme vožnje, manje vremena ćemo provoditi u dizalima, umjetna inteligencija protivnika i ekipe koja s vama putuje je poboljšana, redizajnirano je korisničko sučelje, borbe i XP su drugačije balansirani, oni koji igraju na konzolama imat će bolji aim assist, a ako podešavate izgled svojeg Shepherda, sad će jednako izgledati u sve tri igre.

Od grafičkih uljepšanja možete očekivati podršku za 4K UHD, HDR i 60 FPS-a na svim platformama, svi likovi izgledaju jednako u sve tri igre, poboljšane su teksture, osvjetljenje i efekti, dorađeni i uljepšani filmići unutar igre, a oni koji igraju na PC-u imat će potpunu podršku za kontrolere, widescreen monitore, podešavanje tipki i podršku za DX11.

Što se sadržaja tiče, uz osnovno iskustvo koje su pružile sve tri igre možete očekivati sve DLC-ove, od onih koji proširuju priču, do opreme. U prvu kategoriju spadaju Bring Down the Sky, Genesis, Zaeed — The Price of Revenge, Kasumi — Stolen Memory, Lair of the Shadow Broker, Firewalker Pack, Overlord, Normandy Crash Site, Arrival, Genesis 2, From Ashes, Mass Effect 3: Extended Cut, Leviathan, Omega i Citadel, dok druga obuhvaća opremu, oklope, vozila i kozmetičke dodatke.

Uz običnu verziju, EA i BioWare pripremili su Mass Effect Legendary Cache koja za 150 dolara uz igru uključuje repliku poznate N7 kacige i još par drugih stvari. Evo što se u njoj sve nalazi, a ako želite odraditi predbilježbe možete baciti oko na ove stranice.

Iako na službenim stranicama stoji da su predbilježbe za Mass Effect: Legendary Edition spremne, u vrijeme pisanja ih nije bilo moguće odraditi. Ovisno na kojoj platformi planirate igrati, moći ćete igru kupiti na Steamu i Originu za PC, PSN ili Xbox trgovini. Šuška se da bi nekad možda mogla izaći i verzija za Switch, ali o njoj zasad nema detalja. Svi koji nisu iskusili priču zapovjednika ili zapovjednice Shepherd moći će to napraviti za par mjeseci, a ako jeste, pogledajte trailer i uživajte u nostalgiji.