Najzanimljivije indie igre koje su izašle ovog tjedna

Dok još čekamo da veliki razvojni timovi i izdavači počnu nuditi svoje igre početkom ožujka, indie timovi su izdali brojne igre. Zbog toga smo zaključili da bi bilo dobro izdvojiti one koje su izašle ovog tjedna, a koje se čine zanimljivima ili koje su ušle u Early Access i imaju potencijala. Nema posebnog poretka kod odabira, već je jedini uvjet bio da su izašle 17. veljače i nakon toga, inače bi popis bio puno duži.

Death and Taxes

U igrama smo se mnogo puta susretali s personifikacijom smrti, a nekad smo i ušli u njegove cipele. Ipak, razvojni tim Placeholder Gameworks pristupio je tom liku drugačije, dao mu odijelo i kravatu i uredski posao. Umjesto da nosite kosu sa sobom, provjeravat ćete papirologiju i na temelju toga odlučivati tko zaslužuje dalje živjeti, a tko je izgubio te privilegije. Budući da to nije nimalo lak posao, sve što odlučite imat će utjecaja na ono što se u igri događa, a ako budete dovoljno efikasni možda zaslužite promaknuće.

Tim kaže da je inspiraciju za Death and Taxes pronašao u drugim nezavisnim igrama kao što su Papers, Please, Beholder i Reigns, što znači da je velik naglasak stavljen na priču. Ako ste znatiželjni, možete najprije isprobati demo verziju koju možete preuzeti na Steamu, pa onima kojima se dopadne mogu cijelu verziju do 27. veljače nabaviti po promotivnoj cijeni od 8,99 eura. Više ćete informacija pronaći na Valveovim stranicama, nego na onim službenim, ali možete proučiti i jedno i drugo.

Razvojni tim: Placeholder Gameworks

Žanr: Simulacija, strategija

Platforme: PC

Conglomerate 451

Prva od igara s ovog popisa koja je ovog tjedna izašla iz Early Accessa je cyberpunk RPG u stilu serijala Legend of Grimrock. Tim RuneHeads je svoj projekt nazvao Conglomerate 451 i omogućio igračima da s pogledom iz prvog lica istražuju „tamnice“ u gradu Conglomerate, odnosno dovedu red u sektor 451 kojim vladaju korumpirane korporacije. Budući da ste vi predsjednik tajne agencije koji ima dozvolu za izradu klonova, nema veze ako tim koji sklepate ne preživi, možete napraviti novi.

Oni koji prežive imaju čast biti podvrgnuti manipulaciji DNA, trenirati i dobivati razna oružja koja će im poslužiti na misijama. Glavni cilj je iskorijeniti kriminal i opet uspostaviti red, a to možete raditi u Story ili Endless modovima. Zbog premise je tim ubacio i roguelike elemente, tako da ne krećete baš svaki put ispočetka ako negdje zašteka. Conglomerate 451 je dostupan putem Steama i Humblea po promotivnoj cijeni do 27. veljače, a sve druge detalje možete proučiti na ovim stranicama.

Razvojni tim: RuneHeads

Žanr: RPG, strategija

Platforme: PC

Taur

Da samo pogledate slike za stratešku igru Taur na Valveovom servisu vjerojatno biste rekli da se radi o naslovu u tower defense žanru. Bili biste djelomično u pravu, zato što razvojni tim Echo Entertainment (koji ima samo jednog člana) uz to kaže da njihova znanstveno-fantastična akcijska strategija ima elemenata iz pucačina, RTS-ova i brojnih drugih žanrova. Tvorac igre radi toga smatra da Taur ima jedinstven gameplay.

Glavna jedinica u igri je Prime Cannon kojim branite planet Taurea i pokušavate spriječiti da on padne u ruke Imperiona. Za to će vam trebati razna oružja, vještine, nadogradnje i izgradnja dodatnih obrana. Uspjeh u kampanji će ovisiti o vašoj vještini na bojištu, a morat ćete krenuti ispočetka ako Imperion osvoji sve kontrolne točke. Na kraju vas čeka moćni Overlord, a ako njegovu impozantnu vojsku pobijedite, gotov je rat i možete u zasluženu mirovinu. Taur možete nabaviti samo putem Steama gdje ćete ujedno naći i sve ostale informacije, budući da službenih stranica nema.

