Nove besplatne igre za članove PS Plusa u rujnu

Overcooked: All You Can Eat!, Hitman 2 i Predator: Hunting Grounds su naslovi koje će pretplatnici na PS Plus moći besplatno uvrstiti u svoje kolekcije od utorka, 7. rujna

Prvi utorak u mjesecu obilježava i smjenu besplatnih igara na Sonyjevom pretplatničkom servisu PS Plus koji je ujedno i imperativ za naslove koji podržavaju multiplayer. Iako je prije par godina bilo mnogo negodovanja igrača, vremenom su se nezadovoljnici stišali jer gotovo svakog mjeseca mogu u svoje kolekcije uvrstiti par besplatnih igara koje cijenom premašuju godišnju preplatu na PS Plus, a pomnožimo li to sa 12 mjeseci, računica je više nego jasna. Da ne duljimo, do utorka još imate priliku prisvojiti Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville i Tennis World Tour 2, a prema najavi na PS Blogu, nasljeđuju ih tri nove igre: Overcooked: All You Can Eat!, Hitman 2 i Predator: Hunting Grounds.

Overcooked: All You Can Eat! (PS5)

Razvojni studio Team 17 je od samog starta zadržao originalnost, a njihov serijal Overcooked to dodatno potvrđuje. Do sada su objavljena dva nastavka koje su prošle godine developeri odlučili upakirati u zasebno izdanje Overcooked: All You Can Eat! zajedno sa svim dodatnim sadržajima koji su se u međuvremenu pojavili i nekim ekskluzivnim dodacima vezanim isključivo za ovu inačicu. Na raspolaganju su nam stotine nivoa u kojima ćemo svjedočiti kompetitivnom kaosu kuhanja u lokalnom i online multiplayeru u neobično kreiranim i skučenim kuhinjama u kojima svatko svakome smeta.

Valja napomenuti kako uz kampanju, survival i trenažni način igranja, All You Can Eat sadrži i Assist mod kojeg je moguće dodatno ugađati ukoliko postane previše brz za svu silu kuhara koji se po ekranu motaju. Overcooked: All You Can Eat! podržava međuplatformsko povezivanje i glasovnu komunikaciju koja je za ovaj tip igre nužna, a u ovoj ponudi ga je moguće prisvojiti isključivo u verziji za PlayStation 5.

Hitman 2 (PS4)

Nakon velikog uspjeha nanovo oživljenog Hitmana iz 2016., ekipa IO Interactivea nam je dvije godine kasnije predstavila i drugo poglavlje, Hitman 2, koje nas ponovo vodi u svijet špijunaže i plaćenih eliminacija u ulozi poznatog Agenta 47. S pogledom iz trećeg lica, naš plaćeni ubojica će proputovati svijet, od Novog Zelanda i Miamija do Maldiva i New Yorka, kako bi eliminirao zadane mete. Posebnost su potpuno otvorene ruke igračima na koji način to žele obaviti, a opcije se otvaraju tijekom samog igranja.

Obzirom na stealth orijentaciju, otvoreni pristup i direktni sukob je također moguć, iako uz gomilu tjelohranitelja koji čuvaju svaku metu, ne i preporučljiv. Ukoliko posjedujete prvog Hitmana na PlayStationu 4, sve njegove nivoe možete ponovo odigrati na poboljšanom grafičkom sustavu i uz dodatne opcije igrivosti, obzirom da će Hitman 2 biti dostupan za spomenutu platformu.

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Asimetrični multiplayeri u kojima jedan igrač lovi preostale su vremenom postali prilično popularni, a predložak Predatora kao svemirskog lovca na trofeje zvuči kao savršeni temelj za jednu takvu igru. Predator: Hunting Grounds se odvija u gustim džunglama diljem svijeta i na jednoj strani imamo četiri vrhunska vojna operativca, a na drugoj Predatora. Zadatak ljudske strane je prikupljanje informacija ili primjerice eliminacija lokalnog narko bossa i bijeg do zone evakuacije pri čemu valja izbjegavati Predatora ili ga smaknuti što je lakše reći nego napraviti.

Ukoliko im potonje pođe za rukom, jedan igrač preuzima njegovu ulogu čime bi primarna misija trebala biti lakše izvediva. Obzirom da je Predator: Hunting Grounds isključivo multiplayer naslov, ukoliko vam se svidi, računajte na duže članstvo u PS Plusu, a za kraj recimo i kako će igračima biti na raspolaganju u verziji za PlayStation 4.