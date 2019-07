Najavljen Two Point Hospital za konzole

Krajem idućeg mjeseca će Two Point Hospital proslaviti prvi rođendan. Razvojni tim Two Point Studios, kojeg su osnovali ljudi koji su radili u Bullfrogu i na igrama kao što su Dungeon Keeper, Theme Park i Theme Hospital, i izdavač SEGA najprije su pripremili verziju za PC. Ona je razveselila i kritičare i igrače koji su bili željni nove šašave simulacije u kojoj vodite bolnicu i liječite pacijente s neobičnim bolestima.

Osim osnovne igre, tim je do sada pripremio brojne besplatne dodatke i dvije ekspanzije, a sada su spremni objaviti da rade na konzolaškim verzijama koje su brojni igrači tražili. Prema objavi na službenom blogu to je bilo najčešće pitanje koje su igrači timu postavljali, pa su sretni da konačno mogu reći da će oni koji igraju na PlayStationu 4, Xboxu One i Switchu uskoro moći uređivati i voditi bolnice po želji.

Kao što se može očekivati od porta za konzole, Two Point Studios planira igru kompletno prilagoditi za igranje kontrolerom, neovisno o tome sjedite li ispred televizora ili sa sobom nosite Switch. Osim podešenog korisničkog sučelja i kontrola, ova verzija igre imat će sav sadržaj u kojem su PC igrači mogli do sada uživati - od ekspanzija Pebberley Island i Bigfoot, do QOL nadogradnji kao što su kopiranje soba, podešavanje interijera i uređivanje likova. Kad se to sve zbroji, igrači će pokušati riješiti izazove u 21 bolnici i liječiti 119 bolesti.

Two Point Hospital trenutno možete nabaviti za PC i zaigrati ga na Steamu, dok bi verzije za konzole trebale postati dostupne do kraja godine. Točnog datuma izlaska nema, ali će tim i izdavač svako malo objavljivati novosti. Ne bi nas iznenadilo da imaju konkretan datum oko Gamescoma ili kada igra napuni jednu godinu. Dok se to ne dogodi, možete proučiti službene stranice i vidjeti da li bi vas vođenje virtualne bolnice uz britanski humor zanimalo ili pogledati kratak najavni trailer za nove verzije igre.