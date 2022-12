Najavljeno novo poglavlje odličnog horor serijala Amnesia, stiže već u ožujku

Ekipa Frictional Gamesa je najavila horor avanturu Amnesia: The Bunker, novi nastavak proslavljenog serijala koji će nas ovaj put odvesti u uklete rovove Prvog svjetskog rata

Tvorci serijala Amnesia, ekipa Frictional Gamesa je prilično dugo šutjela, no sad znamo i zašto. Naime, ovi dokazani majstori horora su marljivo radili na novom poglavlju koje nam stiže već u ožujku, a nosi naziv Amnesia: The Bunker što je i sasvim logično obzirom da se radnja najvećim dijelom odvija u rovovima i bunkerima Prvog svjetskog rata. U ulozi francuskog vojnika Henrija Clémenta, morat ćemo se zaboravljeni od sviju suočiti s nadnaravnim pojavama koje vrebaju iza svakog ugla, no koliko smo uspjeli vidjeti, ipak ćemo imati i neka sredstva obrane.

Kako je svaki nastavak do sada bio uglavnom defanzivan po stilu igranja, iznenadilo nas je što će nam u ovom nastavku autori u ruke dati pištolj, doduše s vrlo ograničenim streljivom, ali i neka druga sredstva destrukcije koja možemo koristiti ako baš zagusti. Naime, bez obzira na oružje, napredak prema rješavanju misterije zlog mjesta na kojem se nalazimo i vlastitih paranoja mora biti što tiši, no s druge strane, svjetlo valja održavati za što će nam poslužiti prijenosna svjetiljka koju treba puniti prilično glasnim postupcima koji će privlačiti protivnike.

Da stvar bude gora, autori kažu kako će u igru uvrstiti nasumične događaje i ponašanje protivnika, pa nam iskustvo iz prethodnog igranja neće pretjerano koristiti u narednom. Sve odluke koje donosimo će direktno utjecati na način na koji igra reagira, što nam pak otvara vrata za eksperimentiranje i istraživanje ovog podzemnog svijeta koji će za razliku od prijašnjih u ovom serijalu, ipak biti nešto otvoreniji, te nam u određenim situacijama ponuditi i nekoliko rješenja za isti problem. Prema planu, Amnesia: The Bunker u ožujku igramo na konzolama i na PC-ju putem Epic Games Storea ili Steama.