Originalni Gothic dobiva Remake, No Man's Sky ima novu nadogradnju i druge gaming novosti

Iako sigurno ima dosta timova i izdavača koji čuvaju svoje veće najave za prvi značajniji sajam vezan uz igre koji će se održati krajem idućeg tjedna, neke to pretjerano ne dira i dijele s nama što žele i sada. Sony je trebao biti jedan od njih, ali su radi koronavirusa otkazali svoj dolazak na PAX East. Od ostalih novosti saznali smo što se događa s GTA IV (ništa dobro za ljubitelje multiplayera), kada ćemo otprilike zaigrati Desperados III, što nas čeka u Beautiful Desolation idućeg tjedna i što su One-O-One Games i Daedalic Entertainment pripremili u The Suicide of Rachel Foster.

THQ Nordic potvrdio Gothic Remake

U prosincu prošle godine je THQ Nordic putem Steama igračima ponudio prvi dio novog izdanja RPG-a Gothic, koji je izašao 2001. godine. Za njegovu izradu zadužili su novi tim u Barceloni i dodali da ako dovoljno igrača pokaže interes i bude zadovoljno viđenim da će se pozabaviti izradom remakea za cijelu igru. Izdavač je pitao igrače za povratne informacije i zato što im je 94,8 posto njih reklo da žele novu „staru“ Gothic igru to će i napraviti.

Do 16. veljače je ovaj demo isprobalo više od 180 tisuća igrača, a svi koji su htjeli ispunili su anketu čije je rezultate izdavač objavio. Što se tiče Gothic Remakea, THQ Nordic otvorit će novi studio u Barceloni koji će analizirati što se igračima svidjelo u ovome što su mogli zaigrati i što bi htjeli promijeniti – glavna pritužba išla je prešarenom izgledu i većina fanova želi mračniji svijet.

Novo izdanje igre zatim će krenuti s produkcijom za PC i konzole nove generacije koje stižu krajem 2020. godine, što znači da Gothic Remake svakako nećemo vidjeti prije iduće godine. Demo više ne možete preuzeti, ali možete pratiti stranice na Steamu i dodati igru na popis želja ako želite biti u toku.

GTA IV se vraća na Steam, ali bez multiplayera

Prošlog mjeseca je Grand Theft Auto IV uklonjen sa Steama zato što je igra koristila davno ukinuti Games for Windows Live, a Rockstar je rekao da radi toga više ne mogu stvarati nove ključeve za prodaju i aktivaciju. Do sada su mozgali što će poduzeti, a zaključili su da je najbolja opcija prodavanje Grand Theft Auto IV: Complete Editiona.

Nažalost, radi problema s GFWL servisom ova verzija neće biti toliko kompletna – Rockstar uklanja multiplayer i Leaderboards iz igre, kao što će neke radio postaje iz dodatka Episodes from Liberty City privremeno biti nedostupne (Vice City FM, RamJam FM i Self-Actualization FM). Izdavač ove promjene planira uvesti 19. ožujka, a svi oni koji imaju igru u svojoj kolekciji na Steamu, neovisno o obliku, će od tog datuma imati Complete Edition. Uz ovaj launcher, na taj će datum igra po prvi puta biti dostupna za Rockstarov, ako ga koristite.

Rockstar je stavio obavijest na stranice vezane uz igru na Valveovom servisu, pa možete pročitati ostatak detalja ako još uvijek kao Niko pristojno odbijate bratića Romana za odlazak na kuglanje.

No Man's Sky dobio još jednu veliku besplatnu nadogradnju

Hello Games ne staje s radom na svojoj svemirsko-istraživalačkoj igri No Man's Sky koja je od veoma klimavog početka i loših ocjena izuzetno daleko dogurala. Bez previše najave izdali su devetu besplatnu nadogradnju imena Living Ship čime je igra dogurala do verzije 2.3. Kao i svaka veća nadogradnja koju su do sada pripremili i ova ima zasebne stranice s podugačkim popisom promjena, a kratak opis na početku kaže sljedeće: „Istražite svemir iz drugačije perspektive s nadogradnjom Living Ship. Ona sadrži novu klasu bioloških letjelica, novu misiju vezanu uz priču, misteriozne svemirske susrete, NPC-jeve i brojne druge stvari.“

Iako smo do sada u tom virtualnom svijetu mogli vidjeti brojna bizarna stvorenja, nove letjelice zbilja su nešto posebno. Osim izgleda, imaju i posebne organske tehnologije koje su, kao i većina ove igre, proceduralno generirane i koje možete nadograđivati po želji. Preporučujemo vam da proučite spomenute stranice za ostatak novosti, koje uključuju i VR poboljšanja, kao i Quality of Life promjene i poboljšane performanse na svim platformama.

No Man's Sky možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a uz novu nadogradnju tim je pripremio i popust od 50 posto za sve platforme tako da vam je dobra prilika zgrabiti igru ako do sada niste. Sve informacije o ovom neprestano rastućem virtualnom svijetu i gdje ga možete nabaviti ako niste pronaći ćete na ovim stranicama.

