Nekoć najpoželjnija igra na Steamu, The Day Before, potrajala puna četiri dana prije gašenja svega

Već se ranije dalo naslutiti da nešto opako ne valja s The Day Beforeom, što je izlazak prije par dana i potvrdio, te doveo do raspuštanja čitavog tima koji ga potpisuje

Prije otprilike tri godine igrači su ostali zabezeknutim najavom novog survival MMO-a The Day Before kojeg potpisuje razvojni tim Fntastic. Spomenuti je izgledao predobro da bi bio istinit, točnije prikaz njegove PvPvE igrivosti s ljudskim igračima i zombijevskim smetalima upakiran u postapokaliptično okruženje vrhunske grafike, i premda je bilo jasno kako je riječ o montiranom promotivnom videu, mase igrača su vjerovale u njegovu istinitost i stavile ga na Steamu na listu želja. Time je postao najpoželjnija igra na ovom servisu, a kako bi potkrijepili svoje riječi, autori su naknadno objavili novi video s navodno konkretnom igrivošću koji je umirio skeptike.

Izvorno je The Day Before trebao biti dovršen do konca 2021, no netom prije izlaska objavljena je odgoda na lipanj 2022. što nije ništa neobično. Ionako svaki veći projekt doživi sličan tretman, pa kod većeg dijela igrača nije bilo razloga za sumnju, tim više što su novi video uradci pristizali, no pojedinci su upozoravali da ne bi trebali biti toliko nabrijani jer je i ranije bilo igara koje su u najavama izgledale odlično, da bi u konačnici ispale nešto daleko lošije od obećanog. Nakon toga, potpuna tišina na punih šest mjeseci, točnije do svibnja 2022. kada se Fntastic oglasio novom odgodom na ožujak 2023. uz vrlo dobar razlog – prelazak na Unreal Engine 5.

Tada smo već upitno podizali obrve i počeli sumnjati u riječi developera što je dodatno potkrijepila nova šutnja od pola godine da bi u siječnju ove godine došlo do nove odgode od osam mjeseci uz bizarno objašnjenje o čemu smo svojedobno pisali. Naime, navodno je netko u Fntasticovom administrativnom odjelu zaboravio produžiti zaštićeno ime koje se kosilo s aplikacijom "TheDayBefore", te je zbog toga i nestala sa Steama.

Kasnije su promijenili priču i izjavili kako bi ga ionako odgodili i bez toga zbog potrebnih radova, te su u veljači ponovo objavili novi video koji je bio vidno lošiji od svega što smo do tada vidjeli, a da stvar bude gora, nekolicina ranijih videa je obrisana s njihovog YouTube kanala. Iako se velika većina igrača sada već počela smijati na njihov račun, developeri su ostali vjerni svojoj priči i tvrdili kako će se uskoro vratiti na Steam.

Ne bi čovjek vjerovao, ali upravo se to dogodilo početkom studenog kada je Fntastic ponosno objavio da je čekanju kraj, te da 7. prosinca kreću s early accessom. Dapače, ponovo su The Day Before vinuli među najpoželjnije projekte na Steamu, no kada je stigao navedeni datum, stvari su nezaustavljivo krenule prema dnu. Tog 7. prosinca je The Day Before s 30.000 igrača istovremeno dospio na ljestvicu najprodavanijih, no samo je šačica njih uspjela izaći iz izbornika i isprobati konkretnu igrivost.

Oni kojima je to pošlo za rukom su mahom govorili o nepostojećem otvorenom svijetu koji je obećavan, konceptima igrivosti koje koriste brojne druge igre, praznom i dosadnom okruženju, dok je mehanika napucavanja bila ekstremno loša. Uglavnom, ubrzo je The Day Before postao jedan od naslova s mahom negativnim komentarima, dok je samo 16 posto igrača o njemu dalo pozitivno mišljenje.

I time dolazimo do 11. prosinca kada se na X-u, negdašnjem Twitteru, oglasilo Fntastic s riječima kako zatvaraju svoja vrata jer je The Day Before financijski neuspješan, a oni jadni nemaju više novca s kojima bi nastavili radove. Sudbina The Day Beforea je prema njihovim riječima neizvjesna, na što se možemo samo nasmijati, a ni ne prihvaćamo opravdanja kako tijekom razvoja nisu pokretali nikakve crowdfunding kampanje u kojima bi uzeli novac od zajednice – samo bi još to nedostajalo.

Kako smo i očekivali, nakon njihove objave The Day Before je uklonjen iz prodaje, iako stranice na Steamu postoje, a svi video zapisi s Fntasticovog YouTube kanala su obrisani, baš kao i kanali na Discordu. Obećanje, ludom radovanje.