Nintendo službeno predstavio Switch Lite

Nintendo je u 14 sati bez previše najave na svojem britanskom YouTube kanalu Europljanima službeno predstavio novu verziju svoje veoma popularne konzole Switch. Već neko vrijeme se šuška da imaju u planu izdati još jednu varijantu, a nazvali su je Nintendo Switch Lite. U odnosu na originalnu konzolu radi se o isključivo prijenosnom modelu, što znači da nema mogućnosti spajanja na televizor, a izbačena je i mogućnost odvajanja Joy Con kontrolera koji su u ovom slučaju spojeni.

Također, radi se o manjoj konzoli, što je logično budući da se Nintendo usmjerio na to da bude prijenosna, ima nešto manji ekran (5,5 inča, umjesto 6,2), lakša je i proizvođač kaže da će imati nešto bolju bateriju, iako koliko je to u minutama i satima nisu bili spremni reći. Ono što je bitno je da će kupci moći zaigrati sve igre koje su do sada izašle, kao i sve one koje će izlaziti. Za one igre koje su koristile posebne mogućnosti originalnog Switcha dobit ćete upozorenje kada budete kupovali igre, budući da sve možda neće raditi kako treba.

Nintendo Switch Lite stiže u tri boje - žuta, tirkizna i siva - te je uz njih najavljena i posebna verzija punog imena Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Edition vezana uz novu Pokemon igru. Prve tri konzole izaći će 20. rujna ove godine i prodavat će se po cijeni od 199 američkih dolara, što je 100 dolara manje od originalnog Switcha, dok će posebna verzija izaći 8. studenog i prodavat će se po istoj cijeni.

Osim što Lite konzolu nećete moći spojiti na televizor i razdvajati kontrolere, ostatak je isti. Nintendo kaže da neće biti razlike u performansama, rezolucija je unatoč nešto manjem ekranu ostala 720p, i dalje možete koristiti sve dodatke (Switch Pro kontroler, dodatni Joy Coni i Poke Ball Plus), a ima i dalje podršku za Bluetooth, Wi-FI i NFC. Ako želite vidjeti što kompanija ima reći o novoj konzoli, pogledajte video ispod teksta, na službenim stranicama možete pronaći najavu, a uskoro bi trebali objavili više detalja o samom uređaju na ovim stranicama.