Sony otkazao PAX East radi koronavirusa, ništa od prvog prikaza TLOU Part II

Do sada su radi epidemije takozvanog koronavirusa u Kini otkazana neka događanja, a Sony je upravo radi toga odlučio otkazati svoj dolazak na sajam PAX East koji se idućeg tjedna održava u američkom gradu Boston. Prošlog tjedna su na službenom blogu objavili koje će sve igre biti prikazane, ali su sada u veoma kratkom dodatnu na vrhu vijesti izjavili da odustaju od dolaska.

Smatraju da je to najsigurnija opcija za situaciju koja se svakog dana mijenja, dodali da su razočarani što su morali donijeti tu odluku, no kako su u konačnici najvažniji zdravlje i sigurnost njihovih zaposlenika. U originalnoj vijesti spomenuto je čak 26 igara koje su trebali prikazati, među kojima su bili prvi konkretan prikaz za The Last of Us Part II, te igre kao što su Nioh 2, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake i Spelunky 2, ali ipak ništa od svega toga.

Sony je za sada jedini koji se odlučio na taj potez, a organizatori PAX Easta su putem svojeg bloga rekli da se skup i dalje održava, samo da će posebno pripaziti na čišćenje i saniranje svih prostora u skladu s uputama koje su dobili. PAX East traje od 27. veljače do 1. ožujka, a trebali bi dobiti solidnu količinu novih informacija o brojnim igrama.

Beautiful Desolation stiže krajem mjeseca

Razvojni tim The Brotherhood se do sada bavio izometrijskim point and klik hororima koji su bili dobro prihvaćeni, ali su za novu igru Beautiful Desolation malo promijenili tematiku. Stil, zanimljiv i lijep izgled i dalje su tu, ali je okruženje post-apokaliptično i žanr koji spominju avantura. Možete očekivati veliki naglasak na priči, brojne zagonetke i klasičan gameplay za neku avanturu, kao i svakakva bizarna stvorenja, životinje i likove.

Za igru je prije malo više od tri godine južnoafrički razvojni tim tražio sredstva putem Kickstarter kampanje i uspješno ih prikupio, a nakon toliko čekanja će oni koji su je podržali ili se nekad nakon toga zainteresirali moći zaigrati 26. veljače. Oni koji su uživali u glazbi Dooma iz 2016. godine, Borderlandsa 3 i Wolfensteina 2 vjerojatno će prepoznati skladbe Micka Gordona koji je zaslužan za nešto glazbe u igri, pa cijela stvar zvuči prilično obećavajuće.

Beautiful Desolation ćete zasad moći zaigrati samo na PC-u i to putem Steama i GOG-a, dok se tim oko drugih platformi zasad nije oglasio.

Desperados III ima novi trailer, izlazi ovog ljeta

Treći nastavak u strateškom serijalu Desperados trebali smo zaigrati prošle godine, no THQ Nordic i Mimimi Productions pomaknuli su datum izlaska na ovu godinu. Nisu nam htjeli dati datum izlaska, ni onaj okvirni, ali su se sada barem odlučili za godišnje doba u kojem bi trebali s grupom odmetnika istražiti Divlji zapad. Ako ne dođe do novih promjena, Desperados III izaći će ovog ljeta, a kako bi nas o tome obavijestili pripremili su i novi trailer.

Još jedan član tima je Doc McCoy, koji će nekim igračima biti poznat iz originala koji je izašao 2001. godine. Osim što će biti ključan u liječenju i pomaganju drugim članovima, moći će i uskraćivati živote protivnicima. Za one koji preferiraju napade iz daljine imat će snajper, a ako se nađe u bliskom susretu, tu je injekcija s otrovom, kao i mogućnost postavljanja zamki koje će on i ostali moći koristiti.

Desperados III je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a vjerujemo da je igra u dobrim rukama budući da na njoj radi tim zaslužan za izvrsnu strategiju Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Sve što su do sada objavili nalazi se na službenim stranicama koje možete pratiti ako želite biti u toku s novostima.

Avantura The Suicide of Rachel Foster dostupna za igranje

Uskoro će početi izlaziti više većih igara, a do tada se možemo pozabaviti indie naslovima i kraćim iskustvima koje razni timovi pripremaju. Jedno takvo, koje se činilo zanimljivo, je avantura The Suicide of Rachel Foster. Nešto što ima takav naziv ima naravno elemente trilera, a vi imate zadatak u izolaciji i blago jezivom hotelu u planinama saznati što se toj djevojci zapravo dogodilo prije 10 godina.

Razvojni tim One-O-One Games kaže da se radi o napetom istraživanju s pogledom iz prvog lica uz note melankolije i nostalgije. Također, obećaju kompleksnu priču i kraj koji će ovisiti o onome što ste tijekom igre napravili. „Cilj koji smo imali za vrijeme rada na The Suicide of Rachel Foster bio je potaknuti igrače da razmisle o temama koje se često zanemaruju – tuga, ljubav i ogorčenost. Igre su moćan medij za prenošenje priča i želimo iskoristiti platformu za dizanje svijesti o ovim temama, pa smo ih ubacili u našu igru i produbili priču“, rekao je jedna od članova tima, Daniel Azara.

Ako ste zainteresirani, igru možete nabaviti za PC putem Steama i GOG-a po 25 posto nižoj cijeni. Prvi dojmovi igrača su prilično pozitivni, dok su kritičari nešto stroži u svojem ocjenjivanju. Uskoro će izaći i verzije za PlayStation 4 i Xbox One, a sve ostale informacije o ovoj avanturi potražite na ovim stranicama.