Novi Borderless Gaming: AI poboljšanja i frame generation za sve GPU-ove

Nakon više od desetljeća, popularni alat Borderless Gaming stiže u verziji 1.0 kao premium aplikacija na Steamu, donoseći vlastitu tehnologiju za frame generation i upscaling, neovisnu o proizvođaču hardvera

Bug.hr utorak, 9. rujna 2025. u 07:11

Popularni alat Borderless Gaming, koji već godinama pomaže gejmerima u upravljanju problematičnim prozorima igara, konačno je doživio svoje 1.0 izdanje. Kako prenosi KitGuru, nakon više od desetljeća razvoja, nova verzija donosi potpunu preradu i niz impresivnih novih značajki.

Verzija 1.0, koja je sada lansirana na Steamu kao premium, plaćena aplikacija, u potpunosti je redizajnirana. Najveća novost su svakako vlastita rješenja za generiranje sličica (frame generation) i poboljšanje rezolucije (upscaling), koja su kompatibilna sa širokim spektrom hardvera. Time Borderless Gaming postaje izravna konkurencija popularnom alatu Lossless Scaling, nudeći korisnicima mogućnost aktivacije frame generationa u igrama koje ga izvorno ne podržavaju.

Ovo je izvrsna vijest za vlasnike starijih Nvidia grafičkih kartica prije RTX 40 serije koji nemaju pristup DLSS 3 tehnologiji, kao i za igre koje nemaju podršku za FSR 3.

Osim tehnologija za poboljšanje performansi, ažuriranje donosi i nove "App Container" značajke. Ova funkcionalnost omogućuje korisnicima primjenu prilagođenih shadera, poput CRT filtera za retro izgled, te postavljanje prilagođenih pozadina za prozore igara. To ga čini moćnim alatom za ljubitelje retro i indie naslova koji žele personalizirati svoje vizualno iskustvo. Za lakše dijeljenje profila s postavkama za pojedine igre, integrirana je i podrška za Steam Workshop.

Ovaj masivni skok u funkcionalnosti prati i promjena poslovnog modela. Nova verzija Borderless Gaminga dostupna je na Steamu po cijeni od 6,89 €. Ipak, za sve one kojima su potrebne samo osnovne funkcije upravljanja prozorima, developer je potvrdio da će stara, "legacy" verzija (v9.6.0) ostati besplatno dostupna na službenoj GitHub stranici projekta



