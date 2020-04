Novi krug besplatnih igara na EGS-u, objavljen Drug Dealer Simulator i druge vijesti

Just Cause 4 i Wheels of Aurelia besplatni, okušajte se kao diler uz Drug Dealer Simulator, Slitherine najavljuje Tactical Troops: Anthracite Shift, a Age of Wonders: Planetfall dobiva novu ekspanziju

Epic Games Store je prema ustaljenom rasporedu jučer zamijenio svoju ponudu besplatnih igara u narednih sedam dana, te do idućeg četvrtka imate priliku ugrabiti Just Cause 4 i Wheels of Aurelia. Drug Dealer Simulator nas vodi u kriminalno podzemlje u kojem je sve dozvoljeno, dok će idući mjesec u svijet Age of Wonders: Planetfalla sletjeti novi dodatak Inavsion. Slitherine za neko razdoblje ove godine pak priprema Tactical Troops: Anthracite Shift prema legendarnim taktičkim strategijama, pa krenimo redom.

Prisvojite besplatno Just Cause 4 i Wheels of Aurelia

Svakog četvrtka prema ranije zacrtanom planu Epic Games Store izmjenjuje svoju ponudu besplatnih igara koje igrači mogu prisvojiti i vezati uz svoje korisničke račune na kojima će ostati zauvijek. Oni koji nas prate su bili na vrijeme obaviješteni o dostupnosti avantura Close to the Sun i Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, a iste je jučer smijenio novi dvojac.

Serijal Just Cause ili volite ili ne možete podnijeti njegovu lucidnost i potpunu slobodu kretanja koju pruža u avanturama proslavljenog agenta Rica Rodrigueza. U četvrtom nastavku će se naš Rico zaputiti u južnoameričku izmišljenu državu Solis u kojoj ga očekuje niz izazova, napucavanja, vožnji svim dostupnim prometalima i eksplozivne akcije uz povezivanje pokreta zbog kojih na trenutke imamo osjećaj da gledamo neki majstorski izrežiran hollywoodski akcić. Kako smo spomenuli u našem osvrtu, igra je prilikom izlaska bolovala od niza tehničkih nedostataka koji su u međuvremenu ispravljani, pa ako ništa drugo, dajte Just Causeu 4 šansu ako već niste i uvrstite ga u svoje kolekcije.

Drugi naslov kojeg nam Epic Games Store tako velikodušno nudi bez naknade nosi naziv Wheels of Aurelia. Riječ je o indie narativnoj avanturi u kojoj ćemo biti prebačenu u Italiju tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća i uz istraživanje vlastite prošlosti otkrivati prilično burnu povijest ove zemlje. Wheels of Aurelia je dobitnik niza nagrada po brojnim festivalima i sajmovima, a smjena besplatnih igara najavljuje i For The King kao nasljednika trenutno aktualne ponude kojem će se vrlo vjerojatno pridružiti barem još jedan naslov.

Drug Dealer Simulator u prodaji

U nizu neobičnih simulatora koji se pojavljuju kao gljive poslije kiše, našlo se mjesta i za prilično smjelo izdanje, Drug Dealer Simulator. Kako mu ime govori, ovaj će nas naslov staviti u ulogu preprodavača droge što nije nimalo jednostavan posao obzirom da ćemo uz stalnu konkurenciju voditi rat s opskrbljivačima, prepakiravati naša dobra, cjenkati se s kupcima, a u nekom trenutku će nam se u posao uplesti karteli i razne bande kojima smo stali na žulj.

Dakako, policija nam stalno puše za vrat, a ovisno o našim odlukama, možemo steći reputaciju mudrog poslovnjaka ili pak nemilosrdnog kriminalca koji ne preže ni pred čime u svrhu ostvarenja vlastitih ciljeva. Drug Dealer Simulator je dostupan putem Steama uz promotivni vremenski ograničeni popust, a prije same kupnje nije zgorega isprobati demo inačicu.

Najavljen Tactical Troops: Anthracite Shift

Uvijek vrijedna ekipa Slitherinea je najavila Tactical Troops: Anthracite Shift, SF taktičku strategiju smještenu stotinjak godina u budućnost koja bi se trebala pojaviti u verziji za PC u neko doba ove godine na Steamu. Uz pogled iz ptičje perspektive, imamo priliku preuzeti kontrolu nad našim timom kojeg ćemo voditi protiv neprijateljski nastrojenih humanoida, kao i vanzemaljaca.

Kako kažu autori, inspiraciju za ovaj projekt su pronašli u klasicima poput Laser Squada i UFO: Enemy Unknowna uz vlastite ideje poput izostanka klasične mreže heksagona i uvođenja fizikalnih elemenata. Pričom vođena solo kampanja je sastavljena od tridesetak misija s unikatnim ciljevima uz stalni naglasak na očuvanje pripadnika našeg tima i promišljanje idućih poteza.

Age of Wonders: Planetfall - Invasion

Iza podužeg naziva krije se nova ekspanzija za 4X strategiju Age of Wonders: Planetfall koju će nam ekipa Paradox Interactivea isporučiti 26. svibnja u verzijama za PC, Xbox One i PlayStation 4. Prema njihovim riječima, riječ je o najopsežnijem dodatku do sada koji u svijet igre uvodi masu novih elemenata poput potpuno nove priče, nove igrive frakcije, te nova područja i izazove koji su daleko teži od onih s kojima smo se do sada suočavali. Izvorno je Planetfall igrače stavio među ljudske vojne frakcije na nepoznatim planetima, dok nas u Invasionu očekuje obrnuti scenarij, te ćemo se kolonizatorima suprotstaviti kao rasa opakih gušterolikih humanoida. Kao to izgleda u pokretu, pogledajte u promotivnim videu koji slijedi.