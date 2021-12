Održan The Game Awards 2021, It Takes Two i Forza Horizon 5 pokupili najviše nagrada

Ovogodišnji The Game Awards, koji se održavao u Microsoft Theateru u Los Angelesu pred odabranom publikom, je predvodio kanadski novinar Geoff Keighley uz gostovanje mnogih poznatih ličnosti kao što su Reggie Fils-Aimé, Keanu Reeves, Ben Schwartz i Ming-Na Wen, dok su se za glazbene predahe pobrinule zvijezde poput Imagine Dragonsa, Darren Korba i Stinga.

U vedrom ozračju su odabrane najbolje ovogodišnje igre u nekoliko kategorija, no ako pričamo o najboljoj od najboljih, izbor je pao na It Takes Two, kooperativnu arkadnu avanturu koja je osim titule "Igre godine" pokupila nagrade u još dvije kategorije, a s tri priznanja je okićen i odlični Forza Horizon 5. Zanimljivost je kako je najviše nominacija dobio Deathloop, njih čak devet, dok je u konačnici dobio dvije titule, a kompletan popis nagrađenih igara možete pogledati na službenim stranicama The Game Awardsa 2021.

Najave novih igara su svakako najbolji dio The Game Awardsa, tim više što se među njima nalazi nekoliko iznimno zanimljivih i zvučnih naslova. Primjerice, na radost svih fanova koji su tako nešto već duže vrijeme priželjkivali, Remedy Entertainment je napokon najavio Alan Wake 2 za kojeg Sam Lake iz spomenute izdavačke kuće kaže da će biti "prilično zastrašujuće iskustvo" kada se pojavi 2023. godine. Monolith Production je pak prikazao promotivni video za Wonder Woman, igru kojoj se nitko nije nadao i obzirom na količinu materijala, i dalje nemamo previše toga za reći osim da je u razvoju.

Osim par filmskih videa, o konkretnoj igrivosti koja nas čeka u Suicide Squadu: Kill the Justice League do jučer nismo imali informacija, no srećom, Rocksteady je bio milostiv te nam prikazao King Sharka, Harley Quinn, Captain Boomeranga i Deadshota u akciji. Guerrilla Games nas je u proteklih par mjeseci podrobno upoznao s Horizon Forbidden Westom, no sumnjamo da će fanovima smetati još jedan kraći video na tu temu, baš kao i onima koji čekaju Elden Ring, novi projekt FromSoftwarea koji će kao i njihovi raniji uradci imati nepraštajuću igrivost.

Premda je još uvijek u povojima, Star Wars: Eclipse okarakteriziran kao akcijska avantura, će nas odvesti u zlatno doba Jedija, a na istoj radi ekipa Quantic Dreamsa. Uz nove Star Warse, najavljen je i novi Star Trek, točnije Star Trek: Resurgence smješten nakon The Next Generationa čime se bavi dvadesetak bivših djelatnika Telltale Gamesa, dok su njihovi kolege koji su ostali u tvrtki najavili The Expanse: A Telltale Series s događajima koji prethode novelama i televizijskoj seriji koja za par dana kreće s šestom sezonom.

Kad već spominjemo bivše, recimo i da su dizajneri i programeri koji su učili zanat u DICE-pod zajedničkim imenom Embark Studios najavili PvE pucačinu s posebnim naglaskom na timsko igranje pod imenom Arc Riders koja će biti free-to play na PS5, Xbox Series X/S i PC-u nakon izlaska u neko doba iduće godine.

Za iduću godinu je u planu i pokretanje programa ranog pristupa za Dune: Spice Wars, RTS s elementima 4X strategija koju developeri Shiro Games izrađuju prema književnom predlošku, a isti tretman će dobiti i Nightingale, fantazijski survival kojeg potpisuje Inflexion Games, tim sastavljen od prebjega iz BioWarea. Keiichrio Toyama, tvorac Silent Hilla je najavio Slitterhead, bez ikakvog iznenađenja, također horor, dok su Focus Home Interactive i Saber Interactive ponovo udružili snage kako bi nakon skoro deset godina najavili nastavak Warhammera Space Marine.

Epic Games se pak spanđao s Iron Galaxyjem s kojima dovršavaju novi battle royale Rumbleverse, a u istom će 40 igrača odmjeravati snage uz igrivost temeljenu na bliskoj borbi. SEGA pak ima dvostruki razlog za zadovoljstvo jer osim što su predstavili Sonic Frontiers koji će biti prva igra serijala s otvorenim svijetom, na Game Awardsima je premijerno prikazan trailer za nadolazeći film Sonic the Hedgehog 2: The Movie.

U svakom slučaju, gomila najava među kojima i popriličan broj naslova koji će obogatiti ionako zanimljivu narednu godinu, a uvjereni smo da ćemo se u narednim mjesecima još pokoji put nekih dotaknuti u vijestima.