Najzanimljivije indie igre koje su izašle ovog tjedna

Sada kad su Doom Eternal i Animal Crossing: New Horizons usrećili igrače, možemo se opet okrenuti manjim igrama koje brojni timovi nude

Nakon malo mirnijeg prošlog tjedna i dvije velike AAA igre, vratili smo se u tjedan kada su indie igre opet živnule. Sada dok čekamo igre kao što su Mount & Blade II: Bannerlord, Resident Evil 3: Nemesis i Final Fantasy VII Remake možemo vrijeme skratiti većom količinom zanimljivih nezavisnih igara koje su ovog tjedna puštene u prodaju. Igrom slučaja ispalo je da svaka od ovih koje ćete vidjeti u nastavku ima neku posebnu mehaniku kojom se timovi hvale, a često je i pomiješano nekoliko žanrova. Ako ste vi naletjeli na nešto što je zanimljivo i nije na ovom popisu, slobodno podijelite u komentarima. Dobrih igara nikad dosta.

One Step from Eden

U indie svijetu ima sve više kartaških igara koje spajaju razne mehanike, a ovog tjedna smo pronašli tri koje izgledaju veoma zabavno. Prva se zove One Step from Eden i u njoj ćete slagati svoj špil, strateški se boriti na ploči i uživati u roguelike mehanikama.

Eden je posljednje mjesto nade u post-apokaliptičnom svijetu kojeg je razorio rat, a vi ćete sami ili u kooperativnom modu s prijateljem boriti protiv raznih neprijatelja i pokušati doći do grada u kojem se možete spasiti. Borbe su raznolike i dinamične, možete birati između devet likova i pronaći stil koji vam najviše odgovara s više od 200 spellova i 100 itema koji mijenjaju gameplay. Kritičarima i igračima se igra prilično dopala, pa ako vas inače zanima ovaj tip igara, One Step from Eden je dobar izbor. Više detalja možete pronaći na službenim stranicama, a igru nabaviti za PC ili Switch.

Razvojni tim: Thomas Moon Kang

Žanr: Strategija, kartaška igra

Platforme: PC, Switch

Assemble with Care

Razvojni tim zaslužan za mobilni hit Monument Valley je prije pola godine za Apple Arcade izdao novu igru imena Assemble with Care, a ona je sada stigla i na računala. Maria je glavni lik u ovoj priči, bavi se restauracijom antikviteta i putovanjem po svijetu. Kada stigne u gradić Bellariva dočeka je hrpa potrganih stvari i sve što želi napraviti je pomoći mještanima sa svojim vještinama.

Što više stvari popravlja, to više uviđa koliko su ljudi u tom gradu potrgani, pa će im osim s predmetima morati pomoći i sa životima. Gameplay se svodi na popravljanje starih satova, diktafona, kamera i ostalih zaboraljevnik predmeta u današnje doba, a uz to ćete pratitit zanimljivu priču. Igra izgleda veoma šarmantno i zvuči nostalgično – taman nešto opuštajuće u ovim stresnim vremenima. Tim je sve informacije stavio na ove stranice, a ako želite PC verziju zaputite se na Steam.

Razvojni tim: ustwo games

Žanr: Logička igra

Platforme: PC, Apple Arcade

Iron Danger

„Iron Danger je taktička borbena igra s jedinstvenom mehanikom manipulacije vremena. Ova dosad neviđena kombinacija spaja taktičku dubinu igara na poteze s uzbudljivom akcijom real-time igara“, kaže razvojni tim Action Squad Studios za svoju prvu igru. Sve što dva lika kojima upravljate rade možete vidjeti na traci koja se nalazi na dnu ekrana i zatim vidjeti kako će se koji potez odvijati, pa ako dođe do problema, možete premotavati vrijeme.

Ovakav pristup borbi daje vam brojne mogućnosti za rješavanje problema, kao i isprobavanje raznih kombinacija kako biste pronašli onu koja će vas najviše zabaviti i koja će najatraktivnije izgledati. Osim interesantne borbe, čeka vas fantazijsko okruženje i prča koja prati djevojku imena Kipuna, i koju čeka veoma lagan zadatak spašavanja čovječanstva. Ovaj spoj nekoliko žanrova možete zaigrati na računalima, a puno više detalja pronaći ćete na Valveovom servisu, nego na skromnim službenim stranicama.

