Odgoda za Empire of Sin, uskoro prvi prikaz za Baldur's Gate III, Hunt: Showdown za PS4 i ostalo

Još jedan utorak donio nam je veću količinu novosti iz igraće industrije, a idućeg tjedna bi uz sajam PAX East trebala zapravo započeti igraća godina. Do sada nismo baš dobili neke veće igre, dok su indie naslovi kao i u posljednjih nekoliko godina standardno prisutni. Warcraft III: Reforged bio je razočaranje i uz to novo izdanje stare igre, Zombie Army 4: Dead War nije donio ništa pretjerano novo, Journey to the Savage Planet je šareno i otkačeno veselje koje neće baš biti za svakog, a jedino je PS4 ekskluziva Dreams koja je izašla na Valentinovo oduševila kritičare.

Vidjet ćemo što će nam sajam, ostatak veljače i početak travnja donijeti, a do tada s vama možemo podijeliti ono što je danas bilo važnije.

Strategija Empire of Sin odgođena

Nešto vremena je prošlo otkad smo pisali o odgodi neke igre, a da ne bi prekinuli niz u 2020. godini ekipa Romero Gamesa, razvojni tim kojeg su osnovali veterani industrije John i Brenda Romero, pridružila se tom trendu. Oni su prošle godine najavili strategiju koja spaja taktičke borbe na poteze i vođenje kriminalnog podzemlja u Chicagu za vrijeme Prohibicije, a umjesto za par mjeseci njihov ćemo projekt moći zaigrati tek ove jeseni.

Empire of Sin nije imao konkretan datum izlaska, pa tako ni sada tim nije bio spreman reći hoće li to biti kraj rujna ili prosinca. Obavijest je stigla putem društvenih mreža, kao i putem Steama, a razlog ste do sada mnogo puta čuli i opet je isti – više vremena za razvoj kako bi bili sigurni da će sve biti na mjestu. Brenda Romero je uz to dodala sljedeće: „Najveći izazov kod izrade neke igre koju nitko do sada nije napravio je upravo taj – to što je nitko nije napravio. Potrebno je vrijeme kako bi se sve odradilo kako treba i to nam pruža jedinstvene prilike. Zahvalna sam što smo odlučili uzeti više vremena za poliranje“.

Ako i vi želite biti mafijaš i dati sve od sebe da vas konkurencija ne smakne prije nego što krenete uspješno voditi svoj biznis moći ćete to napraviti na PC-u, PlayStationu 4, Switchu i Xboxu One krajem ove godine. Sve što je tim do sada objavio možete proučiti na službenim stranicama.

Battle royale mod za COD: Modern Warfare navodno izlazi u ožujku

Već neko vrijeme šuška se o battle royale modu koji je u pripremi za Call of Duty: Modern Warfare, a procurila je i solidna količina informacija. Za najnovije glasine zaslužan je portal VGC koji je od, prema njima, pouzdanih izvora iz razvojnog tima dobio informaciju da Warzone ne stiže ovog tjedna, već početkom ožujka. Neki su igrači mislili da će to biti ovog utorka, budući da je to dan kada COD dobiva nadogradnje, ali nova procjena je da će to ipak biti u utorak 12. ožujka.

Uz datum izlaska spominje se da će ovaj mod čim izađe biti dostupan svima koji su kupili igru, ali i da razvojni timovi Infinity Ward i Raven Software pripremaju zasebnu verziju koja će biti dostupna besplatno uz opciju kupovanja ostatka Modern Warfarea. Activision je već uskočio u battle royale vode s prošlogodišnjim izdanjem COD-a kroz Blackout, a prema onima koji su kopali po datotekama i pronašli neke informacije, mapa za Warzone, na kojoj će se 200 igrača u grupama boriti za titulu najboljih, bit će dvostruko veća. Ostale informacije trebali bi dobiti uskoro, budući da su spomenuti izvori rekli da će uz takozvane influencere uskoro krenuti promoviranje ovog moda u SAD-u.

Activision je već rekao da nema planove s usporavanjem izdavanja novih igara u dugovječnom i izuzetno popularnom FPS serijalu, pa ćemo tako i ove godine u listopadu dobiti novo izdanje. Nije poznato koji od tri zadužena tima radi na nastavku ni u kojem okruženju, ali izdavač je navodno zadovoljan reakcijama onih koji su dobili priliku zaigrati rane verzije. Call of Duty: Modern Warfare dostupan je za PC putem Battle.neta, PlayStation 4 i Xbox One, a sve što vas zanima o novom izdanju igre iz 2007. godine nalazi se ovdje.

