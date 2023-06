MSFS 2024 – svašta nešta, ništa konkretno

Prilično neočekivano, na jučerašnjem Xbox Games Showcaseu 2023 (današnja vijest o događaju je ovdje) Microsoft je među mnoštvom drugih naslova za iduću godinu (nespecificirani datum) najavio izlazak MSFS-a 2024 s vrlo nejasnim službenim specifikacijama: „This brand-new simulator is designed to take advantage of the latest technologies in simulation, cloud, machine learning, graphics and gaming to create the most sophisticated, immersive and awe-inspiring flight simulator of all time. To achieve this unprecedented level of accuracy, Microsoft Flight Simulator 2024 is powered by the significantly evolved Asobo Studio engine.“.

Kao što vidimo iz službenog priopćenja, svi trenutni „buzzwordi“ su uredno prisutni (umjetna inteligencija, najnovije tehnologije, oblak, imerzivnost, „awe-inspiring“…) što nam daje naslutiti da nikakve specifikacije još nisu do kraja specificirane i zaključane, već developeri još na tome rade. Dakle, ništa o cijeni, hardverskim zahtjevima, novom sadržaju (zrakoplovima) koji će biti dio paketa (bilo kojega – Standard, Premium, Gold Premium ili kako će ga već Microsoft nazvati) pa nam iz objavljenog trailera ostaje deducirati o čemu bi se moglo raditi.

Za one kojima se ne da čitati, odmah sada ćemo reći da se ne čini da se radi o bilo kakvom bitnom tehničkom napretku u odnosu na postojeći MSFS, već o tržišnoj odluci da se naplati praktički neprestani razvoj i dorada MSFS-a 2020 koji se neprestance nadograđuje i održava, a bez ikakvog modela pretplate ili dodatnog plaćanja od strane korisnika. Da budemo iskreni, nakon brojnih besplatnih aviona, ručno dorađivanih krajobraza („bespoke airports and scenery“) koji su kroz ove tri godine dolazili s redovitim zakrpama/nadogradnjama, pitali smo se dokle se Microsoftu i Asobu isplati nekome tko je prije tri godine platio 60, 70 ili 100+ dolara ili eura besplatno davati ove dodatke.

Da krenemo redom – od letjelica viđenih u najavi.

Asobo u manijakalnoj kupovini?

Gornji trailer, kao što ste mogli vidjeti, započinje sa scenom nama u ovim krajevima dobro poznatog Canadaira CL-415, ali u španjolskoj livreji. Ovaj dodatak već je moguće kupiti za 37 eura s Microsoftovog Sim Marketa, a djelo je Rolanda Laboriea, dosta propulzivnog proizvođača dodatnih zrakoplova za MSFS, FSX i P3D. Kao i Airbus A400M od istog autora (veliki vojni transportni zrakoplov koji u traileru dovozi opremu na daleki Arktik ili Antarktik…) radi se o osrednje modeliranim zrakoplovima, kako internim izgledom kokpita (mnoštvo „Inop“ naljepnica na raznim komandama u jednom i drugom avionu i pristup raznim funkcijama preko 2D skočnih izbornika koji uspješno ubijaju uživljavanje u igru) tako i po vanjskoj grafici koja ni po teksturama ni po detaljnosti animacije pokretnih dijelova ne spada u sam vrh ponude onoga što MSFS nudi.

Canadair CL-415 kakvoga ima i naše zrakoplovstvo čini se dolazi u standardnu postavu aviona u MSFS-u 2024.

Nemojte nas pogrešno razumjeti – ni jedan ni drugi od ova dva dodatka nisu loši, ali za ovaj (i druge simulatore) postoji sva sila posve besplatnih modova koji imaju istu ili (daleko) višu (FBW A320) razinu kvalitete. Ako Asobo stvarno namjerava otkupiti ove module od proizvođača i uključiti ih u svoju distribuciju (kao, primjerice, izvrstan iniBuildov A310 koji je korisnicima posve besplatno pao u krilo u sklopu redovite nadogradnje), nadamo se da će financirati i njihovu daljnju doradu. Pri tome, iako CL-415 kako je sada dostupan dolazi s nešto više od deset livreja, pogodili ste, hrvatske nema.