Razvojni tim: Echo Entertainment

Žanr: Strategija, Tower Defense

Platforme: PC

The Suicide of Rachel Foster

O spoju avanture i trilera The Suicide of Rachel Foster pisali smo prije par dana, pa ćemo vas još jednom podsjetiti ako volite takve igre da je možete nabaviti. Cilj u igri je otkriti mračnu obiteljsku tajnu i što se dogodilo s titularnom djevojkom i da li je zbilja sama sebi uskratila život ili joj je netko u tome pomogao.

Vi pratite Nicole i njen odlazak u obiteljski hotel u planinama kojeg je pokojna majka željela prodati. Vrijeme se pogorša, hotel u planinama zametne snijeg, a Nicole krene s kopanjem po stvarima uz pomoć prijatelja i agenta putem radio telefona. One-O-One Games se htio pozabaviti nekim težim i emotivnijim temama, jer smatraju da su igre, uz to što mogu pružiti razonodu, idealan medij za to. The Suicide of Rachel Foster trenutno je izašao samo za računala, ali razvojni tim radi na portovima za Xbox One i PlayStation 4. Sve informacije o ovoj avanturi potražite na službenim stranicama.

Razvojni tim: One-O-One Games

Žanr: Avantura

Platforme: PC

Dungeon Defenders: Awakened

Još jedna igra koju smo nedavno spominjali, a sada je dostupna, je treći nastavak u dosta popularnom spoju RPG-a i tower defensea Dungeon Defenders. Nova igra je umjesto brojke tri dobila dodatak Awakened, a u odnosu na prve dvije igre tim se odlučio na suradnju s igračima i izdavanje prve verzije u Early Accessu. Oni koji su igrali prve dvije igre već znaju što mogu očekivati – birate jednu od četiri klase, postavljate obrane i borite se protiv valova neprijatelja koji vam ne smiju razbiti kristal.

To možete raditi sami ili u kooperativnom modu s još tri igrača, pa ćete levelirati, skupljati novu opremu i oružja, podesiti ih po želji i krenuti u obranu Etherije. Chromatic Games je prošle godine imao prilično uspješnu Kickstarter kampanju, a procjenjuju da će konačna verzija za PC biti spremna do kraja drugog kvartala ove godine. U planu imaju dodati brdo sadržaja, a uz računalnu, pripremaju i verziju za Switch. Ako ste zainteresirani, za vrijeme Early Accessa možete Dungeon Defenders: Awakened nabaviti za 33,99 eura, a kada verzija 1.0 bude spremna igra će se prodavati za 40 eura. Sve ostalo što je tim objavio o svojem projektu možete proučiti ovdje.

Razvojni tim: Chromatic Games

Žanr: Akcijski RPG, Tower Defense

Platforme: PC (Early Access)

Besiege

Igrači već pet godina u Besiegeu grade svakakve strojeve, a ovog je tjedna ta igra konačno izašla iz Early Accessa. Spiderling Studios je do sada izdao brojne nadogradnje, no iako su dogurali do verzije 1.0 nisu gotovi s radom na njoj. Iako su kompletirali kampanju za jednog igrača ubacivanjem posljednjeg otoka imena Krolmar i dodali nešto što su nazvali Logic/Automation blocks, rekli su da planiraju nastaviti dorađivati igru i raditi razne eksperimentalne dodatke.

Osim kampanje koja se sastoji od 54 staze koje zahtijevaju razne srednjovjekovne vojne naprave, možete se sa svojim tvorevinama nadmetati s drugim igračima u online PvP-u ili surađivati u kooperativnom modu. Uz to ima još i Sandbox mod, Level Editor, podrška za modove i Workshop integracija. Ukratko, jako dobra stvar za kreativce i one koji vole stvarati stvari i zatim ih raznositi. Besiege možete nabaviti za PC putem Valveovog servisa, a ako ga kupite do 25. veljače možete ga zgrabiti po upola nižoj cijeni, odnosno 3,99 eura. Ako vam treba više informacija, najbolje je da proučite stranice i forume na Steamu, budući da službene stranice nisu još ažurirane.

