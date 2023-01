The Day Before odgođen i uklonjen sa Steama, navodno zbog banalnog propusta

Nakon što je najavljen, The Day Before je postao jedna od najpoželjnijih igara na Steamu, no jučer je u potpunosti uklonjen jer je netko od developera zaboravio zaštiti njegovo ime

Prije no što se na vlastite oči uvjerimo da je stvaran i ispunjava obećanja, misterij zvan The Day Before će još malo biti predmet naklapanja. Naime, ovaj survival zombijevske tematike je ubrzo nakon najave postao jedan od najpopularnijih neobjavljenih naslova na Steamu obzirom da ga je masa igrača stavila na listu želja s potpunim pravom, no zbog općeg nedostatka bilo kakvih opipljivih dokaza, vrlo brzo su počele kružiti priče kako je čitava stvar jedna velika obmana.

Tome u prilog je išla i prošlogodišnja odgoda jer su autori navodno prešli na Unreal Engine 5, pa je novi datum zakazan za 1. ožujak ove godine.

Kako smo i očekivali, prije par dana je ponovo došlo do odgode, a ovaj put razlog nije u balansiranju, poliranju igrivosti ili nečem trećem što uobičajeno prati ovakve objave, već navodnom nevjerojatnom propustu ekipe Fnatastica zbog čega je Valveu očito prekipjelo i unatoč novom obećanju da The Day Before igramo 10. studenog, uklonili su ga sa Steama.

Kako god bilo, prema priopćenju na Twitteru, prilikom najave su je ime igre bilo dostupno, no neki zločesti striček Lee je nakon toga spomenuto ime registrirao i zaštito, a nitko od njih nije bio toga svjestan do 19. siječnja ove godine kada su obavješteni da ga ne mogu koristiti.

Rezultat je novi ranije spomenuti datum krajem godine, što čitavu priču čini još bizarnijom, a umjesto da nas nečim ohrabre i uvjere da The Day Before postoji, u objavi su još rekli kako su kroz narednih par dana namjeravali objaviti video s konkretnom igrivošću, ali eto, sve se urotilo protiv njih, pa nakon što riješe tekući problem, možemo očekivati i da ćemo sve obećano vidjeti "na djelu", a kada ćemo to čudo od igre i zaigrati, samo nebo zna.