Ovo ne spominjemo iz nekakvog bezrazložnog nacionalnog ponosa već stoga što su hrvatski piloti CL-415 svjetski poznati po svojim kvalifikacijama i znanju i spadaju među u vrh korisnika ovoga tipa, a korisnika Canadaira nema beskonačno, a među njima smo više desetljeća i mi.

Za A400M nas, pak, nije previše briga…

Airbus A400M - ne baš izvrsne teksture i grafički model izvana i iznutra, a ni funkcionalno ne baš najbolje modelirani zrakoplov, ako je to onaj koji mislimo da jest (već u ponudi na Sim Marketu)

Za razliku od ova dva aviona, sljedeći u najavi (preskočili smo par helića…) nas je oduševio – EMB 200 Ipanema koji spada u agrikulturnu avijaciju i koji je također dostupan za MSFS kao komercijalni dodatak (20 eura). Postojeći modul od BRSimDesignesa potoji već dvije godine i za to vrijeme vuče neke bugove koji još nisu ispravljeni (recipročno pokazivanje smjera kompasa – umjesto sjever, pokazuje jug, umjesto istok pokazuje zapad itd. sve zarotirano za 180 stupnjeva), ali bi ukupno mogao biti zanimljiv ako se poradi na kokpitu (teksture niske razlučivosti kao da su pravljene za FSX ili prije za FS9) i vanjskim teksturama i animacijama.

Embraer EMB 200 Ipanema - zaprašivači su jako zabavni avioni, ako se dobro modeliraju. Uočite da baja pilot hoda s kacigom na glavuši do aviona, umjesto da je stavi kad sjedne u kabinu. Zašto, ne zna se...

Prema najavi, čini se da je prskanje usjeva funkcionalno, a očito je dodan i pilotov avatar i pretpostavljamo da se radi o aktivnosti koja se ocjenjuje, poput izazova za slijetanje.

Agro-avijacija je sama po sebi vrlo zanimljivo područje avijacije i k tome vrlo opasno – ne računamo li vikend letače na ultralakim zrakoplovima (statistički najopasniji tip zrakoplova ne zbog inherentnih svojih karakteristika već zbog vlasnika koji su mahom amateri) i razne „doctor-„ i „lawyer-killere“ (isti razlog kao gornja kategorija), u agro-avijaciji ima relativno puno nesreća zbog toga što se leti na izuzetno malim visinama (svega par metara od tla) i u blizini opasnih prepreka – dalekovoda, električnih i telekomunikacijskih vodova, živica, stabala itd.

Ako ovo bude dobro izvedeno, moglo bi biti zabavno.

Smrt krumpirovoj zlatici!

Padobranci i baloni?

Novost su i padobranci koje možemo vidjeti na jednom od isječaka, a koji veselo iskaču iz Cessne 208 (također već dio standardne kolekcije zrakoplova koji dolaze sa simulacijom). Iskreno, ne znamo što bismo o tome rekli.

Padobranci su, kao što znate, ljudi koji od svoje volje i bez ikakve prisile iskaču iz posve ispravnog zrakoplova i mislimo da je to tema prije za medicinu nego za aviosimulacije, tim prije što igrač ovdje nije simulirani padobranac nego i dalje pilot. Vjerojatno se i ovdje radi o aktivnosti gdje padobrance treba dovesti od točke A do točke B, što bliže zadanom vremenskom rasporedu i što bliže zadanim koordinatama i onda se to ocjenjuje.

Treba vidjeti kako će to na kraju biti izvedeno, ne čini se kao neka aktivnost koju možemo unedogled ponavljati na dulji rok – jednom „apsolvirano“ bacanje padobranaca iz našeg aviona vjerojatno nema previše privlačnosti za neprestano ponavljanje, iako, priznajemo, ima i onih koji bi ih stalno izbacivali iz aviona.

