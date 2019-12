Nova igra u horor serijalu Outlast, novi Pathfinder RPG i ostale gaming vijesti

Danas možda nije dan za izlaženje novih igara, ali smo zato dobili dosta vijesti vezanih uz nove igre i datume izlazaka za one za koje smo već čuli

Prije nego što se svi malo odmorimo i zaigramo ono što nismo stigli tijekom godine izdavači i timovi imaju još najava i planova. Osim što ćemo najveću količinu informacija dobiti idućeg tjedna kada će se održati The Game Awards, današnji je dan poslužio za objavu novosti. Dobili smo par najava novih igara, kao i informacije o tome kada ćemo moći zaigrati one koje su bile najavljene tijekom ove godine. Krenimo redom.

The Outlast Trials je treća igra u popularnom horor serijalu, uključuje co-op

Nezavisni razvojni tim Red Barrels oduševio je ljubitelje horora sa svojim igrama Outlast i Outlast 2, a danas su putem društvenih mreža najavili da rade na novoj igri u tom uznemirujućem i napetom serijalu. Ipak, ona vjerojatno neće oduševiti sve igrače, budući da su rekli da se ne radi o direktnom nastavku, već spin-offu imena The Outlast Trials koje je zamišljeno kao kooperativno survival horor iskustvo za maksimalno četiri igrača.

Uz ime, tim je objavio samo jednu sliku i napomenuo da se radnja seli iz SAD-a u Sovjetski savez, i to u vrijeme Hladnog rata. Iako će vam možda biti zabavnije ako igrate s još tri druga igrača koja pokušavaju preživjeti razne eksperimente, oni koji vole igrati sami imat će tu opciju. Nova igra je tek u ranim fazama razvoja, tako da detalje nećemo dobiti baš brzo, ali ovo neće biti posljednja igra u serijalu za one koji su htjeli Outlast 3. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice, odnosno Twitter i Facebook profile koje je tim pripremio.

Pathfinder: Wrath of the Righteous neslužbeni je nastavak na Kingmaker

Krajem rujna prošle godine izašao je prvi RPG temeljen na sustavu Pathfinder. Razvojni tim Owlcat Games nazvao ga je Pathfinder: Kingmaker, a kao uzore je naveo igre kao što su prva dva Fallouta, Baldur's Gate i Arcanum. Igra je imala prilično dobre ideje i bila veoma opsežna, zbog čega je imala i hrpu bugova. Zbog toga je prva verzija bila nešto lošije prihvaćena, no tim je u međuvremenu izgladio sve što je igračima smetalo i pretvorio u iskustvo koje bi cRPG ljubitelji trebali odigrati.

Unatoč problemima, igra je ostvarila prilično dobar uspjeh, tim se u međuvremenu osamostalio i sada su najavili neslužbeni nastavak na tu igru. Pathfinder: Wrath of the Righteous je njegovo puno ime, radnja će se odvijati u novom dijelu svijeta i pratiti novu priču, zbog čega će cijela stvar biti mračnija. Tim kaže da su mnogo toga naučili nakon što su izdali svoju prvu igru i da će se za drugu svakako više potruditi da cijelo iskustvo bude više polirano. Osim naziva i nekih osnovnih detalja nisu bili spremni objaviti više, ali ako želite biti sigurni da sve saznate na vrijeme na službenim stranicama možete ostaviti svoju email adresu.

Dead Cells dobiva prvi plaćeni DLC početkom iduće godine

Spoj metroidvanije i roguelikea imena Dead Cells pokupio je odlične ocjene čim se pojavio u Early Accessu, a nakon što je izašla konačna verzija, još veći broj igrača mogao je uživati u tom zabavnom, ali teškom naslovu. I nakon što su dogurali do verzije 1.0, razvojni tim Motion Twin nastavio je s izdavanjem besplatnih nadogradnji s kojima su proširivali igru, da bi sada najavili prvi DLC za koji će igrači morati izdvojiti novce ako ga budu htjeli zaigrati.

The Bad Seed će u igru ubaciti dva nova bioma, nekoliko novih protivnika, solidnu količinu novog oružja i jednog bossa. „Ako do sada niste dovoljno umirali, pripremamo nove i jedinstvene načine na koje ćete moći okončati život“, poručuje tim uz dodatak da će DLC izaći u prvom kvartalu 2020. godine i prodavati se po cijeni od 4,99 dolara. Oni koji nisu spremni izdvajati dodatne novce ne moraju se brinuti, kaže Motion Twin, jer i dalje planiraju izdavati besplatne nadogradnje istim tempom kao i tijekom ove godine. Dead Cells je dostupan za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a što vas točno čeka u ovoj igri možete saznati na službenim stranicama.

