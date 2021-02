Nova odgoda za King's Bounty II, stiže u kolovozu

Izdavačka i razvojna kuća 1C Entertainment je objavila kako ćemo King's Bounty II moći zaigrati tek 24. kolovoza u verzijama za PC i konzole. Izvorno najavljen za prošlu godinu, spomenuti taktički RPG je naknadno odgođen za ožujak ove, a prema novom priopćenju, unatoč teškoj odluci, autori su ga morali odgoditi kako bi igračima osigurali najbolje moguće iskustvo prilikom igranja.

Kako autori kažu u novom obraćanju javnosti, trenutno imaju dovršen i igriv sav sadržaj, ali im je potrebno dodatno vrijeme kako bi dovršili testiranje, potrebne ispravke i završno poliranje igrivosti. Tih par mjeseci im osigurava finalno balansiranje koje je presudno za tako važan projekt u kojeg je utrpan ambiciozni otvoreni svijet, kompleksna priča, te razrađena potezna mehanika s mješavinom RPG-a. Producent igre Denis Maltzev se prigodno obratio vjernoj zajednici kojoj zahvaljuje na podršci i od nje traži još samo malo strpljenja što će im se višestruko vratiti.

Originalni King's Bounty objavljen davne 1990. godine je ustvari začetnik daleko popularnije franšize Heroes of Might and Magic, a nakon kratkog oživljavanja franšize s King's Bounty: The Legend (2008.) i njegovim nastavcima, novi vlasnici licence su smatrali da je inovacija koje namjeravaju utrpati u novo poglavlje dovoljno da to izdanje zasluži naziv King's Bounty II. Konkretno, u istom nas očekuje interaktivna priča na čije grananje sami utječemo ovisno o našim odlukama, samo okruženje će pak imati utjecaj na ishode bitaka uz poseban naglasak na raznolikost i taktičke opcije koje iz toga slijede, dok će nam na raspolaganju biti tri lika, svaki s unikatnim scenarijem kojeg pratimo.

Autori su za potrebe ovog nastavka kreirali novi sustav razvoja likova, daleko robusniji od izvornog, unikatne jedince koje se osim vizualno razlikuju i po sposobnostima, kao i jedintveni spoj realizma i fantazije. U svakom slučaju, King's Bounty II nam je već od najave zapeo za oko i premda nismo oduševljeni vijestima o odgodi, spremni smo pričekati kako bismo u njemu uživali kao i u njegovim prethodnicima koji su nam oduzeli popriličnu količinu slobodnog vremena