No Man's Sky dobio novu veliku nadogradnju Expeditions

Moramo priznati da smo pomalo skeptično gledali na No Man's Sky, SF akciju/avanturu koja je mnogo obećavala, no inačica koja je objavljena nije ispunila očekivanja. Ipak, predani rad ekipe Hello Gamesa je No Man's Sky podigao iz pepela, te je tijekom protekle četiri godine objavljena gomila nadogradnji koje su uvodile nove sadržaje uz razna poboljšanja postojećih.

Svježa nadogradnja pod imenom Expeditions pruža virtualnim istraživačima proceduralno generiranih svemirskih prostranstava potpuno novi način igranja pri čemu će svi kretati s istog planeta i sami zacrtati put kojeg žele slijediti. Svaki će "putnik", kako autori nazivaju avatare igrača, imati vlastitu zbirku tehnologija, novih brodova i oružja koje će im olakšati istraživanje i pružiti uvid u nevjerojatne mogućnosti koje ova igra pruža.

Zanimljivost je kako je Expeditions u potpunosti orijentiran zajednici igrača koji će kao grupa dosezati određena dostignuća i otključavati nove sadržaje uz vrijedne nagrade koje će biti unikatne za svaku sezonu. Sve što otključaju mogu koristiti i u ostalim modovima poput Creativea, Survivala i Permadeatha, a kako stoji u službenom opisu, ovaj način igranja je idealan za one koji se vraćaju u igru nakon pauze, nove igrače, kao i one koji žele iznova doživjeti No Man's Sky kao kada su se s njim prvi put susreli. Osim Expeditionsa, nadogradnja donosi stotine poboljšanja, dorada i balansiranja, te je jedna od najvećih u posljednje vrijeme, a oni koji žele znati više, detalje mogu potražiti na službenom webu.