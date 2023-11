Baldur's Gate 3 je uvjerljivi pobjednik The Golden Joystick Awardsa

Krajem prošlog tjedna je u Londonu održan The Golden Joystick Awards, jedan od najvažnijih događaja u svijetu industrije igara na kojem se dijele nagrade najboljim igrama i developerima prema glasovanju igrača. Ove će godine spomenuta dodjela ostati zapamćena po nevjerojatnom uspjehu Larian Studiosa i njihovog Baldur's Gatea 3 koji je osvoji čak sedam zlatnih kipova, uključujući onaj za ultimativno najbolju igru godine.

Uz nju, Larianov CEO Swen Vincke nasmiješeno odlazi iz Londona s kipićima za najbolji razvoj priče, najbolji vizualni dizajn, najbolju zajednicu igrača i igru godine za PC, kao i za Larian kao najbolji razvojni tim godine, dok je Neil Newborn osvojio nagradu za najbolju izvedbu sporednog lika utjelovivši Astariona.

U ukupno 23 kategorije, Starfield je pobrao nagradu za najbolju igru na Xboxu, Resident Evil 4 na PlayStationu, iako smo osobno mišljenja da je ista trebala pripasti nedavnom Marvel's Spider-Manu 2, no slažemo se s odabirom Horizon Call of the Mountain kao najbolje VR igre, barem među onima koje smo imali priliku isprobati.

Detaljan popis pobjednika po kategorijama slijedi u nastavku, a prošireni spisak sa svim nominacijama za koje se moglo glasovati na portalu GamesRadar+ koji ovaj izbor medijski pokriva. Slijedeći važnija dodjela nagrada je The Game Awards koja će se održati 7. prosinca i izgledno je da će veliki BG3 i tamo pomesti konkurente.

Best Storytelling - Baldur's Gate 3

Still Playing Award - No Man's Sky

Best Visual Design - Baldur's Gate 3

Studio of the Year - Larian Studios

Best Game Expansion - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Best Indie Game - Sea of Stars

Best VR Game - Horizon Call of the Mountain

Best Multiplayer Game - Mortal Kombat 1

Best Audio - Final Fantasy XVI

Best Game Trailer - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Best Streaming Game - Valorant

Best Game Community - Baldur's Gate 3

Best Gaming Hardware - PSVR 2

Breakthrough Award - Coccoon / Geometric Interactive

Critics' Choice Award - Alan Wake II

Best Lead Performer - Ben Starr, Final Fantasy XVI

Best Supporting Performer - Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3

Nintendo Game of the Year - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

PC Game of the Year - Baldur's Gate 3

Xbox Game of the Year - Starfield

PlayStation Game of the Year - Resident Evil 4

Most Wanted Game - Final Fantasy 7 Rebirth

UGOTY - Baldur's Gate 3