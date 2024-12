Novo, uzbudljivo poglavlje u mojoj siromašnoj povijesti gaminga

Na prste jedne ruke mogao bih nabrojiti videoigre s kojima sam se zabavljao duže od tjedan dana, što, očito, nije za pohvalu jer se računalima bavim desetljećima. Ipak, jedna vijest me neopisivo razgalila, kao da sam pravi igrač, a ne samo provirujem iz zavjese

Nisam bio začaran igrama iako je prvi wow susret s njima bio na odavno legendarnom ZX-Spectrum 48K s gumastim tipkama i igrom Tenis u kojoj su loptice skakale s jedne do druge strane televizijskog ekrana. Kako su prolazile dekade, pokušao sam se i ja ugurati u trendove igranja, ali nije išlo. Jednostavno, činilo mi se da je to gubitak vremena. Naravno, to je nepopularna tvrdnja pa snosim punu odgovornost za izrečeno.

Vijest koja me silno razveslila

Od tih koje nabrajam na prste jedne ruke, najdulje me na mobitelu fascinirala jedna igra optičkih iluzija i nemogućih geometrija, uvelike nadahnuta djelima M.C. Eschera koja propituju granice percepcije. Manipulirao sam naizgled nemoguće strukture, vraćao se igri i ponovno povezivao udaljene točke koje se čine spojenima, omogućujući Idi da prijeđe naizgled nemoguće puteve. Zato me ta vijest neopisivo uzbudila, kao da sam pravi igrač, a ne samo provirujem iz zavjese dok se na milijunima ekrana odvijaju akcijske, avanturističke, RPG, MMO, strategijske, simulacijske, sportske, horor, platformske, puzzle, obrazovne i vizualne elektroničke sage. Priznajem, propuštam mnogo.

Vijest koja me razgalila je objava dugo očekivane igre Monument Valley 3.

Igru, kao i prethodne verzije, razvio je londonski studio Ustwo Games, a ovaj put objavljuje Netflix. Znam, siromašno je to iskustvo u usporedi s čak najmizernijim pucačinama i traljavim simulatorima, ali eto, mene, gejmerskog patuljka to veseli. Otvoren sam za salve podsmijeha, navalite, neću zamjeriti.

Desetljeće Monument Valleyja

Franšiza Monument Valley prošla je dug put od svog početka 2014. godine. Originalna igra, razvijena tijekom deset mjeseci s proračunom od 1,4 milijuna dolara, brzo je stekla svjetsko priznanje zbog svog atmosferičnog stila i zagonetki koje iskrivljuju um, nadahnutih djelima M.C. Eschera. Njezin uspjeh doveo je do izdavanja Monument Valley 2 u 2017. godini, što je dodatno proširilo doseg i popularnost igre.

Tijekom godina, serijal je postigao financijski uspjeh. Izvorni Monument Valley ostvario je prodaju od 5,8 milijuna dolara i prodao 2,4 milijuna primjeraka u prvoj godini. Monument Valley 2 nadmašio je te brojke, prodavši gotovo 3,5 milijuna primjeraka i ostvarivši prihod od 10 milijuna dolara tijekom prve godine. Do 2024. godine, franšiza je premašila ukupni prihod od 25 milijuna dolara, pri čemu su najveći prinosi došli iz Sjedinjenih Država i Kine.

Ekološke teme u Monument Valley 3

Monument Valley 3, objavljen prije par dana, donosi značajne promjene u odnosu na prethodnike. Igra uvodi nove likove, mehanike i veći, otvoreniji svijet, zadržavajući prepoznatljiv izgled i način rješavanja zagonetki karakterističan za serijal.

Razvojni tim Ustwo Gamesa, pod vodstvom direktorice igre Jennifer Estaris, uveo je nekoliko novih elemenata u Monument Valley 3. Jedna od najznačajnijih promjena je pristup ekološkim temama. Monument Valley 3 bavi se pitanjem klimatskih promjena, uključujući porast razine mora i prirodne katastrofe u svoju priču i gameplay.

Igrači sada mogu putovati između lokacija brodom, što se povezuje s fokusom igre na porast razine mora. Za razliku od samostalnih razina prethodnih igara, Monument Valley 3 nudi fleksibilniji i otvoreniji krajolik.

Igra će tijekom 2025. godine dobivati redovita ažuriranja, uključujući nova poglavlja i zagonetke. Glavna umjetnica Lili Ibrahim crpila je inspiraciju iz suvremenog grafičkog dizajna, pristupa miješanih medija i arhitekture Jugoistočne Azije kako bi stvorila jedinstveni vizualni stil.

Suradnja s Netflixom i distribucija

Za razliku od prethodnih izdanja, Monument Valley 3 dostupan je isključivo putem Netflixove gaming platforme. Ovo partnerstvo omogućuje studiju Ustwo Games istraživanje novih modela distribucije i potencijalno dosezanje šire publike. Odluka o suradnji s Netflixom usklađena je s izraženijim filmskim elementima igre i većim ulozima.