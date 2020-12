Matrix Games najavio četiri nove strategije za 2021.

Stručnjaci za strategije nam za iduću godinu pripremaju čak četiri strateška naslova: War in the East 2, Decisive Campaigns - Ardennes Offensive, Flashpoint Campaigns - Southern Storm, and Warplan Pacific

Ekipa Matrix Gamesa je krajem prošlog tjedna održala online konferenciju putem Twitcha tijekom koje je oduševila ljubitelje ozbiljnih strategija najavama čak četiri nova naslova koje ćemo zaigrati tijekom iduće godine.

Gary Grigsby’s War in the East 2

Među inima se svakako ističe Gary Grigsby’s War in the East 2 kojeg potpisuje 2by3 Games, a riječ je o nastavku proslavljenog originala na kojem su autori radili nekoliko godina i poboljšavali temeljne elemente izvornika. Rezultat istog će nas dakako odvesti u "borbu do kraja" u kojoj ćemo upravljati milijunima duša s obje strane i mijenjati tijek povijesti. Prema službenom opisu, War in the East 2 je više realističan i povijesno bogatiji, te nudi mnogo veći strateški izazov, a u njemu nas očekuje niz scenarija od brzinske školice Battle for Velikie Luki, četveromjesečne operacije koja je rezultirala probojem južnog bojišta, pa sve do opsežne kampanje koja započinje čuvenom operacijom Barbarossa i završava još poznatijim padom Berlina. Od glavnih značajki spominje se povijesna željeznička mreža, detaljniji zapovjedni lanac, realistični modeli jedinica, napredni sustav logistike i tako redom.

Decisive Campaigns - Ardennes Offensive

Četvrta igra serijala Decisive Campaigns nas, kako joj i samo ime govori, vodi u Ardensku šumu u kojoj ćemo ratovati od prosinca 1944. do siječnja naredne godine. Us kampanju koja pokriva gotovo tri tjedna intenzivnih borbi, Decisive Campaigns - Ardennes Offensive donosi i niz manjih scenarija fokusiranih na specifične dijelove bojišta i operacije, a svaki je dan ratovanja podijeljen na četiri poteza uključujući noćne manevre. Od poboljšanja naspram prethodnika navode se detaljniji sustav vremenskih uvjeta koji utječu na bitke, naglasak na izvidničkim jedinicama, na zauzetim heksagonima se mogu pojaviti protivničke trupe, opskrba je u potpunosti redizajnirana, mogućnost probnih napada, stvaranje privremenih borbenih skupina, poboljšana umjetna inteligencija i još mnogo toga o čemu detalje potražite ovdje.

Flashpoint Campaigns - Southern Storm

Novi dodatak franšizi Flashpoint Campaigns nosi naziv Southern Storm uz naglasak na brzo premještanje i napade kombiniranih snaga u Trećem svjetskom ratu koji se vodi na tlu Europe. U igru će biti uključene nove frakcije, točnije Francuska, Kanada, Istočna Njemačka i Čehoslovačka, koje ćemo moći vidjeti na djelu u 16 novih scenarija i četiri opsežne kampanje uz brojna poboljšanja korisničkog sučelja. Za potrebe ovog izdanja, developeri su odlučili rabiti novi grafički sustav i implementirali gomilu novosti poput mamaca, civila, multinacionalnih formacija, te podršku za korisničke scenarije putem Steama što će biti omogućeno od prvog dana.

Warplan Pacific

Ako vam se svidio WarPlan Europe, velike su šanse da ćete se okušati i u WarPlan Pacificu koji koristi iste temelje uz dakako poboljšanja i nadogradnje, te pokriva sve nacije koje su se našle na pacifičkom bojištu od prosinca 1941. do konca Drugog svjetskog rata. Prevedeno, u ratu će se naći 62. potencijalne države zajedno s različitim jedinicama koje će na 15 različitih tipova heksagona moći izvoditi kopnene, zračne i pomorske operacije. Ne treba zaboraviti ni upravljanje samim državama, odnosno resurse u vidu vojnika, opreme, logistike, konvoja, trgovinskih ugovora, tehnoloških napredaka i specifičnih nadogradnji. Ovim nabrajanjem dotakli smo samo vrh sante, pa za detaljnije informacije savjetujemo posjet službenim stranicama.