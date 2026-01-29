Najavljene su nove besplatne igre za članove PS Plusa u veljači

PlayStation Blog je objavio koje igre stižu u veljači kao besplatni pokloni za pretplatnike na PS Plus, a popis predvode Subnautica: Below Zero i Undisputed

Idući utorak, 3. veljače, dolazi do redovite smjene igara koje pretplatnici bilo kojeg modela PS Plusa mogu uvrstiti u svoje kolekcije i igrati dokle god im traje pretplata.

To ujedno znači da je do tog datuma moguće prisvojiti siječanjsku ponudu, odnosno igre Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed i Core Keeper, a predvodnici besplatnih poklona u veljači su svakako Subnautica: Below Zero i Undisputed.

Subnautica: Below Zero nije pravi nastavak Subnautice, već svojevrsni spin-off, iako nas ponovno vodi u uglavnom podmorske avanture na planeti 4546B, na kojoj uz pomoć lukavosti, nešto opreme i mnogo istraživanja glavna junakinja pokušava dokučiti što se dogodilo s njezinom sestrom, s kojom smo se bavili u prvom poglavlju.

Undisputed je pak boksačka sportska igra kojih, ruku na srce, posljednjih godina i nema previše, a nudi nam na izbor preko 70 licenciranih boraca različitih stilova i sposobnosti koje valja iskoristiti protiv žestokih protivnika.

Ultros je, kao i dva ranije spomenuta naslova, dostupan u verzijama za PlayStation 4 i PlayStation 5, a riječ je o arkadnoj akciji unikatnog grafičkog izričaja za koji je zaslužan El Huervo, koji potpisuje i hvaljeni Hotline Miami. Ponuda za veljaču upotpunjena je i jednom igrom dostupnom u verziji za PS4, a riječ je o letačkoj arkadi Ace Combat 7: Skies Unknown, koja je svojedobno pokupila odlične ocjene, pa je preporuka barem isprobati je.

Ponuda ovih besplatnih igara traje do 2. ožujka, a dan kasnije članovi PS Plusa dobit će novi paket igara koje će moći prisvojiti.