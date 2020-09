No Man's Sky: Origins nova je ogromna nadogradnja za popularnu sci-fi simulaciju

Hello Games ne odustaje od proširivanja svoje, sada popularne, igre koja je do sada dobila čak 11 drugih besplatnih nadogradnji

Prva igra britanskog tima Hello Games je prije malo manje od dva mjeseca proslavila svoj četvrti rođendan, a iako je izlazak bio težak i neuspješan, njegovi članovi nisu odustali od svoje prve vizije i implementiranja svega što su igrači mislili da će po izlasku imati. Od tog lošeg početka i loših ocjena, No Man's Sky je dobio jedanaest besplatnih nadogradnji da bi danas stigla i dvanaesta imena Origins.

Sve su imale značajne novosti i dugačke popise promjena, ali se čini da je Origins među najopsežnijima do sada. Kratak opis za nove dodatke koji su danas stigli u ovu simulaciju s proceduralno generiranim "svime" kaže sljedeće: "Nadogradnja 3.0, Origins, drastično proširuje svijet No Man's Skyja. Istražite svemir koji je bogatiji, raznolikiji i neobičniji koji uz to ima dublju raznolikost planeta, dramatične nove terene, cijelu hrpu novih stvorenja, vremenskih uvjeta, ogromnih zdanja i još mnogo toga. Naše putovanje se nastavlja".

Osim što će igra izgledati ljepše, što će planeti biti zanimljiviji za istraživanje i što će veterani i novaci imati svakakve novosti za vidjeti, tim je doradio korisničko sučelje, olakšao teleportiranje, dodao nove opcije za one koji vole fotografirati, ubacio nove iteme i nadogradnje za Multi-tool, te stavio NPC-jeve na površine planeta da i tamo s njima možete imati interakcije. Također, nakon šest godina otkad smo ih vidjeli u prvom traileru, u igru su ubačeni kolosalni crvi koji ruju po planetima.

Kao što piše na službenim stranicama, ovo nije posljednja nadogradnja koju će No Man's Sky dobiti, a tko zna što Hello Games još sve ima u planu za svoju ambicioznu igru koja je sad već postala ono što je bilo rečeno da će od početka biti. Svi zainteresirani igrači mogu je nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme se trenutno nudi po sniženoj cijeni. Ako igrate na računalima bacite oko na Steam i GOG, PSN trgovina je tu za vlasnike Sonyjeve konzole, dok Xbox One verziju možete igrati u sklopu Game Pass pretplate ili igru potražiti u Microsoftovoj trgovini. Sve ostale detalje potražite ovdje.