Svako dobro itd.

Novost u najavi su i dirižabli koji su upravljani (uvjetno rečeno…) baloni obični i baloni, neupravljani oblik avijacije za one koji žaluju što se nisu rodili u doba braće Montgolfier, kuge, kolere, velikih boginja i ostaloga. Kako se čini da je grafički engine nešto unaprijeđen (ne baš mnogo, a možda i ne uopće – moguće je da su mnogi efekti, od kojih neki ne izgledaju realno, već više tipično „uljepšavanje“ simulacije raznim filtrima što je i sada moguće uraditi u realnom vremenu iz drivera za GeForceica) možda je dodatak ovih letjelica idealan za one koji stvarno samo žele uživati u krajobrazima, a ne se baviti pilotiranjem bilo čega.

Usput, jedan od zaštitnih znakova X-Planea bili su nasumični baloni razasuti po scenografiji posvuda, a sada ih je, čini se, Asobo odlučio napraviti dijelom MSFS-a, ali na upravljanje (ha-ha) korisnicima.

Ako ste od onih koji doma imaju terarij i dovoljno vam je gledati kako vaši gmazovi samo nepomično stoje i to vas opušta, onda je ovo možda dobra ideja. Za one koji žele neku akciju i vlastoručno sudjelovanje u događajima, vjerojatno ne pretjerano zanimljivo.

Baloni - pa kud vas vjetar odnese.

Helići, platforme, GSS i postavljanje dalekovoda

Jedna od stvari koje nikada nisu bile posebno dobro simulirane u bilo kojem simulatoru, kako ranijim verzijama FS-a, tako i u svim ostalima (pri ovome mislimo i na DCS, koji inače kod ovdje potpisanoga ima status neprikosnovenog cara svih simulatora) svakako su helikopteri. Razlog je vrlo jednostavan – dok je grafički aspekt helikoptera već odavna izvrsno apsolviran pa su modeli, izvana i iznutra, identični izgledom onima pravima, kod letenja s njima to nije slučaj.

Naime, za realan osjećaj letenja helikopterom izuzetno je bitan apsolutno ujednačeni framerate. Naravno, to isto želimo i kod upravljanja (simuliranim) avionima, ali kod helikoptera se izostanak fluidnosti više osjeti jer je let daleko precizniji (dobar pilot helikoptera može sletjeti u nevjerojatno skučene prostore gdje niti jedan avion ne može), a k tome je potrebna neprekidna koordinacija kormila (repnog rotora), ručice korak-gasa („collective), i nagiba glavne elise.

U heliću se neprestano „radi“, iako se može trimati za ravan let, ali čim se krene s bilo kakvim manevriranjem, zaboravite na sve trimove.

Pored neujednačene animacije i neujednačenog fizikalnog ažuriranja, problem helikoptera u simulacijama je i podvjesni teret, odnosno simulacija klatna – tereta na dnu užeta, koje helikopter nosi. Ovo je u stvarnosti jedna od aktivnosti koju pravi piloti helikoptera često vježbaju jer je podizanje, ubrzavanje i usporavanje kretanja tereta bitno za sigurnost helikoptere i posade. Iz nekog razloga se čini da je u simulacijama teško to vjerno izvesti, a pun je Internet snimki stanja kada fizika u simulaciji posve poludi i kretanje tereta na užetu nema veze s niti jednim fizikalnim zakonom niti našim iskustvom iz stvarnog svijeta. Ovo spominjemo jer je u traileru naglasak stavljen na helikoptere – rad na i sa platformi i brodova (već postoji i u ovoj verziji MSFS-a) te očito neki scenariji aktivnosti gorskih služba spašavanja (topli pozdrav Andreasu Markthaleru i svima iz Gorske službe Ramsau am Dachstein!) za koje se čini i da je namjenski rađeni teren.

