Najavljen novi Call of Duty: Modern Warfare (zvuči vam poznato?), izlazi u listopadu

Activision je još jedan od izdavača koji je ove godine odlučio preskočiti sajam E3, pa su jučer putem Twittera igraću javnost odlučili pripremiti na najavu novog naslova u serijalu Call of Duty. Glasine su počele kružiti prošlog tjedna kada je bilo rečeno da će se nova igra zvati Call of Duty: Modern Warfare - bez brojeva i istog imena kao original koji je izašao prije 15 godina, te istog imena kao i remastered verzija. No, radi se o novom naslovu i rebootu serijala.

Za početak, ovogodišnji Call of Duty će opet imati kampanju za jednog igrača u kojem će se igrači družiti s poznatim likovima, kao što je Captain Price, ali Infinity Ward želi realističniji pristup modernom ratovanju tako da ćete dio te kampanje igrati kao mlada članica "revolucionarnih snaga". Radnja se odvija u Europi, kao i na Bliskom istoku, a tim bi htio postići to da vam baš ne bude svejedno po kome morate pucati.

Što se novosti tiče, ovo će biti prvi naslov u serijalu koji će odmah po izlasku imati podršku za cross-platform način igranja, što znači da će PC, PlayStation 4 i Xbox One igrači moći igrati zajedno. Uz to, Activision uklanja tradicionalni Season Pass i želi redovito izdavati besplatne mape i sadržaje kako zajednica igrača mogla zajedno uživati u svemu što Infinity Ward pripremi.

Osim kampanje za jednog igrača i tipičnih multiplayer modova, najavljen je i novi kooperativni mod koji će se sastojati od strateških misija koje ćete rješavati s drugim igračima. Battle royale se zasad nije spominjao, pa preostaje za vidjeti želi li Activision u još jedan COD to ubaciti. Što se grafike tiče, tim koristi novi engine, a sve to u prvom najavnom traileru izgleda prilično dobro.

Call of Duty: Modern Warfare izlazi 25. listopada ove godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Kao i Black Ops 4, novi će nastavak na PC-u biti dostupan isključivo putem Battle.neta. Detalji o multiplayer modovima, priči, cijeni i predbilježbama će stići naknadno, a do tada možete pratiti službene stranice ako želite biti u toku.