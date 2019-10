Monster Hunter World: Iceborne dobio datum izlaska za PC

Vlasnici PlayStationa 4 i Xboxa One već mjesec i pol dana mogu istraživati nove prostore i premlaćivati nove beštije koje su stigle kroz ekspanziju Iceborne za najprodavaniji naslov u povijesti Capcoma, Monster Hunter World. Ovaj je akcijski RPG nedavno premašio 14 milijuna prodanih primjeraka na svim platformama, a danas je izdavač objavio veselu vijest za sve one koji su čekali PC verziju ekspanzije.

Znali smo da je plan bio izdati Iceborne nekad u siječnju iduće godine, da bi sada dobili točan datum koji glasi 9. siječanj 2020. godine. Osim putem društvenih mreža, obavijest je stigla na Steamu i putem službenih stranica gdje je tim detaljno opisao sve što od ove verzije dodatka možemo očekivati, kao i prilično dugačak popis promjena koja će ta verzija igre za dva i pol mjeseca donijeti.

Ukratko, čeka vas besplatan High Resolution Texture Pack koji dodatno poboljšava izgled igre, dodatne grafičke opcije, podrška za DirectX 12, promijenjene i poboljšane kontrole za one koji žele igrati mišem i tipkovnicom, te podrška za Ultrawide monitore. Uz to, možete očekivati sve promjene koje su konzolaške verzije dobile - osim ogromne količine novih sadržaja koje uključuju novo područje, beštije, oružja i opremu, Master Rank, tim je pripremio i hrpu Quality of Life promjena, a koje su one točno možete proučiti ovdje. Kao i do sada, u planu su i brojne besplatne nadogradnje i Capcom je poručio da će požuriti s njihovim izdavanjem nakon što Iceborne stigne na PC kako bi se izjednačile ta i konzolaške verzije.

Što se kupovine tiče, već sada možete odraditi predbilježbe. Oni koji imaju osnovnu igru morat će za ekspanziju izdvojiti 40 eura, a ako je kupite prije nego što izađe dobit ćete kozmetički oklop Yukumo. Za one koji žele u paketu kupiti osnovnu igru i ekspanziju moći će nabaviti Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, ali tek kada ekspanzija postane dostupna. Takvi igrači će do 31. siječnja dobiti spomenuti oklop.

Ako želite sada kupiti ovaj dodatak, opcije su vam Steam, Humble Bundle, Fanatical i Green Man Gaming, a najnoviji trailer koji prikazuje igru u 4K rezoluciji i 60 FPS-a možete pogledati u nastavku. Sve ostale informacije o tome što je Monster Hunter World i što igra donosi možete proučiti na ovim stranicama.