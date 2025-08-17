Najavljen CrisisX, akcijski survival koji obećava brda i doline

Gamescom 2025 započinje za par dana, no to ne sprječava ranije najave poput svježe predstavljenog CrisisX-a koji na papiru zvuči nestvarno, zbog čega ne treba sva obećanja uzeti zdravo za gotovo

Damir Radešić nedjelja, 17. kolovoza 2025. u 12:03

Survivala očito nikad dosta, pa je jedna od ranijih najava prije službenog početka Gamescoma 2025, koji kreće 20. kolovoza, vezana uz igru po imenu CrisisX. Spomenutu potpisuje manje poznata tvrtka HK Hero Entertainment koja se do sada bavila razvojem mobilnih igara, a među uspjesima navode i financijsku potporu odličnom Black Myth: Wukongu, iako u samoj izradi nisu aktivno sudjelovali. Kako god bilo, ekipa se odlučila krenuti u pohod na igrače željne preživljavanja u negostoljubivim uvjetima te bombastičnom najavom privukla pažnju ciljane publike.

Doduše, upravo zbog njihovog prijašnjeg negativnog iskustva i slatkih obećanja koja su kreatori sličnih naslova davali, valja biti oprezan. Uz klasične navode kako ćemo u postapokaliptičnom svijetu prikupljati resurse, graditi bazu i razne predmete te se boriti protiv „zaraženih“ (razne inačice zombija), autori obećavaju područje igranja od čak 1.200 kvadratnih kilometara.

Spomenuta su sastavljena od 12 različitih vrsta područja, a uz to što su nakrcana brojnim sadržajima, njima će jurcati do 5.000 igrača koliko svaki server podržava.

Prema planu, CrisisX bismo trebali zaigrati iduće godine, kako stoji na stranicama igre na Steamu, a trebao bi biti baziran na free-to-play poslovnom modelu, tako da neće ništa koštati da ga isprobamo. Djelić onoga što nas očekuje u punoj inačici možete provjeriti u promotivnom videu koji prati najavu.



