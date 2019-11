Najavljen To the Moon 3, odnosno Impostor Factory

Nezavisni razvojni tim nastavlja s dodavanjem novih igara u sagu To the Moon, a najnovija će stići krajem iduće godine

Da nije uvijek sve u izgledu igara nekoliko puta nam je dokazao razvojni tim Freebird Games. Njihova saga koja je započela prije nešto više od osam godina uz igru To the Moon, koja je izgledala kao da je rađena početkom 90-tih godina prošlog stoljeća za SNES, mnoge je igrače do sada rasplakala, dirnula i ostala im u sjećanju, a oni koji su nestrpljivo čekali nove prilike za emocionalnu nestabilnost sada su dočekali.

Jedan od tvoraca tih igara, Kan Gao, je na svojem YouTube kanalu i Twitter profilu najavio novu igru koja ima puni naziv "To the Moon 3 (?) Impostor Factory". U novom poglavlju će igrači opet pratiti doktore Rosalene i Watts kojima je posao pružiti ljudima na samrti još jednu priliku da prožive cijeli svoj život. Kao i do sada, ako želite uskočiti u novo iskustvo, ne morate znati što se dogodilo u prijašnjim nastavcima, budući da se radi o zasebnoj priči.

Ipak, prema prvom opisu izgleda da će ovo biti nešto malo drugačije. Tim je već pripremio stranicu na Steamu, a kao glavne značajke za igru ističu sljedeće: priča radi koje ćete psovati na ekran, ugodan spoj elemenata iz avantura i izgleda RPG klasika, dijalozi koji su neobični za čitanje, ali od kojih se osjećate dobro, kad kažu "espresso execution" nismo baš sigurni na što misle, i za kraj se spominje "long cat" meme koji u praksi možete vidjeti na slici iznad.

Impostor Factory će i dalje imati najveći naglasak na priči, samo se čini da će biti puno bizarnija, spominju se i Lovecraftovski elementi i pipci, te lik imena Quincy koji je pozvan na otmjen tulum. Kad sve to uzmemo u obzir, ne znamo što bi mislili o igri, ali ćemo svakako saznati kada izađe krajem iduće godine. Zasad je najavljena verzija za PC koju će biti moguće nabaviti putem Steama, Humble Bundlea i GOG-a, dok je Freedbird Games uz to poručio kako će to vjerojatno biti posljednja igra u tom serijalu. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice, Facebook ili Twitter profile.