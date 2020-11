MechWarrior 5 za druge platforme odgođen zbog Cyberpunka 2077

CD Projekt Red jučer je opet naglasio da odgoda za Cyberpunk 2077 više neće biti i da će svi igrači moći zakoračiti u Night City 10. prosinca. Zbog najiščekivanije igre ove godine su neki timovi već mijenjali planove za svoje igre - svemirsko napucavanje Everspace 2, nova velika nadogradnja za popularni F2P RPG Path of Exile i horor igra The Medium, sve to trebalo je izaći početkom prosinca, ali zbog tog ogromnog i ambicioznog RPG-a došlo je do odgoda.

Najnoviji tim koji se odlučio na taj potez, opet zbog Cyberpunka, je Piranha Games zajedno s igrom MechWarrior 5: Mercenaries. Ova akcijska igra s ogromnim dvonožnim robotima dostupna je od prošle godine ekskluzivno putem Epic Games Storea i prva je igra u serijalu nakon velikog broja godina, ali će sada oni koji su čekali da period ekskluzivnosti istekne morati pričekati još nekoliko mjeseci.

Putem službenog bloga oglasio se razvojni tim i rekao sljedeće: "Kao što većina vas već zna, novi datum izlaska za Cyberpunk 2077 koji glasi 10. prosinca natjerao nas je da promislimo o datumu izlaska za DLC Heroes of the Inner Sphere, kao i za Steam i GOG verzije MechWarriora 5. Svaki developer želi da njihova igra dobije što veću pozornost, a dijeljenje datuma izlaska sa Cyberpunkom nije baš optimalno. Prodaja na dan izlaska i marketing izuzetno su važne za uspješan izlazak proizvoda i smatramo da će promjena datuma pomoći MechWarrioru 5 da dobije priliku i pozornost koju zaslužuje".

Ukratko, zbog toga će igra u druge trgovine, kao i na Xbox One i Xbox Series X/S sada izaći na proljeće 2021. godine. Tim kaže da će im ta odluka pomoći da igra dođe do više igrača, kao što će sada imati više vremena za poboljšati igru na razne načine - od popravaka i quality of life novosti, do bolje umjetne inteligencije, korisničkog sučelja, mogućnosti podešavanja mechova i novih sadržaja.

Ipak, ako vam se ne čeka, MechWarrior 5: Mercenaries možete odmah nabaviti u Epicovoj trgovini i to po sniženoj cijeni u sklopu Black Friday rasprodaje koja je danas započela. Igra se prodaje u dvije verzije, obična za 22,54 eura ili Deluxe za 26,94 eura koja uz osnovnu igru uključuje glazbu i druge manje dodatke. Sve ostale informacije o ovoj igri možete pronaći na službenim stranicama.