Razvojni tim: Action Squad Studios

Žanr: RPG, strategija

Platforme: PC

Bight Memory

O veoma ambicioznoj pucačini na kojoj uglavnom radi samo jedan čovjek, Bright Memory, pisali smo prije dvije godine kada se pojavila u Early Accessu. Znanstveno-fantastični spoj igara kao što su Devil May Cry i Shadow Warrior već je u ranoj fazi razvoja bio obećavajuć, a to je prepoznao i velik broj igrača koji je igru nabavio. Sada je FYQD-Studio odlučio da je vrijeme za izdavanje konačne verzije i bacanje na izradu novog projekta.

Godina je 2020., vaše ime je Shelia i imate impresivan arsenal oružja i vještine koje ćete koristiti za stilsko ubijanje svega što vam se nađe na putu. Bright Memory koristi Unreal Engine 4 i izgleda odlično, gameplay je brz, dinamičan i fluidan, a igra se nudi po veoma pristupačnoj cijeni. FYQD-Studio je izdao novu zakrpu uz verziju 1.0, a sada će se pozabaviti radom na Bright Memory: Infinite koji će za sve vlasnike originala biti besplatan. Službenih stranica nema, pa sve informacije koje vam trebaju potražite na Steamu.

Razvojni tim: FYQD-Studio

Žanr: FPS

Platforme: PC

Biped

Ako vam nedostaje društvo i želite s nekim rješavati probleme, razvojni tim NEXT Studios pripremio kooperativnu akcijsku avanturu gdje kolaboracija i suradnja imaju važnu ulogu. U igri Biped upravljat ćete dvonožnim robotima, točnije njihovim nogama, i izraživati šaren svijet pun tajni.

Iako je igra zamišljena za komunikaciju i zajedničko rješavanje zagonetki i izazova, ako se ne želite svađati s prijateljem ili članom obitelji, sve možete raditi i sami. Tim je pripremio poseban sustav kretanja za koji kažu da je inovativan i jednostavan, pa ako vam to zvuči zabavno, Biped možete nabaviti za PC. U pripremi su verzije za PS4 i Switch, ali nema još informacija o tome kada stižu. Sve što je tim objavio nalazi se na ovim stranicama, dok kupovinu možete odraditi na Steamu, Humbleu, GMG-u i Fanaticalu.

Razvojni tim: NEXT Studios

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PC

Grand Guilds

Iza imena Grand Guilds krije se još jedna igra koja koristi karte u borbama, a tim Drix Studios spojio je to sa strategijom na poteze i elementima RPG-ova. Eliza i njena ekipa žive u misterioznom svijetu Irin, a kontinent je na pomolu rata. Vaš je zadatak da ga spasite, ali osim glavne misije, moći ćete se baviti i sporednima.

Raznoliku ekipu u kojoj svaka osoba ima svoje vještine i pristup borbi čekaju proceduralno generirane i izazovne misije čijim će rješavanjem dizati reputaciju svoje gilde. Uz verziju za PC, razvojni tim je spremio i onu za Switch, a detalje o obje pronaći ćete na službenim stranicama.

Razvojni tim: Drix Studios

Žanr: Strategija

Platforme: PC, Switch

Last Oasis

Survival MMO Last Oasis prvi put smo vidjeli krajem siječnja prošle godine i nismo znali što bismo mislili o „vozilima“ i tvorevinama u najavnom traileru. Donkey Crew nas je na igru opet podsjetio za vrijeme prošlogodišnjeg sajma E3, da bi ovog tjedna izdali Early Access verziju svoje igre za koju su inspiraciju pronašli u umjetninama Theo Jansena.

Poanta igre je da nikad niste na jednom mjestu, nego uživate u nomadskom životu, a najbolje šanse za preživljavane imat ćete ako se pridružite nekom klanu. Kao što se obično dogodi s igrama manjeg budžeta, ovaj Early Access naslov je trenutno u problemima sa serverima i zbog kompleksnosti borbenih sustava i ostatka igre timu će trebati vremena da sve popravi. Last Oasis izgleda obećavajuće za ljubitelje MMO igara, ali zasad pratite situaciju ako se planirate ući u svijet u kojem morate bježati od sunca. Sve detalje možete pronaći ovdje, a na Steamu se možete više informirati o stanju u kojem se igra nalazi.