Hunt Showdown stigao na PlayStation 4

Nakon Early Access faze na PC-u Crytekova PvPvE pucačina s elementima survival horora dobila je svoju konačnu verziju krajem kolovoza prošle godine. Hunt: Showdown je trebao istog dana biti dostupan i za Xbox One, no radi tehničkih problema je razvojni tim pomaknuo datum izlaska za Microsoftovu konzolu za nešto manje od mjesec dana. Ipak, oni koji igraju na te dvije platforme već pola godine uživaju u napucavanju koje je prilično dobro ocijenjeno.

Od sada se zabavi mogu pridružiti i oni kojima je draža Sonyjeva konzola, budući da je Hunt: Showdown stigao na PlayStation 4. Ako niste do sada čuli za igru, razvojni tim je kompetitivan aspekt povezao s odrađivanjem lova na beštije za koje dobivate nagrade, ali osim njih vam na mapi stvaraju probleme i ostali igrači koji ih žele uloviti prije vas. Igrati možete sami ili u paru s još jednim igračem, a u glavnom modu se u svakom meču nalazi deset igrača. S druge strane, Quickplay nudi kraće mečeve za solo igrače koji moraju pronaći oružja i odrađivati zadatke za skupljanje nagrada. Što će veći rizik, to je nagrada bolja, ali vas jedna greška može stajati glave.

Hunt: Showdown sada možete nabaviti na sve tri platforme po cijeni od 39,99 eura, a ako se želite više informirati o igri zaputite se ovdje.

Strateška igra Dreadlands dobila datum izlaska

Prošlog tjedna je Blackfox Studios odradio posljednje beta testiranje za svoju strategiju na poteze Dreadlands. Nakon toga su rekli da slijedi Early Access faza razvoja, a danas nas je izdavač Fatshark (Warhammer: End Times – Vermintide i Vermintide 2) obavijestio kada će ona započeti. Svi zainteresirani igrači moći će od 10. ožujka uskočiti u post-apokaliptično okruženje u kojem će upravljati grupom odmetnika i plaćenika.

Igra je u izradi od 2017. godine i prošla je kroz nekoliko beta testiranja, a razlog izdavanja igre u Early Accessu jesu povratne informacije, rad na igri u suradnji sa zajednicom i ostvarivanje velikih planova koje ovaj mali tim ima. Od sadržaja u ovoj verziji igre dočekat će vas sljedeće: dvije frakcije od kojih svaka ima svoju kampanju i šest različitih jedinica, prvi dio kampanje koji će u konačnoj verziji imati tri dijela, devet različitih zona, hrpa sporednih misija i oružja, te PvP.

Što se tiče planiranog sadržaja koji bi trebao biti dostupan kada igra dođe do verzije 1.0 Blackfox Studios kaže da će ubaciti co-op, PvP sezone, razne misije, Endless Dunegons, mogućnost uređivanja i nadograđivanja baze i brojne druge stvari. Procjenjuju da će im za sve to biti dovoljno šest mjeseci, pa ako ne volite Early Access i volite strategije na poteze nećete morati toliko dugo čekati. Zasad nije poznato po kojoj će se cijeni igra prodavati, ali ako želite saznati čim krene u prodaju dodajte je na popis želja na Steamu. Za one koji vole davati povratne informacije i biti aktivni mogu se pridružiti Discordu koji je vezan uz igru, a oni koji traže više detalja o Dreadlandsima mogu ih pronaći na ovim stranicama.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle u prodaji

Kao što nam je Sega obećala prije nekoliko mjeseci svi koji su propustili zaigrati akcijske hitove za koje je zaslužan PlatinumGames, Bayonetta i Vanquish, od sada ih u uljepšanim verzijama mogu nabaviti za PlayStation 4 i Xbox One. Razvojni tim Armature Studio bio je zadužen za izradu portova, a kao što je za očekivati, poboljšali su izgled, za Pro i X verzije konzola igre se vrte u 60 FPS-a, te uz to imaju podršku za 4K rezoluciju. Tim je napomenuo da su surađivali s tvorcima originala kako bi očuvali njihovu viziju, ali i doveli igre moderne sustave uz grafička poboljšanja i veću dorađenost.

Za one koji ne znaju, Bayonetta prati istoimenu vješticu koja ima pristup svakakvom arsenalu, koji uključuje i njenu kosu, a nakon sna koje je trajalo pola tisućljeća mora odmah uskočiti u borbu protiv hordi neprijatelja i istinu o svojoj prošlosti. S druge strane, Vanquish je znanstveno-fantastična pucačina s pogledom iz trećeg lica u kojoj Sam Gideon mora spasiti naš planet od zle kolonije Providence sa zanimljivim arsenalom eksperimentalnog oružja i uklizavanjem u sve što se miče.

