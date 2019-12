Nintendo Indie World Showcase – brojne najave indie igara za Switch, ali i za druge platforme

Osim Sonyja, koji je jučer posijelpodne održao svoju posljednju State of Play prezentaciju za 2019. godinu, Nintendo je vlasnicima Switcha i ljubiteljima indie igara pripremio Indie World Showcase prezentaciju. Pokazali su čak 16 igara, što novih što poznatih koje stižu na platformu, a dvije možete nabaviti i zaigrati odmah. Krenut ćemo s njima, pa nastaviti s ostalim najavama.

The Talos Principle i Dauntless dostupni za igranje

Nintendo u svojim prezentacijama uvijek najavi par igara koje možete zaigrati čim ona završi. Prva je izvrsna logička igra domaćeg razvojnog tima Croteam, The Talos Principle. Za Switch je u prodaji Deluxe verzija koja se prodaje za 30 američkih dolara, a ona uz osnovnu igru uključuje Road to Gehenna DLC. Ako ste zainteresirani, čeka vas više od 120 mozgalica koje možete rješavati redoslijedom koji vama odgovara i priča koja se bavi temama kao što su tehnologija, civilizacija i čovječanstvo. The Talos Principle je pokupio brojne nagrade i odlično je ocijenjen, a ako se želite više informirati, detalji se nalaze na službenim stranicama.

Druga igra je F2P akcijski RPG sličan Monster Hunteru, Dauntless. Do sada ste ga mogli zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a ako imate Switch, možete ga nositi sa sobom. Phoenix Labs je pomoć oko porta dobio od tima Iron Galaxy, koji se već bavili time za Diablo III i Skyrim, pa možete očekivati dobro odrađen posao. Uz izdavanje novog porta, izašla je najveća besplatna nadogradnja do sada, imena Stormchasers, koja je dostupna na svim platformama. Kao i ostale verzije igre, Dauntless na Switchu ima podršku za cross-play i cross-saves, a u službenoj objavi stoji kako morate samo povezati svoje račune. Sve ostale informacije o igri potražite ovdje.

Axiom Verge 2

Odlična metroidvania Axiom Verge izašla je prije više od četiri i pol godine, a za nju je zaslužan Thomas Happ. Igra je najprije stigla na PS4, zatim nedugo nakon na PC, da bi Happ kasnije pripremio portove za Vitu, Wii U, Xbox One i Switch. Zanimljivo je da je nastavak Axiom Verge 2 trenutno najavljen samo za Switch, ali s obzirom na original, vjerujemo da će stići i na ostale platforme.

U nastavku ćemo pratiti nove likove, koristiti drugačije vještine i uživati u drugačijim gameplay mehanikama, ali će izvrstan pixel art i glazba opet biti prisutni. Vjerujemo da Happ zna što radi, pa ćemo strpljivo čekati do jeseni iduće godine da vidimo što je točno pripremio. Dok ne objavi nove detalje možete posjetiti službene stranice ili čovjeka pratiti na Twitteru i Facebooku.

The Survivalists

Team17 je novu igru u svijetu The Escapistsa odlučio najaviti na Nintnedovoj prezentaciji, a ime za koje su se odlučili je The Survivalists. Radi se o kooperativnom iskustvu u kojem ćete pokušati preživjeti na proceduralno generiranim otocima. Kako biste to napravili, gradit ćete, koristiti crafting sustav i trenirati majmune da sve poslove odrađujete brže i efikasnije. Nećemo preispitivati.

Čekaju vas brojni questovi, blaga, životinje za lov, raznolika okruženja i smjena dana i noći, a uz verziju za Switch, stižu i PC, PlayStation 4 i Xbox One verzije. Što se datum izlaska tiče, dobili smo samo informaciju da će igra izaći nekad iduće godine, pa ako želite biti u toku s novostima zaputite se na ove stranice.

Skatebird

Igrači već dugo čekaju daa netko najavi novu Tony Hawk igru, a u međuvremenu prazninu skejterskih igara pune dvije Early Access igre, Session i Skater XL. Ako niste toliko zainteresirani za realizam, ali želite izvoditi svakakve trikove, možda će vas zanimati Skatebird. Ima već neko vrijeme da smo čuli za igru u kojoj ćete upravljati ptičicama na skejtovima, da bi sada dobili još jedan podsjetnik i okvirni datum izlaska.

Skatebird bi trebao izaći krajem iduće godine, poručio je razvojni tim Glass Bottom Games, a uz verziju za PC koja je već bila najavljena, stići će i ova za Nintendovu konzolu. Tim obećava brojne lokacije, jednostavne kontrole, druge ptice koje trebaju vašu pomoć, otmjenu odjeću, low-fi glazbu i mogućnost ubacivanja vlastitih pjesmi. Službene stranice kriju nešto više detalja, a ako želite možete Skatebird dodati na popis želja na Steamu.

Gleamlight

Razvojni tim zaslužan za Bloodstained: Ritual of the Night, spiritualni nastavak na Castlevaniju na kojem je radio tvorac originala Koji Igarashi, najavio je novu igru imena Gleamlight. „ Dobrodošli u Gleamlight – 2D akcijsku igru koja će vas povesti na avanturu istraživanja lijepog, ali prolaznog svijeta. Užitive se u stakleni mozaičan izgled dok istražujete svijet bez tradiciolanog korisničkog sučelja i pratite misterioznu priču“, kaže opis na Nintendovim stranicama.