Gorska služba spašavanja - još nije poznato možemo li unesrećenima dostaviti samo nove sandale na Biokovo ili je potrebna opsežnija operacija spašavanja

U jednoj od scena vidimo i legendarni Sikorsky S-64 Skycrane kako postavlja stup za dalekovod, pa se nadamo da je problem sa simuliranjem tereta uspješno riješen.

SkyCrane u akciji - "Vaši dalekovodi su naš kruh", njegov je moto

Informacije van trailera

Prema službenim informacija Microsofta, „gotovo svi“ dodaci koji rade na sadašnjem MSFS-u, posebno dodatni zrakoplovi koje su igrači kupili i instalirali radit će i u novoj verziji. Ovo se odnosi i na modove, kako komercijalne tako i one besplatne. Dodatno, čini se da će u MSFS 2024 biti uključen i Dune mod koji nam omogućava da budemo pilot famoznog ornitoptera, posve imaginarnog i besmislenog tipa letjelice koji s bilo kakvom stvarnošću i fizikom nema veze. Ako je to ipak ono što vam se sviđa – super, moći ćete prndeljati naokolo mašući krilima.

Nedostajuće informacije

U traileru se ne spominju postojeće rak-rane MSFS-a kao što su problemi s ATC-om (zračnom kontrolom) koja je konstantno bugirana, često neupotrebljiva, a iz nekog razloga ne koristi glasovne naredbe premda Windowsi već desetljećima imaju kao svoj integralni dio engine za prepoznavanje govora, a koji s novim uslugama u oblaku može biti samo još bolji nego ono predinstalirano na naša računala.

Za ozbiljnije korisnike rješenja postoje – naveli smo ih u našem nedavnom tekstu o pet najboljih zrakoplova za MSFS ovdje, ali valja imati na umu da Pilot2ATC koji ima mogućnost korištenja i glasovnih komandi, primjerice, odnosno glasovne komunikacije sa simuliranim kontrolama, košta 60 dolara, što nije baš malo, kako god okrenuli. Ne spominje se niti optimizacija za VR koja je i dalje lošija i to bitno lošija, od one u DCS-u, iako su performanse usporedive s onima na X-Planeu 12 koji po kvaliteti okoliša ipak dosta zaostaje za MSFS-om.

Dio koji nam se učinio posebno smiješan bila je Red Bullova utrka – tko je probao letenje u Extri za MSFS zna koliko je dosadno, a tko je probao Reno Air Races dodatak, zna kako je od ovakvih aktivnosti na simulatoru moguće složiti vizualno atraktivnu najavu, koja nema nikakve veze sa stvarnim iskustvom.

Red Bull Air Race će, izgleda, biti dio aktivnosti u MSFS-u 2024. Vjerujte nam, scena izgleda bitno uzbudljivije nego je to stvarno slučaj kod letenja s Extrom u simulatoru

Dapače, kao vlasnik Reno Air Races proširenja, ovdje potpisani svako toliko dobije snažan impuls da napiše tekst „Pet najgorih dodataka za MSFS“ i na prvo mjesto uz preporuku „Nikada ne kupiti, čak niti na popustu ili ako vam Microsoft poklanja“ stavi baš Reno Air Races. U bilo kojoj kategoriji. Čak i AT-6 Texan. Oprosti mi, Texane!

Ukratko, čini se da je trailer novoga nastavka namijenjen privlačenju šire publike uključujući i one koje aviosimulacije previše ne zanimaju, a grafika izgleda jako dobro, ali ne možemo iz toga ništa zaključiti o eventualnoj nadogradnji grafičkog sustava. Naime, ovisno o dobu dana (kutu svjetla), meteo-uvjetima, filtrima koje korisnik možda koristi u Nvidijinim driverima te, ponajviše, o lokaciji, sve scene iz trailera za MSFS 2024 mogle su biti skinute i iz sadašnje verzije simulacije. Ostaje nam čekati i nadati se da će i za nas vjerne i zagrižene korisnike biti nešto u ovom dodatku.