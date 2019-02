Mutant Year Zero: Road to Eden dobio demo, izašao i prvi dodatak

Prošle godine imali smo priliku zaigrati nekoliko igara koje su inspiraciju potražili u odličnom rebootu XCOM-a, a među njima je bio Mutant Year Zero: Road to Eden. Razvojni tim The Bearded Ladies odlučio je uz taktičku borbu na poteze ubaciti i istraživanje i šuljanje po raznim mapama u ovom post-apokaliptičnom svijetu u kojem upravljate raznim mutantima.

Igra je prilično dobro napravljena, ima zanimljive likove i napetu atmosferu, a ako ste htjeli prije kupovine isprobati igru to sada možete i napraviti. Razvojni tim je za PC verziju pripremio demo kojeg možete preuzeti putem Steama i u njemu možete vidjeti što prvih par sati igre nudi. Upoznat ćete se s osnovama, prvih par likova, vidjeti kako funkcionira istraživanje i borba, te doći do glavne baze nakon čega demo završava.

Uz ovo, jučer je razvojni tim izdao prvu veliku besplatnu nadogradnju s novim modom imena Stalker Trials. Ovaj dodatak je također zasad dostupan samo na računalima, a namijenjen je igračima koji su željni dodatnih izazova. Sve mape u igri nastanile su razne grupe neprijatelja, pa morate pažljivo sve istražiti i odlučiti se za najbolji pristup, dok za odabir tima imate pristup svim likovima, mutacijama i vještinama. Jedino što vam nije dostupno jesu oružja i oklopi koji će vam trebati, ali njih možete kupiti prije nego što krenete u akciju. Za svaki pokušaj dobivat ćete bodove i ocjene, a ovisno o tome koliko vam dobro ide možete dobiti dodatne bodove za bolji plasman na ljestvicama.

Mutant Year Zero: Road to Eden dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a hoće li tim pripremiti demo za konzolaške verzije zasad nije poznato. Također su rekli da će ova nadogradnja na konzole stići uskoro, ali datum nisu objavili. Ako vas zanima nešto više o igri, njenom svijetu i mehanikama, bacite oko na službene stranice, a kako izgleda u pokretu možete vidjeti u kratom traileru ispod teksta.