Održan novi Nintendo Direct, igrači oduševljeni

Nintendo je svoju posljednju prezentaciju u kojima predstavljaju igre za svoje Switch i 3DS konzole posljednji put održao početkom siječnja. Tadašnji Nintendo Direct bio je iznenadno održan i trajao 15 minuta, a ovog puta je on službeno najavljen i trajao duplo duže.

U tih pola sata bila je solidna količina najava, a u odnosu na Nintendo mi ćemo prvu i igračima najuzbudljiviju spomenuti na početku, nakon čega ćemo pričati i o ostalim najavama. Krenimo redom.

Super Smash Bros. stiže na Switch

Trailer i najavu koju je Nintendo ostavio za kraj je za novu igru u veoma popularnom borilačkom serijalu Super Smash Bros. Kao i u prijašnjim nastavcima, borci dolaze iz drugih poznatih Nintendovih igara, a ovog puta su istaknuli Maria, Linka i likove iz Splatoona. Ne zna se hoće li igra zadržati ovo ime, ali se zna da će izaći ove godine. Zasad možete baciti oko na trailer i posjetiti prilično skromnu službenu stranicu.

U pripremi ekspanzija i besplatna nadogradnja za Splatoon 2

Dosta vremena je Nintendo izdvojio za pričanje o planovima za Splatoon 2. Ova šarena pucačina iz trećeg lica će ovog ljeta dobiti svoj prvi veći dodatak imena Splatoon 2: Octo Expansion. Radi se o proširenju kampanje za jednog igrača s novim likom i 80 misija.

U travnju stiže nova besplatna nadogradnja čime će igra dogurati do verzije broj 3.0, a igrači će dobiti pristup više od 100 dijelova nove opreme, nekoliko novih staza i Ranku X.

Objavljeno više detalja za Mario Tennis Aces

Sljedeća igra o kojoj se više pričalo je Mario Tennis Aces. Ovu će sportsku igru s likovima iz svijeta Maria moći igrati do četiri igrača lokalno ili putem online multiplayera, a oni koji vole igrati sami moći će to napraviti kroz priču.

Prije izlaska igre Nintendo sprema online turnir koji će ujedno služiti i kao demo, tako da će igrači moći isprobati igru prije nego što ona postane dostupna za Switch 22. lipnja.

Hrpa igara drugih izdavača izlazi za Switch

Glavna zamjerka koju su igrači prije imali za Nintendove konzole je nedovoljna raznolikost. Switch je već dosta popravio situaciju, a na jučerašnjem Directu je situacija postala još malo bolja.

Najveće iznenađenje je najava Crash Bandicoot N.Sane trilogije za najnoviju Nintendovu konzolu. Crash je uvijek bio ekskluziva za Sonyjeve konzole, ali je Activision odlučio to promijeniti. Osim za Switch, ovaj će paket igara izaći i za Xbox One i PC. Na Switch igre stižu 10. lipnja.

Dark Souls: Remastered, koji je najavljen u sklopu prošlog Directa, će na Switchu imati demo u sklopu testiranja infrastrukture koje će se održati prije nego što igra izađe 25. svibnja, a uz to je Nintendo najavio Solaire of Astora Amiibo figuricu uz koju će igrači u bilo kojem trenutku pritiskom na nju moći demonstrirati legendarnu Praise the Sun gestu.

Druge igre koje su spomenute jesu South Park: The Fractured But Whole koji izlazi 24. travnja, Little Nightmares: Complete Edition koji izlazi 18. svibnja, Undertale koji zasad nema datum izlaska, Okami HD koji će stići tijekom ljeta ove godine, novi RPG Square Enixa imena Octopath Traveler će izaći 13. srpnja i Travis Strikes Again: No More Heores stiže ekskluzivno za Switch ove godine.

Nintendo vraća neke svoje poznate likove na novu konzolu

Roza okruglica imena Kirby će sljedećeg tjedna po prvi puta biti na Switchu kroz Kirby Star Allies. Radi se o novoj avanturi u kojima će igrači istraživati razne palače i družiti se s poznatim likovima iz tog serijala. Igra već sada ima demo dostupan u Nintendovom eShopu, a konačna verzija izlazi 16. ožujka.

Captain Toad se vraća kroz igru Treasure Tracker koja je izašla za Wii U, a nova verzija uključuje nove staze temeljene na kraljevstvima koje su igrači mogli vidjeti u Super Mario Odysseyju. Ova igra osim za Switch izlazi i za 3DS, a datum koji joj je određen glasi 13. srpnja.

Posljednje dvije igre koje su se spomenule jesu Hyrule Warriors: Definitive Edition - akcijska igra u kojoj likovi iz serijala Legend of Zelda premlaćuju velik broj neprijatelja koja izlazi 18. svibnja - i Sushi Striker: The Way of Sushido - akcijska igra sa zagonetkama koja je najprije najavljena za 3DS izlazi i za Switch 8. lipnja.

Ako želite pogledati sve trailere, cijela prezentacija se nalazi ispod teksta, a prema svim dosadašnjim najavama vlasnici Switcha se imaju čemu veseliti ove godine.