GTFO ulazi u Early Access sljedeći tjedan

Razvojni tim 10 Chambers Collective zaintrigirao je igrače svojim projektom GTFO kojeg opisuju kao „hardcore kooperativnu pucačinu za četiri igrača s naglaskom na timskom radu i atmosferi“. U nastavku kažu da je njihova igra napeta, uključuje zajedničko rješavanje zagonetki i intenzivnu borbu. Uz to valja napomenuti da ima horor elemente i svakakve spodobe koje će vas napadati dok prolazite kroz taj svijet.

Igra će najprije biti dostupna kroz Early Access program na Steamu, i to od idućeg tjedna. Točan datum glasi ponedjeljak 9. prosinca, a procjena je da će im nakon četiri godine rada biti dovoljna još jedna da dođu do verzije 1.0. Što se planova tiče, za vrijeme trajanja Early Accessa žele ubaciti nove neprijatelje, okruženja i zadatke, veću raznolikost za kooperativne izazove, sustav progresije za opremu i ekspedicije, različite težine i mogućnost podešavanja likova. Ako ste zainteresirani, dodajte igru na popis želja na Steamu ili bacite oko na stranice koje je tim pripremio ako vam treba više detalja.

Operation Shifting Tides stigao u Rainbox Six Siege

Rainbow Six Siege se od kraja 2015. godine pretvorio u dosta drugačiju igru zahvaljujući konstantnim nadogradnjama, što besplatnim, što plaćenim u obliku Year Passa. Trenutno je aktualna četvrta sezona u sklopu Year 4 Passa, a s njom su stigli novi sadržaji koje je razvojni tim obuhvatio pod nazivom Operation Shifting Tides. Kao i u svakoj novoj sezoni stigla su dva nova operatora (Attacker Kali i Defender Wamai) uz razne dodatke.

Među njima su kompletno preuređenje mape Theme Park, promjene za Limb Penetration sustav, jeftinije cijene za operatore Hibana, Echo, Dokkaebi, Vigil, Zofia, Kai i Nomad, te nešto novih kozmetičkih dodataka. Cijeli popis promjena i novosti možete proučiti na ovim stranicama, a pristup novim operatorima imaju oni koji su kupili Year 4 Pass. Ostali igrači se moraju strpjeti do 10. prosinca kada će ih moći kupiti koristeći Renown ili R6 Credits. Sve ostalo dostupno je svima besplatno. Rainbow Six Siege možete zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a sve detalje o igri pronaći ćete na službenim stranicama.

Pillars of Eternity II: Deadfire na konzole stiže krajem siječnja

Obsidian Entertainment već neko vrijeme radi na konzolaškim portovima za svoj RPG Pillars of Eternity II: Deadfire, da bi danas oni zajedno s izdavačem THQ Nordic objavili kada će oni postati dostupni. Vlasnici Xboxa One i PlayStationa 4 moraju čekati još malo manje od dva mjeseca, točnije do 28. siječnja kako bi uskočili u ovaj fantazijski svijet. Osim obične verzije koja će se prodavati po cijeni od 60 eura, najavljena je verzija za kolekcionare koja košta 130 eura.

Bog Eothas se odlučio probuditi baš ispod vašeg dvorca, ubiti većinu ljudi koji su u njemu obitavali, uzeti djelić vaše duše i raditi svakakve kaotične stvari po Deadfire arhipelagu. To znači da je vaša misija okupiti ekipu, saznati što ga je točno spopalo i spriječiti u destruktivnim ispadima. Konzolaška verzija uključuje sve sadržaje koji su izašli (osnovna igra i tri DLC-a), te vam omogućuje da RPG iskusite kojim god redoslijedom želite, napravite kakve god likove želite i igrate u dva moda – Turn-Based ili Real-Time with Pause. Ako imate još pitanja, odgovore ćete naći ovdje.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics dobio datum izlaska

Da je The Dark Crystal nešto što je postojalo 1982. godine odlučio nas je ove godine podsjetiti Netflix, a njima su se pridružili BonusXP i En Masse Entertainment koji taj fantazijski svijet pretvaraju u strategiju s borbom na poteze. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics temeljen je na ovogodišnjoj seriji, ne filmu koji je izašao prije gotovo 40 godina, a namijenjen je svima, kaže razvojni tim. Ako ste veteran koji inače voli ovaj žanr igara ili će vam to biti prvi susret s taktiziranjem, sve prolazi.

Igrači će moći birati između 15 različitih likova, sklepati ekipu i zatim eksperimentirati s brojnim mogućnostima i kombinacijama kako bi pronašli svoj stil. Istraživanje se odvija u svijetu Thra, a zadatak je ujediniti sedam Gelfling klanova da se zajedno s vama bore protiv zlikovaca zvanih Skeksis. Iako je priča povezana s onom iz serije, radi se o novom iskustvu, tako da nije važno jeste li upoznati sa svijetom, ali će vam svakako biti zanimljivije ako znate u što se upuštate. Age of Resistance Tactics izlazi 4. veljače iduće godine za PC, PS4, Xbox One i Switch, a zasad nije poznato po kojoj će se cijeni prodavati. Sve što su timovi bili spremni objaviti nalazi se na službenim stranicama.