Razvojni tim: Donkey Crew

Žanr: MMO

Platforme: PC (Early Access)

Shieldwall

Druga igra koja je ovog tjedna izašla putem Early Accessa stiže nam iz Rusije, a tim nije imao potrebu detaljnije objašnjavati svoj uradak. Shieldwall – „Stanite bliže. Udarite jače.“ U ovoj simulaciji, koja nas podsjeća na Totally Accurate Battle Simulator, upravljat ćete i namještati formacije vojnika u borbi za Rimsko carstvo. „Napravili smo igru s jedinstvenim gameplayjem, pa nam treba vaša pomoć da razvoj teče u pravom smjeru“, objašnjava Nezon Production odluku za korištenje Early Access programa.

Igra trenutno ima prvi dio kampanje koja će u konačnoj verziji pratiti sve Cezarove bitke, kao i jednu frakciju kojih će za šest do dvanaest mjeseci, koliko će igra biti u Early Accessu, biti još dvije. Također, u planu je ubacivanje statistika za misije, podrška za izradu mečeva i nove mape. Prvi dojmovi igrača na Steamu su izuzetno pozitivni, pa ako ste raspoloženi za upravljanje čovječuljcima u drevnim vremenima, bacite oko na Shieldwall.

Razvojni tim: Nezon Production

Žanr: Strategija

Platforme: PC (Early Access)

Output Pasture

Uz Bright Memory, tower defense igra Output Pasture je još jedna koja nam stiže iz Kine. Veoma jednostavna igra koja vam može ubiti nešto vremena u kojoj ćete mišem klikati po ekranu. Dublje strategije nema, nego otključavate razne životinje i kombinirate ih na razne načine.

Ako se želite odmaknuti od onoga što inače igrate i treba vam nešto za odmaranje mozga, ova slatka igra će vam to pružiti. DuskDogStudio je pripremio jedinstvene karte, borbe i bosseve, a ako znate kineski, možemo vas uputiti na njihove Facebook stranice. Za sve ostalo proučite one na Valveovom servisu.

Razvojni tim: DuskDogStudio

Žanr: Tower defense

Platforme: PC

Gordian Quest

Posljednji Early Access i kartaški naslov za ovaj tjedan krije se iza imena Gordian Quest. Tim iz Singapura, Mixed Realms, je najprije napravio VR igru koja je bila prilično uspješna, ali kažu kako se ne ograničavaju na platforme. Zbog toga im je novi uradak kompletno drugačiji i spaja roguelike, kartaške, strateške i RPG žanrove. Gordian Quest šalje grupe heroja na teške misije, a kako se druže i bore zajedno, tako će otkrivati nove vještine.

Trenutna verzija igre ima jedno poglavlje, šest heroja, 500 pasivnih i aktivnih karata i 200 jedinstvenih itema, a za godinu dana, kada bi igra trebala izaći iz Early Accessa, igra će imati četiri poglavlja između 10 i 16 novih heroja, PvP mod koji će biti odvojen od kampanje i Endless mod s online ljestvicama za nadmetanje s drugim igračima. Gordian Quest izgleda obećavajuće, a oni igrači koji su zaigrali igru su dosta impresionirani. Na službenim stranicama možete pronaći nešto više informacija o timu i igri, a je želite zaigrati, kupovinu možete odraditi na Steamu.

Razvojni tim: Mixed Realms, Swag Soft Holdings

Žanr: RPG, kartaška igra

Platforme: PC (Early Access)

Starport Delta

Za kraj smo ostavili igru koja je izašla danas i koja je namijenjena ljubiteljima strategija i simulacija, kojima su uz to draga znanstveno-fantastična okruženja. Starport Delta nudi vam mogućnost dizajniranja i izgradnje svemirskih postaja, a usput se morate čuvati od opasnosti koje se u svemiru kriju.

Nećete se brinuti što vam osoblje radi, ali morat ćete paziti na resurse, održavanje i osiguravanje uvjeta za život onima koji će na postajama boraviti. Cloudfire Studios pripremio je kampanju u kojoj ćete odlaziti od postaje do postaje i u razne sustave kako biste im pomogli s poteškoćama koje imaju. Starport Delta dostupan je za PC, a možete ga nabaviti na Steamu, Humbleu u GMG-u. Odgovore na ostala pitanja, ako ih imate, možete potražiti na ovim stranicama.