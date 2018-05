No Man's Sky dobiva multiplayer

Razvojni tim Hello Games objavio je kako će osim verzije za Xbox One u srpnju igrači kooperativno moći lutati svemirom

Bez puno razmišljanja možemo No Man's Sky proglasiti najvećim razočaranjem 2016. godine. Hello Games je obećao brda i doline, a dobili smo prazan, repetitivan svemir s bugovima. Uz to, većina onoga što je Sean Murray u raznim intervjuima rekao da će se nalaziti u igri nije završilo u konačnoj verziji. Zbog toga je igra proglašena promašajem, igrači su revoltirano ostavljali izuzetno loše ocjene i recenzije, a Hello Games su neki optuživali za lažno oglašavanje.

Od svega toga je prošlo gotovo dvije godine, ali tim nije odustao od svoje igre. Nastavili su s radom na njoj, do sada izdali tri velike nadogradnje koje su dosta promijenile igru, a uskoro stiže i četvrta imena Next. Osim što tim priprema verziju za Xbox One, ova će nadogradnja u igru ubaciti i kooperativni multiplayer mod.

Vijest je stigla putem službenih stranica, kao i onih na Steamu, a u njoj stoji kako tim posljednjih šest mjeseci testira multiplayer mod te kako je zbog njega igra postala dosta drugačija i kako misle da će se to igračima dopasti. Kada nadogradnja stigne, moći ćete s prijateljima istraživati svemir ili se susresti s drugim istraživačima. Moći ćete pomagati prijateljima da ostanu živi ili napadati druge igrače kako biste preživjeli. Također se spominju bitke u svemiru i mogućnost izrada trkaćih staza na kojima ćete se moći natjecati.

Većina ovih stvari trebala je biti u igri od izlaska i očito je da se neiskusan mali tim zanio s obećanjima koja nisu mogli ispuniti. Trebalo im je dvije godine, ali im sada igra sve više nalikuje na ono što su htjeli igračima pružiti. Kada stigne Next, bit će još jedan korak bliže, no kako se velik broj igrača opekao i još uvijek zamjeraju timu jer smatraju kako su im lagali, pitanje je koliko će ljudi biti spremno vratiti se.

No Man's Sky je trenutno dostupan za PC i PlayStation 4, dok će na Xbox One, zajedno s ovom velikom nadogradnjom, stići 24. srpnja. Ako vas zanima što je Murray imao reći u svom prvom intervjuu nakon dvije godine, možete ga pogledati ispod teksta, dok ćete sve ostale informacije o igri pronaći na službenim stranicama.