Razvojni tim: Spiderling Studios

Žanr: Simulacija, izgradnja

Platforme: PC

Datum izlaska: 18. veljače

Skul: The Hero Slayer

Kao što igre izlaze iz Early Accessa, tako je u posljednjih par godina porastao broj timova koji koriste tu opciju za razvoj. Slijede tri igre koje su ovog tjedna postale dostupne na taj način, a prva od njih je 2D roguelike akcijski platformer Skul: The Hero Slayer. Glavni kosturko ima plan poraziti cijelu vojsku i izbaviti svojeg kralja iz zatočeništva, a taj posao mu neće biti baš jednostavan.

Ono što je zanimljivo kod igre je da promjenom lubanje mijenjate brzinu, jačinu i udaljenost s koje možete napadati, a u svakom trenutku sa sobom možete imati dvije. Kako se radi o roguelikeu, mape se stalno mijenjaju i pružaju nove izazove, tako da ne znate što vas čeka. Svi zainteresirani za spašavanje braće demona i premlaćivanje raznih heroja mogu najprije na servisu itch.io preuzeti demo, dok se Early Access verzija na Steamu prodaje za 11,99 eura do 3. ožujka. SouthPAW Games su procijenili da će im za verziju 1.0 trebati nekoliko mjeseci, pa ako ne volite Early Access pričekajte još malo. Odgovore na druga pitanja, ako ih imate, pronaći ćete ovdje.

Razvojni tim: SouthPAW Games

Žanr: Roguelike

Platforme: PC (Early Access)

Datum izlaska: 19. veljače

World of Horror

Junji Ito ima interesantan i zastrašujuć mozak, pa su njegove tvorevine iste takve. Ljubitelji horora čuli su sigurno za njegova djela, a glavna inspiracija za igru World of Horror bio je upravo on uz ponešto kozmičkog horora H.P. Lovecrafta. Za izgled su se odlučili na 1-bitni crno-bijeli prikaz, a po onome što smo imali prilike vidjeti i bolje da je tako jer prizori nisu nimalo lijepi.

Što se gameplayja tiče, World of Horror je opisan kao roguelite s borbom na poteze, elementima RPG-ova i posljedicama koje ćete osjetiti. Tim panstasz se odlučio na Early Access radi balansiranja težine eventova, borbe, opreme i statistika likova uz pomoć zajednice i kažu da će im trebati minimalno pola godine za sve dovesti u red i ubaciti nove sadržaje. Trenutna verzija igre uključuje 12 misterioznih slučajeva, 200 različitih eventova i pet glavnih likova uz dva koja morate otključati. Ako inače ne volite horor, ovo vam vrlo vjerojatno neće približiti žanr s obzirom na brutalnost i tematiku, a vi koji to volite, imajte je na umu. Osim na Steamu, igra je dostupna putem Xbox Game Preview programa na PC-u i Xboxu One, a ima i demo verzija na itch.io. Sve druge informacije nalaze se na službenim stranicama.

Razvojni tim: panstasz

Žanr: Horor

Platforme: PC, Xbox One (Early Access)

Adore

Posljednja Early Access igra koju ćemo spomenuti krije se iza imena Adore. Puno lakše tematike i mnogo šarenija od prijašnje, ova roguelite akcija stavlja vas u cipele dječaka imena Lukha koji možete dozvati i upravljati raznim stvorenjima da se bore za njega „na jednostavan, ali inovativan način“. Mali brazilski tim je za EA verziju pripremio 5 do 10 sati sadržaja, ovisno o tome koliko ste vješti, a oni uključuju tri različite mape koje su nasumično generirane kod svakog pokušaja, više od 10 stvorenja i 15 itema, te tri manja i jedan punokrvni boss.

Ovisno o tome koja stvorenja uhvatite i kombinirate moći ćete pronaći stil koji vam najviše odgovara, a dodatne mogućnosti nude posebni sustavi i vještine koje je tim pripremio. Adore će biti u Early Accessu minimalno godinu dana i svakih četiri do šest tjedana dobivat će besplatne nadogradnje s novim sadržajima i ispravcima onoga što treba doraditi. Jedine stranice koje je Cadabra Games pripremio su one na Valveovom servisu, pa bacite oko ako ste zainteresirani. Zasad je igra dostupna samo za PC, ali bi nakon konačne verzije trebale stići one za Switch, Xbox One i PlayStation 4 ili možda novu generaciju konzola jer će tada već biti dostupne.

