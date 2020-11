Održana dodjela nagrada Golden Joystick, The Last of Us Part II je najveći dobitnik

Jučer je otvorena sezona dodjela nagrada za najbolje igre u 2020. godini, a prvi na redu bili su Golden Joystick Awards. Ovo je najstarija dodjela nagrada i prva se održala sada davne 1983. godine, a od drugih se još razlikuje i po tome što u velikoj većini kategorija glasa isključivo publika. Svi zainteresirani mogli su glasati u 20 kategorija i takvih je bilo više od tri milijuna, da bi dobitnike saznali u prezentaciji koja se mogla pratiti uživo putem YouTubea i Twitch.tva.

Nakon što smo dobili kratak pregled 2020. godine i kako je pandemija utjecala na igraću industriju, dodjelu su vodili poznati glumci u svijetu igara, Laura Bailey i Travis Willingham. Njima su se pridružila i druga poznata lica iz industrije za prezentiranje nekih kategorija, a ove godine je najveći pobjednik bila Naughy Dogova akcijska igra The Last of Us Part II. Iako je bilo glasnih igrača koji se nisu složili s kritičarima, očito je dovoljno velik broj bio oduševljen igrom, pa je tako šest nagrada završilo u rukama tog poznatog tima, kao i ona najvažnija, za najbolju igru godine.

Druge dvije igre koje su se istaknule jesu izvrstan roguelite tima SuperGiant Games, Hades, i multiplayer zabava koja je ovog ljeta zaludila ogroman broj igrača, Fall Guys. Minecraft je također dobio dvije nagrade, što je zanimljivo za 2020. godinu, a neobično je da su igrači u kategoriji za najbolju PC igru godine glasali za Death Stranding, prijašnju PS4 ekskluzivu. Ako želite pogledati dodjelu u cijelosti, možete se zaputiti na YouTube kanal GamesRadara, a u nastavku možete pogledati sve kategorije i dobitnike.