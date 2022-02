Nemojte propustiti trenutno besplatni Brothers - A Tale of Two Sons na Epic Games Storeu

Tjedna smjena besplatnih igara na Epic Games Storeu donosi Brothers - A Tale of Two Sons, iznimnu avanturu dirljive priče koju toplo preporučamo odigrati

Prošle godine imali smo priliku zaigrati It Takes Two, iznimnu avanturu za dva igrača koja je pokupila nebrojeno nagrada i oduševila kritiku i igrače. Spomenutu potpisuje ekipa Hazelight Gamesa koju predvodi Josef Fares, inače filmski režiser kojem videoigre nisu strane. Naime, spomenuti iza sebe ima Brothers - A Tale of Two Sons, iznimnu avanturu koja mu je donijela svjetsku slavu i jedna je od par igara koju smo isti tren nakon dovršavanja krenuli odigrati još jednom u istom danu.

Kako svaki četvrtak dolazi do smjene besplatnih igara koje možete prisvojiti na Epic Games Storeu, od jučer je na istom moguće preuzeti upravo Brothers - A Tale of Two Sons. Osim nevjerojatne emotivne priče, spomenutog krasi unikatna kontrola oba glavna lika istovremeno korištenjem gljiva na kontroleru koji je obavezan za igranje, a naša jedina zamjerka je sama dužina obzirom da ga je moguće završiti za svega par sati.

Igrači koji do sada nisu igrali ovo remek djelo, neka ga obavezno prisvoje i isprobaju, dok onima koji jesu, ova objava može poslužiti kao podsjetnik da mu se ponovo vrate. Idućeg četvrtka, Brothers - A Tale of Two Sons će naslijediti relativno svježi indie JRPG Cris Tales.