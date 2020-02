Odlična ponuda Epica, Half-Life: Alyx idući mjesec, Last Year i DayZ besplatni tijekom vikenda

Epic Games Store dijeli Kingdom Come: Deliverance i Aztez, Valve za kraj idućeg mjeseca najavio Half-Life: Alyx, a na Steamu tijekom vikenda možete besplatno zaigrati Last Year i DayZ

Nakon simpatičnih prerada stolnih igara Ticket To Ride i Carcassonne, Epic Games Store je odlučio obnoviti ponudu besplatnih tjednih igara odličnim RPG-om Kingdom Come: Deliverance i nešto manje poznatim borilačkim naslovom Aztez. Valve pak ubrzano dovršava poliranje VR izdanja serijala Half-Life pod imenom Half-Life: Alyx obzirom da su ga najavili za 23. ožujak, a ljubitelji besplatnih stvari tijekom vikenda mogu do mile volje isprobavati asinkroni multiplayer horor Last Year, te survival DayZ koji se na sličnim akcijama našao već nekoliko puta.

Trkom po besplatne igre na Epic Games Store

Od kada je pokrenut, Epic Games Store privlači sve više korisnika, ne samo zbog ekskluziva, od kojih je prvima vezanost uz spomenuti servis počela istjecati, već i zbog besplatnih igara koje se dijele na tjednoj bazi. Tako smo prošle godine imali priliku u svoje kolekcije uvrstiti naslove poput Talos Principlea, Metroa 2033 Redux, Subnautice i mnogih drugih, da spomenemo samo neke. U novu je godinu Epic žestoko zagazio udijelivši nam Darksiderse i njihov nastavak, Farming Simulator 19, te prošlog tjedna nešto laganije Ticket To Ride i Carcassonne, no nova ponuda nastavlja niz hitova u revijalnom tonu. Točnije, od jučer do 20. siječnja dijele se Kingdom Come: Deliverance i Aztez, od kojih je naglasak na prvo spomenutom.

Kingdom Come: Deliverance je pričom vođeni RPG koji nas vodi u Bohemiju pod Svetim Rimskim Carstvom koja ostaje bez vladara. Istog je naime oteo njegov polubrat, madžarski kralj Sigismund i čitava zemlja je nakon tog događaja u rasulu i na dlanu pljačkaškim bandama. Kao sin kovača, koji je nekim čudom preživio napad Sigismundovih plaćenika na njegovo selo, pridružujemo se Lordu Radzigu Kobylai i ustanku protiv osvajača, te jednim dijelom utječemo na budućnost same Bohemie. Pred nama je masivan otvoreni svijet koji služi kao podloga nelinearnoj kampanji, izazovni sustav borbe, razvoj samog lika, susreti s povijesnim osobama i tako redom. Valja naglasiti kako je izvorno Kingdom Come: Deliverance patio od tehničkih nedostataka, no isti su vremenom ispravljani, te bi ovaj RPG svi ljubitelji žanra obavezno trebali prisvojiti.

Aztez je prema službenom opisu mješavina borbe i strategije na poteze smještena u vrijeme Asteškog carstva. U strateškom dijelu razmještat ćemo jedinice naših elitnih ratnika u svrhu širenja zone kontrole, no valja taktički razmišljati jer su rezerve ograničene. U borbenom dijelu ćemo pak aktivno sudjelovati u samom raspletu bitaka, prinositi žrtve bogovima koji se mogu spustiti među smrtnike, te se sukobiti s nekim povijesnim ratnicima i mitološkim protivnicima uz korištenje nekolicine oružja. Autori kažu da je svaka kampanja jedinstvena zbog nasumičnih postavki uz veliki faktor ponovljivosti, a obzirom da je Aztez besplatan, prisvojite ga, pa ukoliko ga ne isprobate odmah, neka stoji za neka bolja vremena s manje obaveza.

Half-Life: Alyx najavljen za 23. ožujak

Umjesto na Half-Life 3 kojeg svi željno iščekujemo, nadamo se ne uzaludno, već je neko vrijeme poznato kako je Valve sve snage upregnuo u Half-Life: Alyx. Spomenuti naslov je pričom smješten između prva dva nastavka i ponajviše služi kao uvod u Half-Life 2, no za razliku od spomenutih riječ je naslovu kojeg će moći zaigrati samo oni sa skupim VR uređajima, konkretno Valve Indexom, HTC Viveom, Oculus Riftom i Windows MR-om.

Return to City 17 in just six weeks. Follow https://t.co/Jwo28Gv5qO and https://t.co/R3DOBJdsOh for more news. pic.twitter.com/cYStPwAqI0 — Valve (@valvesoftware) February 13, 2020

Prema novom tweetu Valvea, Half-Life: Alyx će krenuti u prodaju 23. ožujka, a tada ćemo dobiti priliku zaigrati Alyx Vance u okruženju u kojem je nakon Black Mese sve veća kontrola nad planetom u rukama Combinea, a na nama je da kao vođa pokreta otpora zajedno s ocem Dr. Vanceom provodimo istraživanja i doznamo sve više o neprijateljima koji prijete brisanjem svakog traga ljudske vrste. Igrači koji posjeduju Valve Index će Half-Life: Alyx dobiti besplatno zajedno s nekim bonusima, a sve dodatne detalje potražite na stranicama Steama.

Vikend uz Last Year i DayZ

Objavljen krajem prošle godine, Last Year je dobio prilično miješane kritike, te ga je ekipa Elastic Gamesa odlučila dodatno promovirati najavom besplatnog vikendaškog isprobavanja na Steamu. Riječ je o asinkronom multiplayeru u kojem jedan igrač preuzima ulogu čudovišta, te progoni preostalih pet sudionika čija je jedina nada suradnja i iskorištavanje sposobnosti ovisno o odabranoj klasi, kao i što duže preživljavanje kojim stječemo dodatne magične vještine. Inspiriran klasičnim hororima, Last Year će igračima pružiti veliku dozu straha, a autori ga periodičkim nadogradnjama pokušavaju održati svježim.

Uz Last Year, na Steamu je tijekom vikenda moguće besplatno zaigrati i poznati DayZ u kojem šezdeset igrača pokušava preživjeti najezdu zombija koji su tek usputna smetala, dok pravu prijetnju predstavljaju živi protivnici. Na području od gotovo 230 četvornih kilometara očekuju nas brojna oružja i oprema kojima povećavamo naše šanse, dok samo jedan krivi korak može biti razlika između pobjede i poraza. Premda je DayZ tijekom iznimno dugog razvoja često kritiziran, posljednji komentari igrača idu mu u korist, pa ako ga još niste isprobali ili ste to napravili davnih dana, pravo je vrijeme da mu pružite novu šansu.