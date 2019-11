Objavljen Unity of Command II, potezna strategija domaćih developera

Združenim snagama ekipa 2x2 Games i Croteama, zaživjela je finalna verzija strateškog naslova Unity of Command II koju su brojni kućni generali nestrpljivo očekivali

Unity of Command je objavljen prije osam godina i obzirom da je privukao mnoge ljubitelje poteznih strategija, vapio je za nastavkom koji je ovih dana krenuo u prodaju. Rađen na potpuno novom 3D grafičkom sustavu,

Unity of Command II zadržava prepoznatljiv vizualni identitet serijala, dok istovremeno igračima nudi sofisticirane elemente igrivosti koje je kao i kod sličnih naslova prilično lako usvojiti, no za potpuno uživanje i savladavanje svih dijelova valja se njima duže pozabaviti. Kampanja se bavi zapadnim saveznicima u Drugom svjetskom ratu i njihovim napretkom od sjevernih područja Afrike, preko Italije, pa sve do iskrcavanja na obale Normandije i konačnog poraza nacista. Pri tome valja naglasiti kako autori obećavaju da niti jedna nova sesija neće biti nalik prethodnoj, te da ćemo se pri svakom novom igranju susretati s novim izazovima.

Među brojnim novostima ističu se zapovjedna mjesta s kojih ćemo se direktno pozabaviti reorganizacijom jedinica, povezivanjem istih, kao i opskrbom. Uz to, osim što će u njima oštećene trupe obnavljati snagu, ključna su za posebne akcije poput brzog dovlačenja motoriziranih jedinica na punktove koji bi bez intervencije zasigurno popustili. Osim samih jedinica na terenu, protivnike je moguće oslabiti sabotiranjem infrastrukture poput iznenadnim akcijama bombardiranja zrakoplovima koji će biti i jedini način opskrbe trupa iza neprijateljskih linija.

Pozdravljamo i uvrštavanje "fog of wara" zbog kojeg će svaki potez biti neizvjestan, te je bezglavo srljanje u nepoznato siguran put prema porazu i realno, bez ovog elementa igre ovakvog tipa djeluju nedovršeno.

Uz kampanju u kojoj ćemo kao zapadni saveznici pokušati okončati rat i ponekad imati priliku promijeniti povijesni tijek događaja ispunjenjem posebnih "što ako" zadataka, autori su pripremili i nekoliko bitaka koje je moguće zaigrati s druge strane, a tu su i pristupačni alati za stvaranje vlastitih scenarija koje je kasnije moguće podijeliti putem Steam Workshopa.

Unity of Command II se u prvom tjednu prodaje uz uobičajeni popust od deset posto i možete ga nabaviti na Steamu, a u nastavku donosimo posljednji objavljeni video s konkretnom igrivosti prikazan u rujnu na Tokyo Game Showu.