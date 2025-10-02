Imaju li lijekovi na bazi kanabisa nuspojave? Waldo zna najbolje

Sustav Waldo stvarne nuspojave detektira daleko bolje od popularnih chatbot rješenja kao što je ChatGPT, analizom korisničkih komentara

Brzi rast ponude raznih proizvoda namijenjenih zdravlju, poput lijekova od kanabisa i dodataka prehrani, doveo je do potrebe za novim načinima otkrivanja njihovih nuspojava.

Novi AI sustav Waldo, razvijen na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu, nudi novi pristup detekciji nuspojava medicinskih proizvoda analizom komentara korisnika na društvenim mrežama, poput Reddita. Ovaj open-source alat, opisan u časopisu PLOS Digital Health, koristi najnapredniji model strojnog učenja RoBERTa kako bi automatski prepoznavao potencijalne štetne događaje povezane s proizvodima poput onih od kanabisa.

Stope nuspojava na subredditima povezanim s kanabisom Karan Desai i sur.

Waldo je treniran na 10.000 recenziranih korisničkih izvještaja, a testiranje je pokazalo iznimnu točnost prepoznavanja stvarnih nuspojava (99,7 %), daleko bolje od popularnih chatbot rješenja poput ChatGPT-a, koji je ostvario znatno niži F1-score te generirao višestruko više pogrešnih pozitivnih i negativnih rezultata.

Transparentan i besplatan

U analizi više od 437.000 postova s 20 kanabis subreddita, Waldo je identificirao gotovo 29.000 mogućih nuspojava, a među njima su dominirale štetne reakcije poput tjeskobe, panike ili fizičkih simptoma. Najvišu stopu štetnih događaja zabilježenih u online zajednicama imale su grupe r/Marijuana (13 %) i r/weed (10 %), dok su poslovno orijentirane zajednice poput r/weedstocks bilježile minimalnu količinu nuspojava.

Usporedba Waldoa s postojećim alatima za detekciju nuspojava Karan Desai

Riječ je, kažu, o transparentnom i besplatnom alatu koji omogućava bržu identifikaciju rizika u realnom vremenu. Time Waldo otvara mogućnost boljeg praćenja sigurnosti velikog broja novih zdravstvenih proizvoda koji cirkuliraju tržištem, skrećući pažnju na informacije i rizike koji su dosad prolazili "ispod radara” nadležnih institucija.