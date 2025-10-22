Izlazak survival horora The Sinking City 2 ipak pomaknut u iduću godinu

Ukrajinski razvojni tim Frogwares se nadao dovršiti igru do kraja godine, ali je izlazak ipak odgođen, dijelom zbog rata, a dijelom zbog činjenice da je riječ o za njih potpuno novom području

Početkom prošle godine ekipa Frogwaresa ambiciozno je najavila The Sinking City 2, nastavak istražiteljske horor avanture od prije šest godina koja je po našem sudu djelovala prilično mlako i nedorađeno.

S nastavkom su autori odlučili potpuno promijeniti filozofiju i krenuti u vode survival horora, što, po našem mišljenju, igra temeljena na djelima H. P. Lovecrafta u potpunosti zaslužuje. Usporedno s najavom pokrenuta je i kampanja na Kickstarteru, u kojoj su za razvoj prikupili više od pola milijuna eura – pet puta više od inicijalno tražene svote.

The Sinking City 2 je po njihovom planu trebao biti dovršen do kraja ove godine, no prema svježoj objavi, novi datum izlaska je prva polovina iduće godine. Kako objašnjavaju autori stacionirani u Ukrajini, napadi dronovima u kombinaciji s čestim padovima energetskog sustava odužili su radove, no za odgodu nisu krivi samo ratni uvjeti.

Kako navode, osobno su veliki ljubitelji survival horora, ali nakon što su započeli izradu igre u tom žanru, shvatili su da im je iskustvo stečeno na istražiteljskim avanturama nedovoljno te da je pred njima još mnogo posla.

Iako nove izazove smatraju uzbudljivima, oni definitivno usporavaju razvoj izvan prvotno planiranog vremenskog okvira. Ipak, kako kažu, čitava priča se ipak kreće prema kraju i u narednim mjesecima obećavaju objaviti nove materijale fokusirane na konkretnu igrivost.