Obje su igre dobile prilično dobre ocjene i od igrača i od kritičara, kao i portove na razne platforme. Bayonetta & Vanqusih 10th Anniversary Bundle možete nabaviti u PSN ili Microsoftovoj trgovini, a više detalja o obje igre nalazi se na posebnim stranicama koje je izdavač pripremio. PlatinumGames je izrazio želju za samostalnim izdavanjem igara, zbog čega trenutno imaju aktivnu Kickstarter kampanju za izradu reizdanja igre The Wonderful 101 i zbog čega su prihvatili ponudu kineske kompanije Tencent oko ulaganja u njihov studio.

Prvi gameplay za Baldur's Gate 3 stiže idućeg tjedna

Početkom lipnja prošle godine, malo prije početka sajma E3, saznali smo da je Larian Studios dobio čast nakon 19 godina napraviti novu igru u kultnom RPG serijalu Baldur's Gate. Ovaj tim su mnogi ljubitelji žanra zavoljeli radi igara Divinity Original Sin i Divinity Original Sin 2, tako da vjeruju da je razvoj u dobrim rukama, no željeli su ipak nešto više informacija. Tim, naravno, nije htio previše toga otkrivati zato što smatraju da imaju velik posao ispred sebe, kao i velika očekivanja za ispuniti, ali spremaju se to napraviti ubrzo.

The World Gameplay Reveal of Baldur’s Gate 3 will be happening LIVE at PAX East on Thursday 27th February at 1530ET. Join Swen live on stage with a special guest, and if you can’t, we'll be streaming to YouTube so you can be involved no matter where you are in the world. pic.twitter.com/96bTNGNCqk — Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) February 18, 2020

Za vrijeme sajma PAX East, koji se održava idućeg tjedna, će Larian Studios prvi puta pokazati gameplay, a time i bilo što konkretno. Do sada smo dobili samo koncepte i trailer u kojem možemo vidjeti gospodina koji ima jako loš završetak života nakon susreta s mind flayerom. Prikaz je zakazan za četvrtak 27. veljače u 21.30 sati po našem vremenu, pa ćemo vam prenijeti čim dobijemo više informacija. Za sada osim imena Baldur's Gate 3 znamo da je igra u izradi za PC i da će je moći zaigrati i oni koji imaju Stadiu, da je možete već sada dodati na popis želja na Valveovom servisu i da su službene stranice i dalje skromne.

Novi paket Humble Bundlea uključuje Slay the Spire

Iako je Humble Bundle malo smirio doživljaje s Bundle dijelom svojeg poslovanja, i dalje tu i tamo pripreme neki koji bi mogao zainteresirati malo veću publiku. Trenutno su više usmjereni na rasprodaje (aktualne su one za indie hitove, igre koje je izdao EA i one namijenjene VR uređajima), kao i svoju promijenjenu mjesečnu ponudu novog imena Humble Choice. Ipak, ako volite igre na ploči ili one inspirirane njima, Digital Tabletop Bundle 2 bi mogao biti za vas.

Praksa je ostala ista kao i prije – igre raspoređene u tri kategorije, a za svaku morate izdvojiti određenu svotu novaca. Najprije ćemo spomenuti da je prošlog tjedna Humble promijenio valute ovisno po regijama. Mi smo do sada plaćali u američkim dolarima, a u zagradi bi bio označen ekvivalent u eurima, dok sada možete vidjeti samo cijene u eurima. Ovog puta ćete za cijenu od jednog eura dobiti kartašku igru Reigns i ekspanziju Reigns: Her Majesty uz stratešku igru Gremlins, Inc. Uz njih, za 5,03 eura ćete osigurati Steam ključeve za digitalnu adaptaciju igre Terraforming Mars, kombinaciju strategije i RPG-a Armello, te spoj svega i svačega u For The King.

Posljednju igru spomenuli smo u naslovu i radi se o kartaškom roguelike hitu Slay The Spire. Za njega ćete, uz sve ostale igre, morati platiti minimalno 9 eura. Za razliku od ostalih paketa za koje bi imali po tjedan dana za kupovinu, za Digital Tabletop Bundle 2 možete dobro promisliti zato što ponuda vrijedi narednih 20 dana. Za kupovinu se zaputite ovdje, a za proučavanje cijele ponude na Humble Bundleu posjetite ove stranice.