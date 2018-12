Monster Hunter: World dobiva ekspanziju i razne dodatke

Monster Hunter: World, najnovija igra u serijalu u kojem sami ili s prijateljima ubijate ogromne beštije, uskoro slavi prvu obljetnicu. Zbog toga je izdavač Capcom prije nekoliko dana objavio kako igrače u ponedjeljak čekaju velike vijesti. U prezentaciji koju su objavili u 15 sati pokazali su točno što sve stiže do iduće jeseni.

Nakon što se producent Ryozo Tsutjimoto posjeo na visoki stolac, rekao nam je što će se najprije naći u konzolaškim verzijama. Na ekranu se pojavila ogromna beštija Kulve Taroth koja se vraća u snažnijoj (Arch-Tempered) verziji. Moći ćete ga napasti s 16 drugih igrača, a ako ga uspješno porazite dobit ćete nove nagrade. Radi se o još jednom vremenski ograničenom eventu, pa od 19. prosinca do 3. siječnja možete pokušati prikupiti sve nagrade.

Druga Arch-Tempered varijanta već i ovako i onako teškog Nergigantea stići će na proljeće, a tom nadogradnjom će Capcom obilježiti prestanak nadograđivanja osnovne verzije igre. Ipak, prije toga nam stiže još nekoliko besplatnih stvari. Kako bi proslavili prvu obljetnicu, održat će se Appreciation Fest u kojem će baza biti posebno dekorirana i moći ćete kupiti razne iteme za svojeg lovca.

Ipak, ono što je veoma zanimljivo, ali sada možda i ne toliko začuđujuće s obzirom na to da je i Bandai Namco surađivao s CD Projekt Redom na borilačkoj igri Soulcalibur VI, je da Geralt iz The Witchera stiže u svijet Monster Huntera. Doug Cockle je opet posudio svoj glas ovom, mnogima dragom, liku koji bi kroz omraženi mu portal u nove krajeve trebao uskočiti početkom iduće godine.

Najveću najavu, i onu kojoj su se ljubitelji igre najviše nadali, je Capcom ostavio za sam kraj. U jesenskim mjesecima iduće godine stiže velika ekspanzija imena Iceborne. Igrači će se zaputiti na nove lokacije, boriti protiv novih zvijeri na novoj težini, skupljati novu opremu i nastaviti priču tamo gdje je osnovna igra završila. Više informacija o sadržajima i cijeni po kojoj će se dodatak prodavati bit će objavljeno na proljeće, a sada smo dobili trailer.

Ako ste htjeli isprobati Monster Hunter: World prije kupovine, najavljena je probna verzija. U njoj možete igrati questove do ranga 4, igrati multiplayer sa svim igračima, a sve što napravite ostaje vam spremno ako se odlučite na kupovinu cijele igre. Probna verzija bit će dostupna od 11. do 17. prosinca za PlayStation 4 i Xbox One.

Svi spomenuti dodaci stići će nekad i za PC verziju, ali kao što je port za računala stigao kasnije, tako i svi ostali sadržaji stižu kasnije. Monster Hunter: World je veoma zabavna i kompleksna igra, pa ako imate konzolu, isprobajte demo. U samo nekoliko mjeseci je igra srušila sve Capcomove rekorde prodaje, a sada možete i sami provjeriti zašto. Sve druge informacije o igri možete pronaći ovdje.