Ono što opis ne kaže, a što se u traileru može vidjeti, je da igra podsjeća i zvuči kao indie hit Hollow Knight. To su zamijetili i ostali igrači kojima se to baš ne sviđa. Koliko je tim inspiracije preuzeo i koliko su igre zapravo slične saznat ćemo uskoro, budući da Gleamlight izlazi za Switch, PC, PlayStation 4 i Xbox One početkom iduće godine. Do tada možete proučiti službene stranice ako ste zainteresirani.

Sports Story

Prije malo više od dvije godine ste na Switchu mogli zaigrati Golf Story – spoj sportske igre i RPG-a za koji su se kritičari složili da ima odličnu priču i humor, te gameplay koji je prilično zabavan. Razvojni tim je odlučio proširiti sportove s golfa na druge stvari, pa se zato njihova nova igra zove Sports Story.

Osim sportova, koji će u nekim slučajevima biti pomiješani, istraživat ćete tamnice, šuljati se i ići pecati, a razvojni tim Sidebar Games kaže da ćete nekad moći uživati i u drugim aktivnostima. Kao i original, ova će igra izaći ekskluzivno za Switch, a iako nema konkretnog datuma, možete je očekivati sredinom iduće godine. Mrvu više detalja naći ćete ovdje ili na službenim stranicama.

Streets of Rage 4

Borilački serijal Streets of Rage bio je na ledu 25 godina, da bi sredinom kolovoza 2018. izdavač Dotemu objavio kako zajedno s timom Lizardcube rade četvrtoj igri. Ovaj francuski tim zaslužan je za uspješno oživljavanje drugih starih serijala, pa nije neobično da im je Sega dala zeleno svjetlo.

Znali smo je Streets of Rage 4 u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, da bi sada dobili potvrdu da stiže i na Switch. Radnja igre odvija se 10 godina nakon one u trećem nastavku, vraćaju se likovi Blaze Fielding, Adam Hunter i Axel Stone, uz neke nove od kojih je zasad potvrđena Cherry Hunter. Iako smo dobili novu najavu i trailer, datum izlaska i dalje nije poznat. Spomenuta je prva polovica 2020. godine, a kad točno saznamo kada će to biti, obavijestit ćemo vas. Sve ostale informacije potražite ovdje.

SuperMash

Jučer smo za vrijeme Sonyjeve prezentacije dobili datum izlaska za Dreams, igru u kojoj sami možete raditi druge igre. SuperMash ima sličan koncept, osim što igra napravi posao za vas. Odaberete dva žanra koja želite spojiti i igra napravi retro iskustvo koje možete odmah zaigrati. Digital Continue kaže da je svako iskustvo i prelazak jedinstveno, pa se ideja čini veoma zanimljiva.

Svoje kreacije moći ćete zadržati za sebe, ali ako želite možete ih podijeliti s drugim igračima ako imate Online pretplatu. SuperMash bi za Switch trebao izaći u svibnju iduće godine, a ako igrate na računalima, jučer je izašao kao ekskluziva za Epic Games Store, tako da ne morate čekati. Za više detalja o tome što je Digital Continue pripremio možete proučiti službene stranice.

Ostale najave

Uz sve ove igre dobijete još blic rundu s trailerima i kratkim opisima. Sail Forth je spoj avanture i akcije u kojem ćete upravljati svojom flotom brodova koje ćete podešavati, opremati i ukrašavati po želji. Osim za Switch, tvorac David Evans radi na PC verziji, a obje bi trebale izaći nekad iduće godine.

One igrače kojima je kooperativni serijal Overcooked drag mogla bi zanimati igra Bake 'n Switch. Kooperacija nužna su za rješavanje akcije i kaosa koji se odvijaju na ekranu, a ako ne želite surađivati, možete sabotirati. I ova igra će uz Switch biti dostupna za PC idućeg ljeta.

Boyfriend Dungeon, akcijska igra u kojoj ćete ići na spojeve s oružjem koje koristite, najavljena je prije par godina, a iako tim nije spreman objaviti datum izlaska, spremni su najaviti da će njihova igra izaći i za Nintendovu konzolu.

Razvojni tim zaslužan za serijal Hatoful Boyfriend i skladatelj zaslužan za glazbu u serijalu Ace Attorney surađuju na novoj igri imena Murder by Numbers. Avantura, logička igra i visual novel kombinacija u kojoj ćete istraživati brojna umorstva i pokušati razotkriti mračnu urotu. Ovo je još jedna igra koja će uz Switch stići na PC, navodno početkom 2020. godine.

Pucačina smještena u svijetu Oddworlda, Stranger's Wrath HD, najavljena je za Switch i stiže vrlo brzo. Vlasnici Nintendove konzole će se sa ovim plaćenikom koji koristi zanimljivo oružje za hvatanje meta moći družiti već u siječnju, a nešto više informacija je objavljeno ovdje.

Iza imena Liberated krije se akcijska cyberpunk igra u kojoj su odluke koje donosite i priča ispričane kroz strip. Dok listate stranicama, moći ćete birati što želite napraviti, a samo napucavanje odvija se kroz side-scrolling i platformerske elemente. Uz Switch, igra će tijekom iduće godine stići na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Posljednja spomenuta igra zove se Dreamscaper za koju razvojni tim kaže da je "strateški, fluidan i dinamičan akcijski RPG roguelite" koji uz to spaja elemente iz borilačkih igara, top-down pucačina i dungeon crawlera. Ovaj naslov imao je uspješnu Kickstarter kampanju, a planirane platforme su Switch i PC. Ako želite, možete isprobati demo koji se nalazi na Steamu.

Switch i dalje ostaje platforma na kojoj većina nezavisnih i manjih timova želi izdati svoje igre, a igrače dočekaju probrani, zanimljivi i uglavnom jedinstveni naslovi. Ako želite cijelu prezentaciju pogledati u komadu, video se nalazi u nastavku.