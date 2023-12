Najzabavnije borilačke i fitness igre za VR - Znojenje i mahanje po sobi za trećepozivce

Iako je VR genijalno rješenje za one koji vole simulacije i taktički FPS, ali i za one koji samo vole gledati VR filmove ili filmove na „velikom“ VR ekranu, na tržištu je i priličan broj borilačkih igara i onih namijenjenih općenito vježbanju (hrvatski – fitness) koje obećavaju zabavu s VR naglavnikom dok stojimo i mašemo rukama i nogama po zraku, čučimo i izmičemo se neprijateljima ili preprekama i općenito se znojimo i zadišemo kao da smo stvarno nešto radili? Ima li to smisla? Ima, a evo i naših favorita