Razvojni tim: Cadabra Games

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC (Early Access)

Blackwake

Zadnji put da ćemo spomenuti kombinaciju riječi Early i Access je u opisu gusarskog FPS-a Blackwake koji je ovog tjedna napustio taj program. Već u fazi razvoja je ta multiplayer igra bila prilično popularna, a sada je Mastfire Studios s veseljem objavio da su dogurali do verzije 1.0. Putem objave na Steamu rekli su da su nakon tri godine razvoja zadovoljni s onime kako igra trenutno izgleda i da ima puno veći standard nego što su mislili. „Putovanje je bilo dugo, s mnogim usponima i padovima, griješili smo, naučili iz pogrešaka i izgurali kako bismo doveli Blackwake do onog što je danas“.

Otkad je igra izašla tim je ubacio cijelu hrpu novih brodova, oružja i sustava, a ako vas zanima više detalja o svemu tome, napisali su dugačak pregled u objavi o izdavanju konačne verzije. Igra je prema njima gotova, jedan od članova će pratiti situaciju i izdavati zakrpe po potrebi, a što će tim dalje zasad nije poznato. Blackwake je namijenjen onima koji vole pomorske bitke, gusare i suradnju u timu, a dostupna su tri moda (Team Deathmatch, Siege, Capture the Booty) u kojima ćete odabrati svoj brod, održavati ga i pripremati za borbe. Igru možete do 26. veljače nabaviti za 7,37 eura i pridružiti se ostatku virtualnih, krvoločnih pomoraca.

Razvojni tim: Mastfire Studios Pty Ltd

Žanr: FPS, gusari

Platforme: PC

Corruption 2029

The Bearded Ladies je tim koji nas je veoma ugodno iznenadio svojim projektom Mutant Year Zero: Road to Eden. Ta strategija s borbom na poteze u stilu XCOM-a i istraživanjem svijeta s grupom interesantnih mutanata izašla je krajem 2018. godine nakon čega, osim DLC-ova, nisu spominjali ništa drugo. Početkom mjeseca se ispostavilo da su ipak radili na još nekoj igri koju su najavili i samo dva tjedna nakon toga odmah pustili u prodaju.

Corruption 2029 dijeli brojne stvari s njihovim prvijencem, ali se radnja odvija u ne tako dalekoj budućnosti u SAD-u, upravljate normalnijim vojnicima i tim kaže da se radi o „hardcore taktičkom iskustvu koje će testirati vještine i najiskusnijih igrača u taktičkom žanru“. Osim što su najava i izdavanje iznenadili igrače, vjerojatno ih je iznenadilo i to da igru mogu trenutno nabaviti samo putem Epic Games Storea. Većih najava nije bilo, službenih stranica nema, pa nema ni recenzija još. Ako želite biti u toku, najbolje vam je pratiti Facebook i Twitter profile.

Razvojni tim: The Bearded Ladies

Žanr: Stratgeija

Platforme: PC

Lair of the Clockwork God

Za kraj vas ostavljamo s malo humora i igrom Lair of the Clockwork God. Size Five Games više od desetljeća ima zanimljive projekte, a s protagonistima u najnovijem smo se upoznali prije 12 godina. Ben i Dan u novoj avanturi koju je tim spojio s platformerom. Ben je veliki ljubitelj starih avantura studija LucasArts, voli skupljati svakakve stvari i nada se da će ih jednog dana sve povezati i riješiti zagonetku, dok Dan želi biti novi junak nekog indie platformerskog hita.

Ovaj koji voli skupljati stvari slagat će razne nadogradnje za ovog koji voli skakati, trčati i pucati po stvarima, a cilj je, naravno, spriječiti ne jednu, nego sve apokalipse koje će se dogoditi. Razvojni tim poznat je po svojem humoru i referencama, tako da ne izostaju ni iz ove igre, pa ako volite jedan ili oba žanra ili samo želite nešto što bi vas moglo nasmijati, Lair of the Clockwork God možete nabaviti putem Steama za 15,11 eura do 28. veljače. Ako vas zanima još nešto, bacite oko ovdje.